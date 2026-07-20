Volkswagen apuesta por 100 ovejas para proteger sus 31.000 paneles solares y reducir las emisiones

El rebaño pasta en la fábrica polaca de Września para controlar la vegetación mientras científicos estudian la biodiversidad, el suelo, el microclima y el bienestar animal.

Volkswagen ha reemplazado el corte mecánico de la hierba por el pastoreo de cerca de 100 ovejas de raza Wielkopolska en el parque fotovoltaico de su planta de Września, perteneciente a Volkswagen Poznań. Los animales mantienen la vegetación bajo más de 31.000 placas solares y forman parte de una investigación sobre la convivencia entre producción energética, ganadería y biodiversidad.

El parque solar de Volkswagen cubre toda la demanda en días soleados

La instalación fue construida y está gestionada por Quanta Energy. Ocupa alrededor de 27 hectáreas, alcanza una potencia de 18,3 megavatios y se encuentra entre los mayores parques fotovoltaicos conectados directamente a una fábrica en Europa.

Durante las jornadas con una radiación solar elevada puede abastecer por completo las necesidades eléctricas del complejo industrial. En el conjunto del año aporta aproximadamente el 25% de la electricidad consumida por la planta.

El proyecto permite aprovechar una misma superficie para producir energía renovable y desarrollar una actividad ganadera controlada. Volkswagen evita así que el terreno situado entre las estructuras solares quede limitado únicamente a la generación eléctrica.

Las ovejas sustituyen a los cortacéspedes y encuentran refugio bajo los paneles

El pastoreo mantiene la vegetación a una altura adecuada sin que las máquinas tengan que circular entre soportes, módulos y zonas con instalaciones eléctricas. Los paneles solares, a su vez, proporcionan sombra y protección a los animales durante las horas de mayor calor.

El rebaño llegó al recinto a finales de abril y permanecerá allí hasta el otoño bajo la atención permanente de sus cuidadores. Su propietaria, Justyna Nowak-Gajek, ha explicado que las ovejas se han adaptado con rapidez y pastan tranquilamente en pequeños grupos, un comportamiento asociado a una sensación de seguridad.

Los animales pertenecen a la raza Wielkopolska, originaria de la región polaca de Gran Polonia. Tras haber sido una de las variedades más habituales del país, actualmente está incluida en un programa de protección de recursos genéticos.

La universidad analiza suelo, microclima, biodiversidad y bienestar animal en la finca

La iniciativa se desarrolla con la Universidad de Ciencias de la Vida de Poznań y constituye uno de los primeros estudios de estas características realizados en una gran planta fotovoltaica de Polonia.

Los investigadores analizan el comportamiento y el bienestar de las ovejas, la calidad del pasto, las propiedades del suelo y el microclima existente en distintas zonas del parque. También estudian factores ambientales como las emisiones de amoniaco y los posibles efectos de las instalaciones solares sobre el ecosistema.

Los resultados podrán orientar futuros proyectos agrivoltaicos y ayudar a establecer condiciones adecuadas para combinar ganadería y producción de electricidad. Volkswagen convierte de este modo una labor de mantenimiento en un ensayo que reúne energía renovable, conservación de una raza local e investigación científica.