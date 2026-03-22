Una nueva señal de la DGT cada vez más presente en accesos a grandes ciudades: un diamante blanco que confunde a muchos conductores

Si vas por la autovía, ves un rombo blanco sobre fondo azul y dudas durante un segundo, puede acabar saliendo caro. Esta señal, que también aparece pintada sobre el asfalto, identifica los carriles VAO, reservados para vehículos con alta ocupación. Cada vez se ve más en autovías y en accesos a grandes ciudades, así que conviene tenerla bien fichada. Entrar en uno de estos carriles sin cumplir las condiciones puede acarrear multas de entre 100 y 200 euros. Y no, no quita puntos, pero al bolsillo eso le da bastante igual.

Qué significa el rombo blanco en la autovía y por qué cada vez se ve más

El rombo blanco señala un carril VAO. Es decir, un carril para Vehículos de Alta Ocupación, una fórmula que reserva ese espacio a coches que viajan con más de una persona o a determinados vehículos autorizados. Cuando aparece en una señal vertical azul o pintado directamente sobre la calzada, el significado es exactamente el mismo.

Estos carriles forman parte de las estrategias de movilidad impulsadas por la Dirección General de Tráfico para mejorar la circulación en áreas metropolitanas. La idea es bastante clara: reducir la congestión, fomentar que se comparta el coche y rebajar el número total de vehículos en circulación durante las horas punta. Por tanto, no se trata de un simple dibujo nuevo en la carretera, sino de una señalización con valor legal que limita quién puede pasar por ese espacio y quién no.

Quién puede usar un carril VAO sin arriesgarse a una multa

El acceso a estos carriles está restringido y no vale con entrar porque la vía parezca más despejada. En la mayoría de los tramos españoles pueden utilizarlos los vehículos con dos o más ocupantes, aunque en algunos puntos el requisito sube a tres. También están permitidos taxis, autobuses y vehículos autorizados por normativa local, como algunos que cuentan con etiquetas ambientales específicas.

Aquí está la clave que suele generar confusión: no todos los tramos funcionan exactamente igual. La propia señalización es la que marca las condiciones concretas antes de incorporarse. De ahí que la DGT recuerde que estas restricciones no son opcionales y que el conductor debe comprobar siempre qué exige ese carril en ese punto concreto. Porque sí, el carril vacío puede tentar mucho, pero la sanción llega igual.

Multas por circular indebidamente por un carril VAO: de 100 a 200 euros

Usar un carril VAO sin cumplir los requisitos constituye una infracción de tráfico. La sanción económica puede variar según la comunidad autónoma o el tramo concreto, pero lo habitual es que se mueva entre 100 y 200 euros. No implica retirada de puntos, aunque eso no convierte la infracción en una nimiedad.

Además, las autoridades realizan controles específicos en estos carriles, sobre todo en horas punta, para asegurar que se utilizan de forma correcta. En consecuencia, no basta con pensar que nadie lo va a revisar. Estos espacios están precisamente pensados para ordenar la circulación en momentos de más tráfico, así que son también los momentos en los que más se vigilan.

Qué debes revisar antes de entrar en un carril VAO

Antes de incorporarte a uno de estos carriles, hay varias comprobaciones básicas que te pueden evitar un disgusto y, de paso, una multa de hasta 200 euros:

Mira si aparece el rombo blanco en señal vertical o sobre el asfalto, porque ambas señales tienen el mismo valor legal.

Comprueba cuántos ocupantes exige ese tramo concreto: en muchos casos son dos, pero en algunos puntos son tres.

Ten en cuenta que también pueden circular taxis, autobuses y otros vehículos autorizados por normativa local.

Revisa siempre la señalización antes de entrar, especialmente en accesos a grandes ciudades y en horas punta.

Hacer esta revisión lleva apenas unos segundos y puede ahorrarte bastante dinero. Además, te permite circular con más seguridad y entender mejor una señal que cada vez está más presente en la red viaria.

Por qué España extiende esta señal y qué cambia para los conductores

El rombo blanco no es una señal inventada hace poco. Se utiliza desde hace años en países europeos y norteamericanos para identificar carriles de alta ocupación, y España la está adoptando de forma progresiva para unificar criterios y facilitar la comprensión de la señalización. Dicho de forma sencilla, se busca que el conductor vea el símbolo y entienda rápido qué tipo de carril tiene delante.

A medida que su presencia aumenta en autovías y accesos urbanos, conocer su significado deja de ser un detalle menor. De hecho, entenderlo bien sirve para dos cosas muy concretas: evitar sanciones y circular con más seguridad. Y viendo que el rombo blanco ya se está colando en más trayectos del día a día, conviene no dejarlo para el próximo despiste.