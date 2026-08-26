Pablo, camarero español en Suiza, vive sobre ruedas con su perra bellota y convierte sus dos días libres en 48 horas de viaje

El español organiza los turnos partidos y el cuidado de Bellota desde su vivienda sobre ruedas. El vídeo ya circulaba en abril y ha reaparecido este agosto.

La rutina de Pablo, un camarero español que vive en Suiza dentro de una autocaravana de nueve metros cuadrados, ha vuelto a circular este agosto. El relato no es nuevo. Varios medios ya lo recogieron el 9 y el 12 de abril de 2026, después de difundirse en @dondevan1vanmydog. Pablo afirma que trabaja 42,5 horas semanales y reserva dos días libres para viajar con Bellota, su perra.

Una jornada de restaurante organizada alrededor de Bellota

Su día empieza antes de entrar al restaurante. Pablo saluda a Bellota, prepara lo necesario y sale con ella en bicicleta. El paseo permite que ambos gasten energía y ayuda a que la perra permanezca tranquila mientras él trabaja. Después llega el café y el primer turno. En el vídeo responde a una pregunta frecuente de sus seguidores. «Mucha gente me pregunta cómo me organizo viviendo en una autocaravana con mi perrita».

Los turnos partidos condicionan el resto de la jornada. Cuando dispone de una pausa, regresa al vehículo para alimentar a Bellota y comprobar que se encuentra bien. También utiliza un dispositivo colocado en el collar para conocer su ubicación, según el relato aportado. Esta rutina muestra que la movilidad no elimina las obligaciones diarias. Quien piense en trabajar en Suiza debe valorar horarios, desplazamientos, alojamiento y cuidado animal antes de comparar experiencias individuales.

Nueve metros cuadrados que funcionan como vivienda y base de viaje

El vehículo ofrece unos nueve metros cuadrados y reúne las funciones básicas de una casa. Allí duerme, prepara sus cosas, se organiza para trabajar y cuida de Bellota. La falta de espacio exige orden, porque cualquier tarea ocupa una parte relevante del habitáculo. Pablo presenta esa limitación como una elección ligada a la libertad de movimiento, no como una fórmula universal. Tampoco detalla cuánto paga por combustible, mantenimiento, seguro, estacionamiento o suministros.

En otra publicación, Pablo y Bellota explican que llevan cuatro años trabajando en distintos lugares y viviendo en la autocaravana. Su experiencia se entiende mejor cuando se separa la vivienda del viaje. Durante los días laborales, el vehículo permanece vinculado a sus horarios y al restaurante. En los descansos, vuelve a convertirse en un medio para recorrer el país. Otros testimonios sobre vivir en una caravana muestran que el ahorro depende de los gastos fijos y de la logística diaria.

Dos días libres para recorrer Suiza sin depender de otro alojamiento

El momento más valorado por Pablo llega cuando termina la semana laboral. Entonces arranca la autocaravana junto a Bellota y busca pueblos, montañas o nuevos paisajes. Define esas jornadas como «48 horas de libertad absoluta», una expresión que resume el atractivo central de su decisión. No necesita reservar una vivienda diferente para cada salida, aunque sí debe organizar la ruta y las necesidades de su mascota. La casa se desplaza con ellos y cambia de función durante el descanso.

El contraste entre los turnos intensos y esos dos días explica el interés generado por su historia. La autocaravana actúa como vivienda durante el trabajo y como vehículo cuando llega el descanso. Ese doble uso le permite cambiar de lugar sin rehacer su equipaje cada semana. Sin embargo, el testimonio no aporta una comparación completa entre su coste mensual y un alquiler en Suiza. Por eso, no permite calcular cuánto ahorra ni afirmar que el modelo resulte más barato para cualquier trabajador.

Qué indican las 42,5 horas dentro de la hostelería suiza

La cifra de 42,5 horas debe leerse junto al convenio colectivo suizo de hostelería. Su artículo 15 fija una media máxima de 42 horas semanales con carácter general. El límite sube a 43,5 horas en establecimientos de temporada y a 45 horas en pequeños negocios. El artículo 16 reconoce dos días de descanso por semana, preferiblemente consecutivos. Sin conocer el contrato, el tipo de restaurante y el registro horario de Pablo, no puede determinarse cómo se encuadra su jornada.

Los españoles se acogen a las reglas suizas para ciudadanos de la Unión Europea y la AELC. Los contratos de tres a doce meses permiten solicitar el permiso L. Los contratos de al menos doce meses o indefinidos permiten solicitar el permiso B. Para empleos de hasta tres meses existe un procedimiento de notificación. Los cantones tramitan los permisos, por lo que el procedimiento puede variar según el lugar de residencia.

Quien busque empleos en Suiza debe comprobar el permiso, el salario, el cantón y el convenio antes de aceptar una oferta.