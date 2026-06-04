La Unión Europea impone un nuevo cobro de 10 céntimos que llegará a bares, restaurantes y tiendas este verano

A partir del próximo 12 de agosto, los bares, restaurantes, supermercados, tiendas y demás establecimientos en España tendrán que aplicar un suplemento extra de 10 céntimos por determinados envases de un solo uso. La medida llega con el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, conocido como SDDR, con el objetivo de aumentar las tasas de reciclaje.

Cómo funcionará el suplemento extra en bares, restaurantes y supermercados

La Unión Europea mantiene su objetivo de elevar el reciclaje en los Estados miembros y España aplicará este sistema dentro del marco de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En la práctica, el cliente pagará 10 céntimos más cuando compre determinados productos envasados. Eso sí, no será un coste perdido. Funcionará como una fianza que se recuperará al devolver el envase vacío. Vamos, que tocará guardar la lata o la botella si se quiere recuperar el dinero.

Este modelo ya funciona en otros países como Portugal o Dinamarca y ahora llegará a España con una logística que afectará tanto a consumidores como a establecimientos.

Qué envases deberán pagar fianza y cómo se devolverá el dinero

El suplemento se aplicará a productos habituales en el día a día, como botellas de agua, refrescos, zumos o latas de cerveza. Los envases afectados serán:

Botellas de plástico, latas y briks de hasta 3 litros.

Una de las claves de la medida es que los establecimientos estarán obligados a aceptar la devolución del envase, aunque el producto no se haya comprado allí. Por tanto, un consumidor podrá entregar el recipiente en otro supermercado, bar, restaurante o tienda adherida al sistema.

Para facilitar este proceso, se prevé la instalación de máquinas en los puntos de venta. Ahí se depositarán los envases y se realizará la devolución de la fianza. El objetivo fijado es recuperar el 90% de los residuos antes del 1 de enero de 2029.

La retirada de sobres monodosis también llega al sector hostelero

Además del suplemento por envases, los bares, cafeterías, restaurantes y hoteles tendrán que afrontar otro cambio importante. Según el Reglamento UE 2025/40, aprobado el 22 de enero de 2025, se eliminarán progresivamente los clásicos sobres monodosis.

Esta medida afectará a productos como sal, azúcar, salsas, leche para el café, vinagre o aceite cuando se presenten en envases individuales de plástico. El calendario previsto va desde el 12 de agosto de 2026 hasta 2030.