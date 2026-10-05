Un restaurante con estrella Michelin cerrará en Barcelona por no tener suficientes clientes

El cierre de Slow & Low responde a la falta de clientes suficientes, según su chef. Sus menús contrastan con el consumo del Bar Canyí.

Slow & Low cerrará como restaurante gastronómico el 17 de octubre de 2026, según anunció Frank Beltri el 9 de septiembre. Hule y Mantel recogió su explicación sobre la falta de clientes suficientes para sostener la rentabilidad. El cierre de Slow & Low deja todavía un último tramo de actividad en Sant Antoni. La continuidad se concentrará en el Bar Canyí y otros proyectos, con un formato y un gasto por cliente diferentes.

El cierre de Slow & Low responde a un problema de rentabilidad

Beltri explicó a Hule y Mantel el motivo con una frase directa: «La cantidad de clientes que necesitamos para ser rentables no los tenemos». El restaurante abrió en 2018 y consiguió su primera estrella Michelin en 2022. El reconocimiento culinario no resolvió la necesidad de sostener las cuentas. El caso tiene una causa declarada diferente del cierre por estrés laboral que explicó Manuel Domínguez al despedirse de Lúa. No corresponde atribuir automáticamente el mismo problema económico a todos los restaurantes que anuncian una clausura.

Los importes publicados por el establecimiento permiten dimensionar su propuesta. El menú Slow cuesta 150 euros por persona y el Slow & Low, 180 euros, con IVA incluido. Sus maridajes respectivos añaden 115 y 140 euros. La suma alcanza 265 o 320 euros por comensal si se contratan ambas partes. Para dos personas serían 530 o 640 euros. Son cálculos sobre los precios anunciados, sin añadir otros consumos. El vino es opcional: esas cifras no representan el precio mínimo para comer allí.

La experiencia gastronómica reúne cocina abierta y una propuesta viajera

La Guía Michelin incluye Slow & Low entre las barras gastronómicas de Barcelona. Describe dos espacios donde el comensal puede observar el trabajo de cocina y la elaboración de los platos. La propuesta incorpora influencias mexicanas y tailandesas, con protagonismo del pescado y del producto vegetal. Este formato explica qué desaparece de Comte Borrell, 119. El servicio, los menús y la interacción con los cocineros forman parte de una experiencia específica. Su formato difiere de pedir tapas en una barra.

La biografía oficial de Beltri documenta su formación junto a Albert Adrià y una trayectoria que incluye Londres e Indonesia. El restaurante vincula su cocina con el Mediterráneo, los sabores intensos y una bodega de más de 120 referencias. También describe una mesa del chef que acerca a los visitantes al equipo. Son componentes concretos de la oferta que ha construido durante esta etapa. El cambio empresarial anunciado afecta a ese modelo de servicio, sin borrar la experiencia profesional que sus responsables pueden trasladar a otros negocios.

Bar Canyí ya tenía una clientela amplia antes del anuncio

La alternativa del cocinero funciona desde el otoño de 2024. En una entrevista publicada por Diario de Jerez el 14 de marzo de 2026, Beltri describió la evolución del Bar Canyí. Afirmó que durante 2025 recibió alrededor de 40.000 clientes y situó el gasto por persona entre 25 y 40 euros. Ese intervalo pertenece a aquella entrevista, no a una tarifa cerrada para cualquier visita. Aun así, permite comparar dos ocasiones de consumo diferenciadas dentro de los proyectos del mismo profesional.

Los 40.000 clientes anuales equivalen aproximadamente a 3.333 al mes, al dividir la cifra entre doce. El cálculo encaja con la media mensual de 3.000 a 3.500 personas que explicaba Beltri en marzo. En septiembre, el cocinero habló a Hule y Mantel de hasta 4.000 clientes mensuales. Las referencias corresponden a periodos y formulaciones diferentes: una media anual y un volumen mensual alcanzado. No permiten calcular por sí solas la facturación ni el beneficio, porque faltan el consumo real y los costes del negocio.

La última cena tiene fecha y los nuevos proyectos aún no tienen calendario

Time Out confirmó el 14 de septiembre que la última cena del restaurante gastronómico estaba prevista para el 17 de octubre. La empresa seguirá al frente del Bar Canyí, en Sepúlveda, 107, y ha anunciado nuevos proyectos. Este cierre planificado permite distinguir el calendario del negocio de situaciones como la pérdida del local de Atxa. Para los clientes de Slow & Low, la referencia útil es la fecha del último servicio. No se trata de una suspensión temporal por vacaciones ni de una reforma anunciada.

Quienes tengan una reserva o un menú regalo pueden consultar directamente cómo afecta el calendario a su caso. La web oficial de Slow & Low publica el teléfono 936 254 512 y el correo slowandlowrestaurant@gmail.com. También conserva sus precios y su acceso a reservas. El anuncio de continuidad empresarial no implica trasladar automáticamente una reserva al Bar Canyí. Cualquier cambio requiere confirmación del establecimiento.

Respecto a futuras aperturas, la información disponible no concreta todavía una dirección ni una fecha que pueda presentarse como definitiva.