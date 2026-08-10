La nueva lista negra de Estados Unidos alcanza a los robots aspiradores fabricados en China

La FCC impide aprobar nuevos modelos producidos fuera del país desde el 28 de julio, pero mantiene los ya autorizados.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) actualizó su Covered List el 28 de julio de 2026. Añadió los “dispositivos robóticos avanzados” fabricados en el extranjero. La decisión impide que los nuevos modelos obtengan la autorización necesaria para importarse, comercializarse o venderse en el país. El cambio responde a una evaluación federal sobre riesgos para la ciberseguridad y la cadena de suministro. Aunque el anuncio destacó los humanoides y cuadrúpedos, la FCC confirmó que la definición también alcanza a los robots aspiradores.

La definición de la FCC también alcanza a los robots aspiradores

Un dispositivo entra en esta categoría cuando puede desplazarse por el suelo, evitar obstáculos y navegar mediante sensores. También debe funcionar a distancia de un operador, incorporar conectividad y superar los dos kilogramos junto con su base. El software puede estar instalado en el propio equipo o ejecutarse de forma remota. La forma del aparato no importa, por lo que un aspirador circular encaja igual que un robot humanoide.

La redacción también abarca cortacéspedes autónomos, robots de reparto y máquinas móviles utilizadas dentro de almacenes. Quedan fuera los vehículos autónomos, trenes, drones, robots submarinos, equipos médicos regulados y brazos industriales fijos. El cambio llega mientras China amplía su presencia en la robótica doméstica y en los robots humanoides para comercios. Roborock, Dreame, Ecovacs, Narwal y Xiaomi aparecen entre las marcas expuestas porque sus nuevos productos se fabrican fuera de Estados Unidos. La restricción depende del lugar de producción, no solo de la nacionalidad de la empresa.

Los modelos ya autorizados podrán seguir a la venta y en funcionamiento

La medida no obliga a retirar los dispositivos que ya están en los hogares. Tampoco impide a las tiendas vender o importar modelos que recibieron anteriormente la autorización de la FCC. Los propietarios pueden seguir utilizando sus aspiradores con normalidad. El bloqueo se aplica a equipos nuevos o a versiones que necesiten una autorización distinta después del 28 de julio.

Los fabricantes todavía pueden solicitar una aprobación condicional al Departamento de Guerra estadounidense. La solicitud debe explicar la estructura empresarial, el origen de la cadena de suministro y los planes para fabricar en Estados Unidos. La concesión se estudia para modelos o líneas concretas y no funciona como una exención general para toda la marca. La regulación también considera domésticos ciertos productos que cumplen los criterios federales de origen. En 2026, ese estándar exige que más del 65% del coste de los componentes proceda de Estados Unidos. Este requisito puede afectar incluso a robots domésticos en Estados Unidos.

Un fallo de DJI mostró hasta dónde puede llegar el acceso remoto

La preocupación por los datos no es abstracta. En febrero, un usuario del DJI Romo intentó manejar su aspirador con un mando de PlayStation 5. Al analizar la comunicación con los servidores, encontró acceso a unos 7.000 dispositivos distribuidos en 24 países. Podía consultar mapas domésticos, datos de funcionamiento y, según la demostración publicada, transmisiones de cámara y micrófono. DJI afirmó después que corrigió el problema mediante varias actualizaciones. La compañía sostuvo que la actividad real no tuvo un alcance generalizado.

La determinación de seguridad nacional de la FCC menciona el riesgo de vigilancia, extracción de datos y control remoto de estos equipos. El organismo sostiene que sus sensores y conexiones pueden abrir vías de ataque contra usuarios e infraestructuras. El debate guarda relación con las medidas europeas sobre equipos de red chinos, aunque cada regulación utiliza criterios distintos. La norma estadounidense se centra especialmente en el origen de fabricación y en la cadena de suministro.

Qué cambia para Roborock, Dreame, Xiaomi, Ecovacs, Narwal y Roomba

Las marcas citadas no desaparecen de inmediato del mercado estadounidense. Sus catálogos ya autorizados pueden mantenerse, pero cada futura generación deberá obtener una excepción o cumplir las reglas de producción nacional. Roomba tampoco queda fuera por su origen histórico estadounidense. iRobot completó en enero de 2026 su venta a Picea, su antiguo fabricante por contrato. La compañía china adquirió el 100% de la empresa tras el proceso del Capítulo 11.

Para un consumidor que ya tiene un robot aspirador, la decisión no exige ningún trámite ni modifica su uso. El efecto será visible en futuros lanzamientos, que podrían retrasarse, cambiar de fabricación o no llegar al mercado estadounidense. La oferta también podría reducirse si los fabricantes no obtienen la aprobación condicional o no adaptan su producción. Por su ámbito regulatorio, la medida se limita al mercado estadounidense y no modifica por sí sola las ventas en España.

El alcance, las excepciones y el procedimiento pueden consultarse en la ficha informativa oficial de la FCC.