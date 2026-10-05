La OCU calcula que cambiar de supermercado puede ahorrar 1.310 euros al año

El estudio publicado el 25 de septiembre compara una cesta equivalente. El margen cambia según la ciudad y no garantiza ese ahorro a cada familia.

La OCU sitúa en 1.310 euros anuales el ahorro medio posible al elegir un supermercado más económico. Su estudio se publicó el 25 de septiembre de 2026. La cantidad equivale a unos 109,17 euros mensuales, mediante una división entre doce. El análisis utiliza precios recogidos durante abril y mayo. Por tanto, ofrece una referencia para comparar establecimientos, pero no una promesa de descuento sobre cualquier compra realizada durante este otoño.

El ahorro en supermercados depende de comparar la misma cesta

La investigación visitó 690 establecimientos en 38 ciudades y examinó supermercados por internet. Su cesta principal reúne 244 productos de alimentación, limpieza e higiene. El método permite comparar conjuntos equivalentes, algo diferente de enfrentar dos tiques con artículos distintos. El precio del pescado, por ejemplo, puede variar según formato y preparación. Una compra puede incluir más cantidad, otra marca o una presentación diferente. En esos casos, un recibo inferior no demuestra que el establecimiento sea más barato.

El gasto anual de referencia asciende a 6.602 euros. Los 1.310 euros de ahorro representan aproximadamente el 19,84% de esa cifra, redondeado al 20%. Expresado por semanas, son unos 25,19 euros si se divide entre 52. Ambas operaciones ayudan a valorar la magnitud, pero no convierten el estudio en un presupuesto personalizado. Una persona que vive sola, una familia numerosa y un hogar que compra pocos productos envasados pueden tener cestas considerablemente distintas.

Dani lidera las cadenas y Alcampo destaca entre las nacionales

La clasificación de cadenas coloca a Dani como referencia más económica de la cesta general, con un índice de 100. Family Cash y Tifer figuran con 102; Alcampo y Supeco, con 103. Lidl y Mercadona aparecen con 105. El índice expresa una comparación con la cadena de referencia para esa cesta. No significa que todos los productos de un supermercado cuesten siempre el mismo porcentaje adicional. Dentro de cada establecimiento puede haber artículos más baratos y otros más caros.

La tabla de la OCU estima 5.788,18 euros anuales para Dani y 5.941,55 euros para Alcampo. La diferencia entre ambas referencias es de 153,37 euros anuales, equivalentes a unos 12,78 euros mensuales. Este cálculo concreto es bastante menor que el ahorro medio general de 1.310 euros. La comparación muestra por qué importa el punto de partida del comprador. Quien ya utiliza un establecimiento económico dispone de un margen distinto al de quien compra habitualmente en otro más caro.

El ranking publicado ahora utiliza precios de primavera

La fecha de publicación del estudio no coincide con el momento de observación de los precios. Los datos se recogieron en abril y mayo de 2026. El informe identifica una subida media del 1,8% frente al estudio anterior, con diferencias entre categorías. Esa variación no describe necesariamente lo ocurrido durante septiembre ni debe confundirse con el IPC mensual. El surtido, la ponderación y los periodos de comparación pueden ser distintos entre una cesta comercial y una estadística oficial.

El margen también cambia según la oferta disponible en cada localidad. Europa Press recoge una diferencia potencial de 4.381 euros anuales en Madrid y de 381 euros en Mieres. No son importes intercambiables para cualquier comprador español. El desplazamiento, las entregas a domicilio y la frecuencia de compra influyen en el ahorro final. También interviene la selección de productos cotidianos, desde las marcas de limpieza hasta el agua embotellada. Para trasladar la referencia al hogar, hace falta calcular su propia cesta.

El precio por kilo o litro permite comprobar el ahorro real

El Real Decreto 3423/2000 regula la indicación del precio de venta y del precio por unidad de medida, con las excepciones previstas. Esa segunda referencia permite comparar envases diferentes. Un paquete de 500 gramos a tres euros cuesta seis euros por kilo. Otro de 750 gramos a cuatro euros equivale a 5,33 euros por kilo. El segundo exige desembolsar un euro más, pero ofrece un precio unitario inferior. Es un ejemplo matemático, no una oferta vigente de las cadenas analizadas.

Una comprobación útil consiste en elegir productos habituales y comparar cantidades, calidades y formatos equivalentes durante la misma semana. Después deben añadirse los gastos necesarios para completar la compra, incluidos los desplazamientos que se decida realizar. Si cambiar de tienda ahorra diez euros, pero supone seis euros adicionales de transporte, el ahorro neto será cuatro euros. Comprar más unidades para obtener una promoción también exige comprobar que se consumirán antes de caducar.

El estudio original de supermercados ofrece el punto de partida.La norma de información de precios permite entender cómo comparar correctamente las etiquetas.