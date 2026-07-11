La Guardia Civil alcanza un máximo histórico con más de 70.000 sanciones donde las multas son 1.000 euros

La Guardia Civil de Tráfico realizó 144.346 controles de drogas durante 2025 y las sanciones firmes con pérdida de puntos subieron hasta 70.717. La infracción se aplica por la presencia de drogas en el organismo y conlleva una multa de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carné.

Miles de conductores se enfrentan a una de las sanciones más graves previstas por la Ley de Tráfico. Conducir con presencia de drogas en el organismo está prohibido, salvo los supuestos de sustancias usadas bajo prescripción facultativa y con finalidad terapéutica, siempre que el conductor esté en condiciones de ponerse al volante.

La DGT intensifica los controles de drogas con récord de pruebas en carretera

Los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria muestran un incremento claro de los controles de drogas en carretera. En 2025 se realizaron 144.346 pruebas, por encima de las 122.938 de 2024 y de las 101.927 de 2023.

La cifra de 2025 es la más alta desde 2021, cuando se registraron 123.211 test. En 2022, la actividad fue menor, con 58.126 controles, pero desde entonces la vigilancia ha mantenido una tendencia ascendente.

Ese aumento también se nota en las sanciones. Las infracciones firmes con pérdida de puntos por consumo de drogas pasaron de 41.067 en 2021 a 70.717 en 2025. Solo respecto a 2024, cuando se contabilizaron 64.314, el incremento fue de 6.403 sanciones.

La multa por dar positivo en drogas llega a 1.000 euros y 6 puntos

La sanción administrativa por conducir con presencia de drogas en el organismo es de 1.000 euros y 6 puntos del permiso de conducir. La Revista de la DGT recoge esta infracción dentro de las que restan 6 puntos y fija la cuantía económica en 1.000 euros.

La Ley de Tráfico establece que las pruebas para detectar drogas se realizan mediante un test salival autorizado y un análisis posterior de una muestra salival suficiente. Por ello, la sanción se vincula a la presencia de sustancias en el organismo, no a una tasa mínima concreta.

Este punto es especialmente relevante para los conductores. La multa puede imponerse aunque no se aprecien signos evidentes de alteración, siempre que el procedimiento de detección confirme la presencia de drogas y no concurra una excepción legal.

Los controles de alcohol también crecen y mantienen miles de sanciones firmes

El Gobierno también aportó datos sobre alcoholemia. En 2025 se realizaron 6.100.005 controles, aunque el propio Ejecutivo advierte de que la cifra no es comparable por un cambio metodológico. En 2024 se alcanzó el máximo de la serie, con 7.378.103 pruebas.

En cuanto a sanciones firmes por alcohol con pérdida de 6 puntos, se registraron 25.977 en 2021, 36.074 en 2022, 33.611 en 2023 y 33.474 en 2024. Además, la respuesta parlamentaria cita un informe de la Universidad de Valencia que señala que, con tasas de hasta 0,5 g/l, el riesgo puede ser hasta tres veces superior.

Tráfico mantiene estas actuaciones dentro de sus campañas de vigilancia, control y concienciación en seguridad vial, con especial atención a alcohol y drogas como factores de riesgo en la carretera.