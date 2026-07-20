El ingrediente natural que ayuda a eliminar el sarro más difícil del baño en una sola aplicación: no es el vinagre ni el bicarbonato

El ácido cítrico en polvo permite ablandar los depósitos de cal acumulados en el baño sin recurrir al vinagre ni al bicarbonato. Su aplicación requiere pocos pasos, aunque deben respetarse varias precauciones para no deteriorar las superficies.

El uso diario y la dureza del agua terminan dejando manchas blanquecinas o amarillentas en el inodoro, los grifos y la mampara. Cuando estos depósitos se secan y se acumulan, una limpieza convencional puede no ser suficiente para retirarlos.

Una alternativa sencilla es utilizar ácido cítrico en polvo. Este producto desincrustante puede encontrarse en droguerías, algunos supermercados, establecimientos de productos naturales y tiendas especializadas en limpieza.

Cómo usar ácido cítrico para eliminar el sarro del inodoro

Antes de comenzar, hay que asegurarse de que la taza no contenga restos de lejía, limpiadores con cloro ni otros productos químicos. También deben retirarse las pastillas desinfectantes que puedan liberar estas sustancias durante la limpieza.

Para preparar la solución, se disuelven entre dos y tres cucharadas de ácido cítrico en aproximadamente un litro de agua caliente, pero no hirviendo. La mezcla se vierte lentamente por las paredes interiores de la taza, procurando cubrir las zonas donde se concentran las manchas.

El producto puede dejarse actuar durante varias horas o toda la noche. A la mañana siguiente, basta con frotar la superficie con el cepillo del inodoro y accionar la descarga. Si todavía quedan restos incrustados, el tratamiento puede repetirse después de aclarar completamente la taza.

No debe verterse la mezcla dentro de la cisterna, ya que podría entrar en contacto con piezas metálicas, juntas o componentes sensibles.

Cómo limpiar grifos, mamparas y duchas sin dañar los acabados

En los grifos y las mamparas es preferible aplicar una solución más diluida con un paño o una esponja suave. Tras dejarla actuar entre cinco y diez minutos, la superficie debe aclararse con abundante agua y secarse con un paño limpio.

Los productos descalcificadores formulados con ácido cítrico indican tiempos de contacto breves en grifos, acero inoxidable y cerámica. También recomiendan aclarar y secar después de utilizarlos para evitar que queden restos del limpiador.

No deben emplearse estropajos metálicos, cepillos duros ni polvos abrasivos, porque pueden rayar el cromado y favorecer que la suciedad vuelva a adherirse. En acabados pintados, lacados o envejecidos, es necesario probar primero la solución en una zona poco visible.

Qué superficies evitar y cómo impedir que vuelva a aparecer el sarro

El ácido cítrico no es adecuado para mármol, piedra caliza, travertino ni otras piedras naturales sensibles a los ácidos. El Natural Stone Institute advierte de que el limón, el vinagre y otros productos ácidos pueden apagar el brillo o provocar marcas permanentes en estos materiales. Para ellos debe utilizarse un limpiador de pH neutro.

Tampoco debe aplicarse sin comprobar previamente las indicaciones del fabricante sobre aluminio, latón, cobre, juntas delicadas o superficies con revestimientos especiales.

La precaución más importante es no mezclarlo con lejía ni con otros limpiadores. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo señala que la combinación de lejía con sustancias ácidas puede liberar gases tóxicos capaces de irritar los ojos y las vías respiratorias. La limpieza debe realizarse con ventilación y siguiendo las instrucciones del envase.

Secar los grifos después de usarlos, pasar una rasqueta por la mampara y reparar los goteos ayuda a reducir los depósitos minerales. Una limpieza periódica evita que la cal forme capas cada vez más resistentes.