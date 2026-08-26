Vivió 16 años en la calle, estudió una oposición y obtuvo el primer puesto tras estudiar cuatro meses

El caso ocurrió en Brasil en 2015 y ha vuelto a circular en agosto de 2026. Valter Fonseca obtuvo 26 de 30 puntos y tomó posesión en abril de 2016.

Valter Fonseca dos Santos logró en noviembre de 2015 el primer puesto en un concurso del Ayuntamiento de Patos de Minas, Brasil. La convocatoria ofrecía tres plazas de sepulturero. Tenía 41 años, llevaba 16 en situación de calle y había estudiado cuatro meses en bancos de plazas y otros espacios públicos. El caso ha vuelto a circular en agosto de 2026, pero no corresponde a una oposición reciente. Un documento del proceso confirma que fue convocado en marzo de 2016 y tomó posesión el 4 de abril.

El caso ocurrió en 2015 y volvió a circular en agosto de 2026

Los primeros reportajes localizados aparecieron el 10 y el 11 de diciembre de 2015, poco después de publicarse la clasificación. Más de una década después, medios brasileños recuperaron la historia los días 11 y 12 de agosto de 2026. La actualidad de la noticia reside en esa nueva difusión, no en un examen celebrado ahora. La calificación, las plazas y el salario pertenecen al proceso municipal de 2015.

Fonseca había salido de Ilhéus, en el estado de Bahía, para buscar mejores oportunidades en Minas Gerais. Encontró trabajos breves en panadería, limpieza, jardinería, carga de equipajes y una cosecha de tomates. Ninguno le permitió conseguir estabilidad ni una vivienda. Las fuentes brasileñas denominan al proceso “concurso público”, una categoría propia de aquel país. El relato no debe confundirse con las convocatorias de empleo público vigentes en España. Aquel concurso terminó hace años y sus requisitos no son trasladables al sistema español.

Cuatro meses de estudio en plazas y una nota de 26 sobre 30

El aspirante había terminado la enseñanza media y recibió apoyo del Centro de Referencia Especializado de Asistencia Social, conocido como Creas. Maria Augusta de Lacerda Ferreira, directora de protección social, le facilitaba pruebas de convocatorias anteriores. Fonseca alternaba el estudio con la limpieza de un restaurante y repasaba en bancos de plazas. En 2015 explicó que a veces se quedaba dormido después de trabajar. Dormir en la calle le impedía descansar bien. Aun así, mantuvo la preparación durante unos cuatro meses y distribuyó el estudio en varios momentos del día.

El resultado publicado el 24 de noviembre le otorgó 26 puntos de los 30 posibles. La puntuación equivale al 86,7% del máximo y lo situó primero entre 22 candidatos para tres plazas. Las fuentes contemporáneas hablan de puntos, no de 26 respuestas correctas. Sin el examen original, ambas expresiones no deben tratarse como equivalentes. El salario inicial era de 805,18 reales mensuales, más alimentación, transporte y plan de salud. En España existen ayudas para preparar oposiciones en convocatorias territoriales concretas, pero no son universales.

El apoyo del Creas abrió una salida tras varios intentos de empleo

Antes del concurso, el Creas actualizó su currículum y lo remitió a varias empresas. Fonseca contó que realizó cinco entrevistas, pero no recibió respuesta tras explicar que vivía en la calle. Maria Augusta le propuso entonces participar en el proceso municipal. Él eligió el puesto de sepulturero y empezó a prepararse con temor a no superar a los demás aspirantes. El Creas es una unidad pública brasileña para personas que sufren violencia o vulneraciones de derechos. El servicio oficial del Creas incluye expresamente la atención ante situaciones de calle.

El apoyo no sustituyó la prueba ni modificó la puntuación exigida. Facilitó información, materiales y acompañamiento para que un candidato con formación pudiera competir. La clasificación fue fruto de su estudio, junto con una intervención social que eliminó obstáculos anteriores al examen. Detectar su nivel educativo, ayudarle con el currículum y acercarle la convocatoria fueron actuaciones documentadas. La historia muestra cómo la falta de domicilio puede cerrar oportunidades antes de valorar la capacidad profesional.

Los documentos confirman que tomó posesión como sepulturero en abril de 2016

El desenlace fue más allá de la lista de aprobados. El cuadro informativo del Concurso Público 001/2015 sitúa a Fonseca como primer clasificado. Registra su convocatoria el 2 de marzo de 2016 y la toma de posesión el 4 de abril. Los otros dos aspirantes seleccionados para el mismo puesto también se incorporaron durante ese mes. Tras conocer la clasificación, Fonseca anunció que destinaría su primer sueldo a alquilar una vivienda.

Una relación municipal de empleados de diciembre de 2019 lo incluía como trabajador efectivo y sepulturero. El documento indicaba que se encontraba en actividad normal. Esto permite afirmar que seguía trabajando entonces, tres años y ocho meses después de incorporarse. No se ha localizado una fuente oficial más reciente que confirme su situación laboral en 2026. Por ese motivo, no debe presentarse como un dato actual.