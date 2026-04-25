Nueva bolsa del SAS: inscripciónes en mayo con 44 especialidades y más seguridad para los aspirantes

La convocatoria del BOJA crea una bolsa única y activa también la promoción interna temporal. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, abrirá el 4 de mayo el plazo para inscribirse en la nueva bolsa de empleo, con 44 especialidades. La resolución, dictada por la Dirección General de Personal, parte del acuerdo con Satse, CSIF, Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato Médico Andaluz.

Plazo de inscripción en la bolsa de empleo del SAS: fechas clave

El dato clave es el calendario. En el avance se señala que el trámite podrá realizarse hasta el 15 de junio, pero la resolución concreta que la inscripción se abre el 4 de mayo y se cierra el 15 de mayo, ambos días incluidos. ¿Vas a esperar al final? Mejor no. Fechas clave:

Plazo según la resolución: del 4 al 15 de mayo de 2026.

Fecha citada en el avance: 15 de junio de 2026.

Las 44 especialidades y el salto a bolsa única para todas las categorías

Por primera vez, el SAS abre la bolsa a todas las categorías profesionales y deja atrás las convocatorias por perfiles para puestos base (por ejemplo, técnicos de Función Administrativa). Según se recoge, esto «es un paso más en la firme apuesta por la transparencia y garantías en los procesos selectivos».

Entre las especialidades citadas están Podología y perfiles técnicos sanitarios como Anatomía Patológica, Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico o Radioterapia. También hay categorías de gestión y servicios, como Administrativo, Celador, Cocinero o Limpiador. Si estás en una de ellas, más vale tener los méritos al día.

Méritos con la OEP, promoción interna temporal y entrada de residentes al finalizar

En el mismo BOJA se convoca una bolsa de promoción interna temporal de 44 especialidades para la provisión «temporal» de plazas básicas. El SAS destaca que el modelo se implantará «de forma progresiva» y que simplifica y coordina el baremo de méritos con la Oferta de Empleo Público, con actualizaciones anuales.

Los méritos no caducan ni deben presentarse reiteradamente, ya que se conservan y pueden reutilizarse en otros procedimientos (OEP o carrera profesional). Además, se valoran calificaciones obtenidas en la OEP incluso sin conseguir plaza: «todo el esfuerzo realizado por los profesionales en los procesos selectivos va a contar».

También se incorpora una «regulación clara» del censo y de las bolsas extraordinarias para afrontar la escasez de profesionales. En el caso de residentes, se indica que MIR y EIR entrarán automáticamente en bolsa al terminar la residencia, con inscripción anticipada durante el último año. El acuerdo incluye medidas de protección (violencia de género, agresiones, acoso o discapacidad) y regula puestos adaptados para alcanzar al menos el 2%.