Una profesora de oposiciones explica por qué un Guardia Civil puede pasar de un sueldo base de 900 euros a cobrar más de 2.000 al mes

La docente de Patrio Civil explica que el salario base no coincide con la nómina final, formada por distintas retribuciones complementarias. Su vídeo ha reabierto el debate sobre cuánto cobra realmente un agente.

El sueldo de un guardia civil ha generado un nuevo debate tras viralizarse un vídeo de Marta, preparadora de oposiciones en la academia Patrio Civil. Según su estimación, la percepción mensual puede situarse entre 1.700 y 2.100 euros cuando se incorporan el destino, la dedicación, la antigüedad y el resto de complementos. No existe una cantidad idéntica para toda la plantilla, ya que la nómina cambia según el puesto y las circunstancias personales.

El sueldo base de un Guardia Civil en 2026 es solo una parte de la nómina

Las tablas oficiales de Hacienda para 2026 fijan el sueldo del subgrupo C1 en 900,63 euros brutos durante cada una de las 12 mensualidades ordinarias. En las pagas extraordinarias, este concepto asciende a 778,42 euros, por lo que la retribución básica anual alcanza los 12.364,40 euros.

La Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil establece que los empleos comprendidos entre Cabo Mayor y Guardia Civil pertenecen al grupo C, subgrupo C1, a efectos retributivos. Cada trienio añade otros 32,96 euros en las mensualidades ordinarias y 28,45 euros en las extraordinarias.

El empleo de Guardia Civil tiene asignado un complemento de destino de nivel 17. La cuantía vigente en 2026 es de 465,75 euros mensuales, con un total anual de 6.520,50 euros. La suma del sueldo base y este complemento alcanza los 1.366,38 euros brutos en una mensualidad ordinaria y los 18.884,90 euros al año, antes de incorporar antigüedad y otros conceptos salariales.

Destino, antigüedad y puesto explican por qué dos agentes pueden cobrar cantidades distintas

El complemento específico remunera el riesgo, la dedicación y las condiciones propias de la función policial. Está dividido en un componente general, vinculado al empleo, y otro singular, asociado a puestos con especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.

La regulación también contempla el complemento de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios y determinadas indemnizaciones por residencia o razón de servicio. Estas partidas pueden variar de un mes a otro y no todos los agentes tienen acceso a las mismas cuantías.

El importe neto también depende de las retenciones de IRPF y de la situación personal de cada trabajador. Por este motivo, la horquilla señalada por Marta debe entenderse como una estimación vinculada a determinados destinos y complementos, no como un sueldo fijo garantizado para cualquier miembro del cuerpo.

La oferta de empleo público mantiene el interés por las oposiciones a Guardia Civil

El debate salarial coincide con una de las mayores ofertas recientes para incorporarse al instituto armado. El Gobierno autorizó en 2026 un total de 3.240 plazas de ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias. De ellas, 1.296 están reservadas a militares profesionales de tropa y marinería y otras 240 a alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes.

La convocatoria mantiene a la Guardia Civil entre las opciones destacadas del empleo público, aunque la estabilidad laboral convive con una estructura salarial compleja en la que el sueldo base representa únicamente una parte de los ingresos.