La DGT introduce la señal S-51B en ciudades para carriles 2+ ocupantes

La nueva señal reservará carriles a turismos con al menos dos personas en vías urbanas y accesos congestionados. Su implantación será progresiva dentro de la actualización del Reglamento General de Circulación de 2025.

España busca aliviar los atascos y reducir la contaminación en grandes núcleos urbanos. Para ello, llegará la señal S-51B, que prioriza a los vehículos con dos o más ocupantes y reordena la circulación en los tramos con mayor saturación.

Qué significa la nueva señal S-51B y cómo reconocerla fácilmente

La S-51B identifica carriles reservados exclusivamente a coches ocupados por, como mínimo, dos personas. Se distingue por su diseño cuadrado azul, un turismo con dos figuras visibles, el distintivo “2+” y una flecha hacia adelante que indica la continuidad del carril preferente.

Tabla informativa de la señal S-51B

Aspecto clave Descripción Nombre de la señal S-51B Objetivo Fomentar carriles exclusivos para vehículos con dos o más ocupantes Ámbito de uso Vías urbanas y periurbanas, accesos muy congestionados Diseño Cartel azul con coche, dos personas, “2+” y flecha hacia adelante Exigencia Mínimo dos ocupantes, conductor incluido Implantación Progresiva desde 2025, aún sin despliegue masivo

En resumen, cuando veas este cartel, sabrás que ese carril no es para viajar solo. ¿Lo tenías en mente antes de incorporarte?

¿Quién puede usar estos carriles exclusivos y en qué situaciones concretas? Podrán utilizarlos los conductores que viajen con otra persona o más. Si vas solo, no podrás circular por ese carril. De ahí que convenga contar ocupantes antes de entrar, porque el uso indebido será sancionado como ocurre con cualquier otra señal de carácter obligatorio. Así de claro y sin rodeos.

Cuándo y dónde se instalará, con despliegue gradual según cada municipio

La implantación no será simultánea en todo el país. Dependerá de las autoridades locales y de los calendarios de renovación de la señalización. Por tanto, se priorizarán vías que ya disponen de carriles VAO o zonas con embotellamientos habituales, permitiendo adaptar la medida a las necesidades de cada región.

Cómo afectará al tráfico diario y qué debes tener en cuenta

El objetivo es reducir el número de coches en circulación y mejorar la fluidez, además de favorecer un aire más limpio. Compartir coche gana protagonismo, y ese incentivo puede marcar la diferencia en hora punta. ¿Te compensa organizarte para ir acompañado? En muchos accesos, sí.

Claves para circular por estos carriles S-51B

Carriles reservados para coches con dos o más ocupantes, conductor incluido.

Uso indebido conlleva sanción equiparable a la de cualquier otra señal.

Despliegue progresivo, decidido por cada autoridad local competente.

Prioridad en vías con VAO o puntos críticos de embotellamientos.

Finalidad: disminuir vehículos, ganar fluidez y mejorar el aire que respiramos.

Por consiguiente, conviene prestar atención a la nueva señal en los accesos a grandes ciudades y en tramos urbanos saturados. Que no te pille el toro: revisa la ocupación antes de incorporarte y aprovecha la prioridad si compartes vehículo.