Seguro que has visto alguna vez este pequeño insecto por casa en verano: puede esconderse durante meses dentro del arroz

El Ministerio de Agricultura sitúa el desarrollo normal de estas plagas por encima de 20 °C. Revisar envases y grietas evita que alcancen otros alimentos.

Las altas temperaturas del verano crean un entorno favorable para los insectos que atacan productos almacenados. Una guía del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) indica que el riesgo comienza por encima de 15 °C. Muchas especies necesitan superar los 20 °C para desarrollarse y reproducirse con normalidad. Los gorgojos pueden llegar dentro de un paquete y completar parte del ciclo ocultos en el grano. Después aparecen en arroz, cereales, pasta, legumbres o harina.

Por qué el calor favorece la actividad de los gorgojos

El MAPA explica que la temperatura es uno de los factores decisivos en las plagas de almacén. Por encima de 15 °C comienza el riesgo de ataque. El desarrollo y la reproducción suelen necesitar más de 20 °C. La humedad ambiental también influye cuando supera el 50 % o 60 %. El alimento resulta más favorable si conserva más del 13 % de humedad.

En el caso del gorgojo del trigo, un adulto mide unos tres o cuatro milímetros. La hembra perfora el grano, deposita el huevo y la larva completa su crecimiento en el interior. A 25 °C y con un 75 % de humedad relativa, el ciclo puede cerrarse en 40 o 45 días. Ese crecimiento oculto explica por qué una infestación puede pasar inadvertida durante semanas. No todos los pequeños escarabajos de la despensa pertenecen a la misma especie. El MAPA distingue los gorgojos del género Sitophilus y los falsos gorgojos de la harina, como Tribolium. Unos atacan granos enteros y otros prefieren harinas o cereal previamente dañado. El calor también aumenta la actividad de otras plagas domésticas, aunque cada insecto exige medidas distintas.

Las señales que delatan gorgojos en arroz, harina y cereales

Ver un escarabajo pequeño dentro del armario es la señal más evidente, pero no siempre es la primera. También deben buscarse agujeros redondos en los granos, cáscaras vacías, restos similares al polvo y larvas blanquecinas. Los orificios suelen corresponder a la salida del adulto después de completar su desarrollo. Algunos paquetes presentan granos huecos o dañados que flotan al introducirlos en agua. Esta comprobación orienta, pero no sustituye la inspección del envase.

El foco no tiene que estar en el paquete donde aparece el primer ejemplar. Estas plagas pueden encontrarse en arroz, trigo, maíz, pasta, legumbres, frutos secos, semillas, especias y comida seca para mascotas. Por eso hay que examinar todos los productos cercanos, incluidos los envases cerrados. La aparición de insectos en casa no siempre implica falta de limpieza. El alimento puede quedar infestado durante la producción, el transporte, la venta o el almacenamiento doméstico. La Universidad de Minnesota señala que estos insectos no pican ni muerden, pero contaminan más alimento del que consumen. Cualquier producto con una infestación visible debe desecharse, sin limitarse a retirar los ejemplares.

Cómo eliminar una infestación sin dejar huevos ni larvas

Encontrar el alimento de origen es imprescindible. Pulverizar un insecticida sin retirar ese foco no elimina los huevos ni las larvas protegidos dentro de los paquetes. La actuación debe seguir este orden:

Vacía por completo la balda o el armario afectado y revisa cada alimento seco. Desecha los productos infestados en una bolsa cerrada y sácalos de la vivienda. Aspira estantes, juntas, esquinas, orificios y grietas donde puedan quedar restos o insectos. Vacía el depósito de la aspiradora o elimina la bolsa inmediatamente para evitar una reinfestación. Guarda temporalmente los alimentos sin señales en recipientes herméticos o dentro del frigorífico o congelador.

Después de aspirar, puede limpiarse la superficie con agua y jabón, secarla y ventilar el armario. Los desinfectantes no impiden por sí solos que la plaga regrese. Tampoco se aconseja aplicar insecticidas en una despensa con alimentos. Hay que revisar bisagras, soportes de baldas, pequeños electrodomésticos y recipientes decorativos con semillas. Si un producto antiguo parece intacto pero genera dudas, puede mantenerse cuatro días a unos -18 °C. Ese frío elimina huevos e insectos, según la Universidad de Minnesota.

Cómo evitar que los gorgojos vuelvan a la despensa

La prevención empieza antes de colocar la compra. Rechaza paquetes rotos, perforados o con restos de polvo en las costuras. Una vez en casa, traslada arroz, harina, pasta, cereales y legumbres a recipientes herméticos de vidrio, metal o plástico rígido. El envase debe cerrar bien para impedir nuevas entradas y contener una infestación que todavía no sea visible. Etiquetar la fecha de apertura facilita consumir primero los productos más antiguos.

También ayuda comprar cantidades que puedan consumirse en un plazo razonable, rotar los alimentos y retirar migas o derrames sin demora. La comida de mascotas y las semillas para aves deben guardarse separadas y cerradas.

El documento oficial del MAPA insiste en la limpieza de grietas, la revisión de mercancías y el aislamiento del almacén como medidas preventivas.