Viajar solo por estos carriles ya no saldrá gratis y la DGT avisa de multas de 200 euros

La Dirección General de Tráfico ha endurecido en 2026 el acceso a estos carriles reservados. La medida afecta de lleno a quienes usan el coche cada día, especialmente en Madrid, y deja una novedad clara: viajar sin acompañante puede salir caro.

Circular por determinados carriles VAO y BUS-VAO ya no será tan sencillo como hasta ahora. La DGT ha reforzado las condiciones de uso en varios accesos metropolitanos con el objetivo de devolver a estos espacios su función original: reducir atascos y favorecer los desplazamientos con más de un ocupante.

La DGT refuerza en 2026 la norma de ocupación mínima en estos carriles

La clave de este cambio está en una regla que ahora gana aún más peso: para entrar en estos carriles deben viajar al menos dos personas en el vehículo. Así, la alta ocupación pasa a ser el criterio principal en los corredores más vigilados.

¿Y qué ocurre con los coches eléctricos? Pues que tampoco podrán circular solos en los tramos afectados solo por tener distintivo ambiental. La nueva regulación da prioridad al número de ocupantes frente a la etiqueta del vehículo, una decisión que la DGT vincula al aumento del tráfico y a la pérdida de eficacia de estos carriles en puntos estratégicos.

Madrid y otras ciudades tendrán más control en carriles VAO y BUS-VAO

La vigilancia también se endurece. En el nuevo Bus-VAO de la A-2 habrá gestión dinámica, balizas luminosas, paneles informativos y sistemas de lectura de matrícula y detección de ocupación.

Esto quiere decir que no solo se controlará si el conductor viaja acompañado, sino también si entra o sale por zonas no autorizadas. En consecuencia, saltarse las normas puede acabar en una sanción de hasta 200 euros. Ojo, porque el control será mayor en los accesos a las grandes ciudades.

Estos son los carriles VAO y BUS-VAO donde la DGT actuará en 2026

La DGT ya ha confirmado los tramos activos o previstos para este año. Son los siguientes:

Madrid (A-6), entre los kilómetros 6 y 20; Granada (GR-3211), hacia La Zubia; Sevilla, en el Puente de la Señorita y en la A-8057; Málaga, en la A-357 y la A-7056; Palma (Ma-19), en sentido entrada a la ciudad; Madrid (A-2), entre Torrejón de Ardoz y Avenida de América y entre la M-30 y Coslada/San Fernando; y Valencia (V-21), entre Albuixech y Alboraya en ambos sentidos.

Por tanto, quienes utilicen estos recorridos de forma habitual deberán revisar bien las condiciones antes de ponerse al volante. Un simple trayecto en solitario por el carril equivocado puede terminar con multa en el buzón.