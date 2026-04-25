Es oficial: se acabó el periodo transitorio de la UE y ya se aplica las nuevas reglas para los desplazamientos con mascotas

Si tu animal tiene microchip, pasaporte europeo y vacuna antirrábica en regla, lo normal es que no notes grandes cambios. Aun así, revisa el documento: un detalle puede darte un disgusto.

El 22 de abril de 2026 entró el Reglamento Delegado UE 2026/131 en vigor. La actualización desarrolla el Reglamento (UE) 2016/429 y ordena requisitos y documentación para moverse con perros, gatos y hurones.

Pasaporte europeo para mascotas y vacuna antirrábica: qué datos son esenciales

El pasaporte europeo se reafirma como identificación obligatoria para viajar dentro de la UE. Debe recoger el código del microchip, los datos del propietario y la vacunación antirrábica. Los pasaportes ya emitidos siguen siendo válidos.

Punto clave Qué conviene revisar Pasaporte europeo Microchip, propietario y rabia registrados

Microchip, tatuaje previo a 2011 y espera de 21 días tras primovacunación

Para entrar en España, la mascota debe llevar microchip, o tatuaje solo si se hizo antes del 3 de julio de 2011 y sigue siendo legible. La primovacunación exige esperar al menos 21 días antes de viajar.

En España no se autoriza la entrada de menores de 15 semanas. ¿Viajas con un cachorro? Mejor no jugársela. Además, se aceptan transpondedores implantados antes del 1 de enero de 2028 aunque no incluyan el código del país de identificación inicial.

Regla de cinco animales, autorización por escrito y certificados si vienes de fuera

El viaje no comercial mantiene el máximo general de cinco animales, con excepciones para concursos, exposiciones o actividades deportivas cuando tienen más de seis meses. Si tu mascota viaja con alguien autorizado, debe hacerlo dentro de cinco días respecto a tu viaje y con autorización por escrito adjunta al documento de identificación.

Si entras desde un país tercero, lo habitual es un certificado sanitario (modelo común) emitido por un veterinario oficial y la entrada suele hacerse por un punto designado para viajeros. Si no se cumple, el animal puede ser devuelto o pasar cuarentena, y hay listas oficiales de países y territorios desde los que no se exige el test serológico de anticuerpos frente a la rabia si se cumplen condiciones.

La UE lo vincula a la prevención y a la «una sola salud»: en 2021 estimaba 72,7 millones de perros y 83,6 millones de gatos (44% de hogares), y se detectaron cientos de sospechas de fraude, con casos de nueve exportadores y cerca de 27.000 animales importados en cuatro años.