La subida de la luz y el gas golpea a los hogares antes del verano y aumenta la preocupación por el recibo

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% desde el 1 de junio, tras el fin de la rebaja fiscal. El cambio llega antes del verano, cuando el consumo energético puede aumentar por el uso del aire acondicionado.

El mes de junio empieza con una subida directa en los recibos de luz y gas. Desde este lunes, 1 de junio, ambos suministros dejan atrás el IVA reducido del 10% y vuelven al tipo general del 21%, una medida que puede encarecer la factura mensual de los hogares.

Según la experta en economía Victoria Ballesteros, esta retirada de ayudas se notará en el bolsillo con un incremento medio de entre 10 y 20 euros al mes para una vivienda habitual. Además, advierte de que el gasto puede ser mayor en pleno verano si se dispara el uso de climatización.

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% tras acabar la rebaja fiscal

La subida se explica por el final de una parte del paquete anticrisis aprobado para aliviar el coste energético. Hasta ahora, la luz y el gas mantenían un IVA reducido del 10%, pero desde el 1 de junio pasan de nuevo al 21%.

Ballesteros calcula que este cambio supondrá que muchos hogares paguen en torno a “un 15% más”. Y ojo, porque no se trata solo de impuestos: la experta recuerda que el aumento coincide con los meses de más consumo eléctrico.

De ahí que el impacto pueda sentirse más en familias que usan aire acondicionado de forma frecuente. En esos casos, la factura podría llegar a subir “hasta un 30%”, según la previsión recogida.

Los hogares pueden pagar entre 10 y 25 euros más en gas

El encarecimiento también afecta al gas. Para una vivienda con calefacción y agua caliente, Ballesteros estima un aumento mensual de entre 10 y 25 euros. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el final de las bonificaciones no llega solo, sino acompañado de un periodo en el que el consumo puede crecer.

Además del IVA, también finaliza la rebaja del impuesto especial de electricidad, que pasa del 0,5% al 5% habitual. El profesor de economía Carlos Victoria ha alertado de que el problema puede ir a más por el elevado consumo energético en los hogares.

Yolanda Díaz reclama un nuevo decreto para recuperar las rebajas energéticas

La reacción política no se ha hecho esperar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido aprobar un nuevo decreto “de manera urgente” para recuperar las rebajas fiscales a la luz y el gas.

Díaz también ha defendido volver a limitar la subida de los alquileres al 2% y ha insistido en que estas medidas son necesarias para proteger hogares, empresas y empleo. Según trasladó, el objetivo es recuperar las ayudas que han decaído.

No todas las medidas terminan ahora. Los carburantes mantienen el IVA al 10%, y seguirán vigentes hasta el 30 de junio la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas a agricultores y transportistas y los descuentos del bono social eléctrico.