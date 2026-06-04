El Consejo de Ministros aprueba mantener las entradas de cine a 2 euros para mayores de 65 años hasta 2027

El Consejo de Ministros ha aprobado la renovación del programa Cine Sénior, que permitirá mantener las entradas a dos euros para los mayores de 65 años en las salas adheridas. La medida contará con una dotación de 11,5 millones de euros.

El Gobierno ha dado luz verde a la continuidad del programa Cine Sénior, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura para que las personas mayores de 65 años puedan ir al cine los martes pagando solo dos euros. El programa seguirá activo hasta junio de 2027 y busca reforzar la asistencia de este público a las salas, especialmente tras la caída de espectadores provocada por la pandemia.

El programa Cine Sénior mantiene las entradas a dos euros para mayores de 65 años

La renovación del programa supone que los mayores de 65 años podrán seguir disfrutando de esta ayuda cultural durante los martes, siempre que acudan a cines adheridos. ¿La clave? Una entrada más barata para facilitar el acceso al cine y, al mismo tiempo, apoyar a las salas de exhibición.

La iniciativa nació en julio de 2023 bajo el nombre de Los martes al cine, aunque pronto pasó a conocerse como martes sénior. Su objetivo era recuperar a un público que había dejado de acudir con frecuencia a las salas tras la pandemia.

Desde entonces, el programa no ha dejado de crecer. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya había avanzado durante su visita al Festival de Cannes que Cine Sénior está funcionando muy bien y que está contribuyendo a que las salas de ciudades medias y pequeñas tengan mucha actividad.

La renovación del Cine Sénior se extenderá desde julio de 2026 hasta junio de 2027

La nueva edición se desarrollará entre julio de 2026 y junio de 2027, con una dotación de 11,5 millones de euros destinada a subvencionar a las salas de cine. Esta cantidad iguala la prevista en la tercera edición del programa, que arrancó en junio de 2025 con 8,5 millones y fue reforzada posteriormente con tres millones más.

Aunque el presupuesto es ligeramente inferior a los 12 millones destinados a la segunda edición, celebrada entre mayo y diciembre de 2024, mantiene el impulso respecto a la primera convocatoria, que contó con 10 millones.

Los datos reflejan ese crecimiento. Durante la segunda edición acudieron al cine 1.689.115 espectadores sénior en 35 semanas, 764.391 más que en 2023, lo que supuso un incremento del 83%.

En la edición actual, activa hasta el próximo mes de junio, el programa se ha mantenido por primera vez durante 12 meses. En sus primeras 28 semanas ya ha alcanzado 1.579.923 espectadores, con un aumento aproximado del 73% respecto a 2024 si se mantiene la tendencia.

Además, las películas españolas se sitúan entre las favoritas del público sénior edición tras edición. En otras palabras, la medida no solo sale a cuenta para quienes compran la entrada, sino también para el sector cinematográfico.