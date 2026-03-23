500 euros al mes para estudiar oposiciones en Cataluña: quién puede solicitarlo y qué pide la convocatoria

La Generalitat activa una ayuda mensual para jóvenes opositores con el objetivo de facilitar el acceso al empleo público. La prestación podrá cobrarse durante un máximo de 12 meses y busca aliviar el coste de academias, materiales y manutención.

La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha una nueva ayuda de 500 euros brutos al mes para jóvenes menores de 30 años que preparen oposiciones de la propia administración. La medida pretende reducir la carga económica del estudio y, al mismo tiempo, reforzar la entrada de nuevos perfiles en la función pública ante el relevo generacional previsto en los próximos años.

Quiénes pueden solicitar la ayuda de 500 euros para oposiciones en Cataluña

No se trata de una ayuda abierta a cualquier aspirante. Para acceder a ella, los solicitantes deben cumplir varios requisitos fijados por la Generalitat y recogidos en las bases publicadas en el DOGC. ¿Lo importante? Que no bastará con querer opositar, sino que habrá que acreditar tanto la preparación como la situación personal y académica. Antes de presentar la solicitud, conviene tener claros los requisitos principales:

Ser menor de 30 años en el momento de la solicitud, tener la titulación exigida, acreditar la preparación de oposiciones convocadas por la Generalitat, contar en algunos casos con una nota media mínima de 7 sobre 10, certificar un nivel C1 de catalán o equivalente, no percibir otras ayudas incompatibles, estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, no trabajar más de 20 horas semanales y comprometerse a una dedicación efectiva al estudio.

Además, los aspirantes deberán justificar su situación económica y cumplir las condiciones concretas de cada convocatoria. De ahí que revisar bien las bases sea clave, porque ahí se detallan los criterios de valoración, plazos y procedimiento aplicable en cada caso. También conviene revisar qué oposiciones salen todos los años y tienen más plazas para valorar mejor las opciones disponibles.

Cómo se tramita esta ayuda de la Generalitat y qué documentación habrá que presentar

La solicitud se realizará de forma telemática a través del portal de Trámites de la Generalitat. Los interesados tendrán que acceder a la convocatoria vigente, rellenar el formulario online y adjuntar la documentación exigida. Vamos, que todo pasa por presentar el expediente completo y dentro de plazo. Para tener de un vistazo los aspectos más relevantes, esta es la información básica:

Concepto Detalle Cuantía 500 euros brutos al mes Duración Máximo de 12 meses o hasta las últimas pruebas Destinatarios Jóvenes menores de 30 años Solicitud Telemática, en el portal de Trámites Documentos Expediente académico, titulación y acreditaciones

Una vez presentada la solicitud, será la administración la encargada de evaluar los expedientes y publicar la resolución oficial en el DOGC. Allí también podrán consultarse las bases y las actualizaciones del proceso. Por tanto, quien esté interesado tendrá que estar muy pendiente de cada convocatoria, porque ahí se juega todo.