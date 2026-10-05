Maricarmen podrá regresar a casa con una renta que no superará el 30% de sus ingresos

El acuerdo de Maricarmen fija un límite inferior al 40% admitido por el servicio municipal. Su regreso está previsto tras el alta hospitalaria.

Maricarmen Abascal, de 87 años, aceptó el 29 de septiembre de 2026 el acuerdo para volver a su vivienda de Retiro, en Madrid. El nuevo alquiler durará ocho años y no superará el 30% de sus ingresos netos, según las condiciones anunciadas por EMVS Madrid. El Sindicato de Inquilinas reiteró el 4 de octubre que regresará, sin confirmar todavía su vuelta efectiva.

El alquiler de Maricarmen queda por debajo del límite general del servicio municipal

Urbagestión, propietaria del piso, negoció con la familia de Maricarmen, su abogada, Beatriz Duro, y el Sindicato de Inquilinas de Madrid. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo actuó como mediadora. La diferencia económica aparece al consultar las condiciones oficiales del Servicio de Intermediación del Alquiler, conocido como SIA. Su web admite un esfuerzo de hasta el 40% de los ingresos netos de quienes buscan vivienda. El acuerdo individual establece un techo diez puntos porcentuales inferior, aunque esa condición no se extiende automáticamente a otros inquilinos.

El techo económico del nuevo contrato de alquiler se calcula sobre los ingresos netos, aunque la renta puede ser inferior. Los aproximadamente 500 euros publicados inicialmente por AS no acreditan una mensualidad contractual definitiva. Por ejemplo, con unos ingresos netos mensuales de 1.600 euros, el 30% serían 480 euros y el 40%, 640 euros. La diferencia alcanzaría 160 euros mensuales, o 1.920 euros anuales. Son cálculos ilustrativos sobre los límites, no sobre la pensión ni el alquiler definitivo de Maricarmen.

Del desahucio del 23 de septiembre a la aceptación del acuerdo

Maricarmen fue desahuciada el 23 de septiembre de 2026 de la vivienda situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda. El origen de su permanencia estaba en un contrato firmado por su padre en 1956, posteriormente subrogado a su madre y después a ella. Este recorrido familiar vincula el caso con los alquileres de renta antigua, pero el pacto anuncia un contrato nuevo. La negociación se cerró el 28 de septiembre y la aceptación llegó al día siguiente.

El regreso quedó vinculado al alta del Hospital Gregorio Marañón, donde ingresó después del desahucio. El 1 de octubre, la vicealcaldesa Inma Sanz explicó que todavía no estaba en condiciones de abandonar el centro. Tres días después, el Sindicato de Inquilinas seguía anunciando su futura vuelta y añadió que el acuerdo incluye mejoras en la vivienda. Esa comunicación no concreta las obras ni su calendario. Tampoco acredita que la vuelta al domicilio ya se haya producido.

Los ocho años pactados superan el mínimo legal para una empresa propietaria

El contrato anunciado se suscribirá conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Su artículo 9 permite pactar la duración del alquiler y regula las prórrogas obligatorias. Para un nuevo alquiler de vivienda con arrendador persona jurídica, ese mínimo general es de siete años si se pactó una duración inferior. Los ocho años negociados añaden, por tanto, un año sobre ese mínimo. Se trata de una condición de este acuerdo, sin que todos los alquileres deban alcanzar automáticamente esa duración.

La norma también permite que cualquiera de las partes exija formalizar el contrato por escrito. El artículo 37 enumera la identidad de los contratantes, la vivienda, la duración, la renta inicial y las demás cláusulas acordadas. El documento permite comprobar cuándo empieza el plazo. También debe aclarar qué gastos se incluyen en el pago para evitar confundir la renta con otros conceptos. La aceptación anunciada y la firma definitiva son momentos distintos. La información contrastada confirma el consentimiento de Maricarmen, pero no permite fijar la fecha de un contrato definitivo firmado.

Cómo consultar la intermediación gratuita de EMVS Madrid

El SIA ofrece orientación técnica gratuita a propietarios e inquilinos, según el Ayuntamiento de Madrid. Incluye ayuda para buscar vivienda, preparar el contrato y recibir asesoramiento sobre arrendamientos. Para Maricarmen, EMVS anunció que garantizará el cumplimiento del acuerdo. El programa contempla asesoría jurídica, económica, técnica y fiscal durante la vigencia del alquiler. La intervención municipal aporta acompañamiento a las partes, pero el límite del 30% y los ocho años proceden de la negociación de este caso concreto.

Quienes quieran acceder al servicio ordinario deben tener ingresos familiares inferiores a ocho veces el IPREM y cumplir el criterio económico publicado. La inscripción exige completar una solicitud con la situación laboral, los ingresos y los datos de los futuros arrendatarios. Todos los solicitantes deben firmarla antes de cargarla en el formulario. EMVS facilita información en el 915 168 150 y atención presencial con cita previa. Los pasos y requisitos pueden consultarse en la página oficial del SIA.