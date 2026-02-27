El Boletín Oficial del Estado (BOE) lanza nuevas oportunidades con 2.301 plazas de empleo público en 2026

El Boletín Oficial del Estado acumula 825 plazas nuevas y mantiene abiertos varios procesos selectivos, con opciones para distintos niveles de estudios y también bolsas de empleo para interinos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la última semana 62 nuevas convocatorias de oposiciones y empleo público con 825 plazas para ser funcionario de carrera. Estas se suman a las 1.476 plazas anunciadas la semana anterior, elevando el total a 2.301 plazas en apenas dos semanas.

El BOE publica 62 nuevas oposiciones y suma 2.301 plazas en dos semanas

Entre las convocatorias más destacadas por volumen figuran las de Auxiliar Administrativo, el Cuerpo Superior de la Administración y la de Auxiliar de Servicios en la Universidad. Además, también aparecen bolsas de empleo público para trabajar como personal interino, una vía que puede servir para entrar a la administración con puestos temporales.

¿Lo mejor? Hay procesos para perfiles muy distintos, desde quienes tienen la ESO hasta quienes cuentan con titulación universitaria. Así que, si estabas esperando una oportunidad, toca ponerse las pilas.

Así puedes consultar los procesos selectivos con plazo abierto en la Administración

Las personas interesadas pueden consultar todos los procesos selectivos en el portal web de la Administración General del Estado, seleccionando la opción “Plazo abierto”. También es posible filtrar por Grupo: C2, C1, A2 y A1.

En función del grupo, los requisitos cambian: pueden ir desde la ESO o el Bachillerato hasta titulaciones universitarias para los subgrupos A1 y A2. ¿Buscas una convocatoria ajustada a tu nivel de estudios? Este filtro es el primer paso para no perderte.

Las tres convocatorias más destacadas: Madrid, Aragón y la Universidad de Extremadura

Esta semana, tres procesos sobresalen por número de plazas y por tener plazos ya en marcha. Antes de lanzarte, revisa bien fechas y requisitos, porque los días corren.

Convocatoria Plazas Requisito académico Plazo de solicitudes Auxiliares de Administración General (Comunidad de Madrid) 645 (599 turno libre y 46 discapacidad) ESO o equivalente Del 19/02 al 18/03/2026 Cuerpo Superior de Administración (Aragón) 26 (turno libre) Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado (subgrupo A1) Del 23/02 al 20/03/2026 Auxiliar de Servicios (Universidad de Extremadura) 22 (19 turno libre y 3 discapacidad) ESO, Graduado Escolar o FP 1.º grado o equivalente Del 17/02 al 16/03/2026

En Madrid, la convocatoria ha sido publicada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. En Aragón, el proceso lo convoca el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública y la inscripción se realiza a través del portal de Empleo Público de Aragón.

Estas plazas se encuadran en la OEP con 36.588 plazas aprobada en verano: estos procesos selectivos se enmarcan en la Oferta de Empleo Público (OEP) publicada por el Gobierno el pasado verano, compuesta por 36.588 plazas, con un récord en las de acceso por turno libre y 8.891 vacantes de promoción interna.

Bolsas de empleo público abiertas para trabajar como interino en 2026

Junto a las oposiciones, esta semana también se han activado nuevas bolsas de empleo para cubrir puestos temporales o interinos en distintas administraciones. Algunas de las más recientes son:

Ayudante Facultativo – Escala socioeducativa (Islas Baleares).

Auxiliar Técnico Educativo (Islas Baleares).

Auxiliar Facultativo – Escala profesional de infraestructuras (Islas Baleares).

Diplomados Técnicos – Especialidad Gestión Cultural (Región de Murcia), convocada por la Universidad de Murcia.

Escala Especial Técnica y Escala Especial Básica de Servicios (Universidad Autónoma de Madrid).

Estas bolsas permiten acceder al empleo público como interino sin necesidad de superar una oposición tradicional completa y, en muchos casos, sirven para ganar experiencia de cara a futuras plazas fijas.