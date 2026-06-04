Gana 32 euros brutos la hora como albañila tras estudiar Medicina y no descarta volver al MIR

Hay decisiones que, sobre el papel, sorprenden. Estudiar Medicina y acabar trabajando en una obra no parece el camino más previsible, desde luego. Pero cuando entra en juego un sueldo de 32 euros brutos la hora, la cosa ya se mira con otros ojos. Nerea, una joven de 27 años, ha encontrado en la construcción en Australia una etapa laboral que le compensa mientras decide su futuro médico.

Antes de especializarse y presentarse al MIR, ha preferido probar otros trabajos, viajar y salir de su zona de confort. Y, de paso, ha descubierto que la obra también puede abrir puertas, aunque algunas cuesten bastante más de lo normal.

Por qué Nerea cambió Medicina por la obra en Australia

Nerea estudió Medicina, una de las carreras universitarias que necesitan mayor nota en la PAU, pero decidió dejar ese camino en pausa durante un tiempo antes de especializarse. Su idea era viajar a Australia, trabajar allí y vivir una experiencia distinta antes de volver a centrarse en su futuro profesional como médica. Hay muchos casos de españoles que trabajan en Australia, como Marta, que gana más de 1.400 euros a la semana.

En Australia ha pasado por distintos empleos, desde la hostelería hasta la construcción. Ese cambio le permitió descubrir habilidades nuevas y probar oficios que no le eran del todo ajenos, ya que, según explica, eran profesiones cercanas a su entorno familiar.

«Son profesiones cercanas a mi familia y quería probarlas», comenta Nerea sobre esa decisión. En su caso, la obra no aparece como una renuncia definitiva a la medicina, sino como una etapa concreta para ganar dinero, aprender y probarse en un sector muy distinto.

Qué barreras se encontró Nerea por ser mujer en la construcción

Convertirse en albañila no fue precisamente coser y cantar. Nerea cuenta que el primer obstáculo llegó incluso antes de ponerse el casco, durante los procesos de selección. Ahí notó que ser mujer seguía pesando en un sector donde muchos prejuicios continúan bastante vivos.

«Cuando saben que soy mujer, muchas veces la conversación se corta», explica al hablar de esas entrevistas. La frase resume bien una realidad incómoda: en la construcción todavía hay quien mira antes el género que las ganas de trabajar. Y eso, por decirlo suave, no ayuda mucho a renovar plantillas.

Ella reconoce que al principio le costaba más y que cometía errores, pero no lo atribuye a ser mujer. Para Nerea, la clave estaba en algo mucho más simple: era principiante y necesitaba experiencia, como cualquier persona que empieza en un oficio nuevo.

«Si soy lenta no es por ser mujer, es porque soy principiante», insiste. Su reflexión va directa a uno de los prejuicios más repetidos en la obra: pensar que el rendimiento depende de si quien trabaja es hombre o mujer. Para ella, lo importante es aprender, practicar y tener actitud.

Cuántas mujeres trabajan como albañiles en España y por qué el dato importa

La construcción sigue siendo un sector muy masculinizado. Según los datos aportados del Observatorio Industrial de la Construcción, las mujeres representan solo el 8,9% de los albañiles en España. La cifra ayuda a entender por qué casos como el de Nerea siguen llamando tanto la atención.

Durante años, los estereotipos, las barreras culturales y algunas condiciones laborales han complicado la entrada de muchas mujeres en este ámbito. El resultado es un sector donde la presencia femenina continúa siendo muy baja, pese a que la falta de mano de obra obliga a mirar hacia nuevos perfiles.

Además, la construcción es uno de los oficios tradicionales que más está sufriendo la falta de relevo generacional. A esto se suma que en España se necesitan construir más viviendas, por lo que sigue siendo un sector con mucha demanda de trabajadores.

De ahí que cada vez se vean más migrantes trabajando en la obra y que casos como los de Andrés Tavera o Albino sean ya habituales en distintos puntos del territorio español. La falta de personal, vamos, no es un detalle menor ni una simple queja de barra de bar.

Cuánto gana Nerea como albañila en Australia

Uno de los datos que más llama la atención en la historia de Nerea es el salario. Ella asegura que en Australia gana unos 32 euros brutos la hora trabajando en la construcción. Brutos significa que es la cantidad antes de descontar impuestos y otros pagos obligatorios, esa parte menos divertida que siempre aparece cuando uno empieza a hacer cuentas.

También cuenta que hay trabajadores que llegan a cobrar 50 euros por hora. Con esas cifras sobre la mesa, se entiende mejor por qué muchos jóvenes deciden marcharse una temporada fuera para trabajar, ahorrar y probar suerte en otro país.

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La diferencia salarial que menciona Nerea es uno de los motivos por los que esta etapa le compensa. No solo está ganando dinero, también está aprendiendo habilidades nuevas y saliendo de su zona de confort, que dicho así suena muy bonito, pero en una obra significa sudar, equivocarse y volver a intentarlo.

Qué puede hacer quien se plantee trabajar fuera en la construcción

La experiencia de Nerea deja algunas ideas útiles para quienes estén pensando en probar suerte en el extranjero. No se trata de idealizar la obra ni de pensar que todo será fácil, porque ella misma cuenta que al principio cometía errores y que tuvo que aprender desde cero. Con la información disponible, estos son los pasos prudentes que se pueden extraer de su caso:

Valorar bien el salario bruto por hora, porque no es lo mismo cobrar una cifra antes que después de descuentos.

Tener claro que la falta de experiencia pesa al principio, pero no define la capacidad de una persona.

Asumir que puede tocar probar distintos trabajos, como hizo Nerea entre la hostelería y la construcción.

Buscar experiencias reales de personas que ya estén fuera, especialmente si comparten su día a día en redes sociales.

Mantener un plan profesional a medio plazo, como hace ella con la idea de volver a España y preparar el MIR.

Estas claves no convierten la experiencia en un camino sencillo, pero sí ayudan a mirarla con más realismo. La historia de Nerea demuestra que trabajar en la obra puede ser una oportunidad laboral potente, siempre que se tenga claro qué se busca y hasta dónde se quiere llegar.

¿Nerea dejará la medicina o volverá a España para preparar el MIR?

Aunque trabajar como albañila no le ha disgustado, Nerea no quiere olvidarse de la medicina. Su idea es seguir en la obra, al menos hasta que llegue el momento de presentarse al MIR. Es decir, esta etapa en Australia forma parte de su recorrido, pero no borra lo que estudió.

Más adelante quiere volver a España y preparar el MIR para poder ejercer como médica. Mientras tanto, combina trabajo, aprendizaje y una experiencia vital que le ha servido para descubrir nuevas capacidades. Y si encima cobra 32 euros brutos la hora, se entiende que la bata blanca pueda esperar un poco.