El pueblo que aprendió de un incendio y ahora protege sus casas con techos de paja con 62 cañones de agua

Kayabuki no Sato repetirá la inspección el 1 de diciembre de 2026. El despliegue atrae visitantes, pero comprueba un sistema antiincendios real.

Kayabuki no Sato, una aldea histórica de la prefectura japonesa de Kioto, activará simultáneamente 62 cañones de agua el 1 de diciembre de 2026. La prueba comenzará a las 11:30 y durará unos cinco minutos, según la información oficial de Miyama. El sistema protege 39 edificios con tejados de paja, un material que convierte el fuego en la principal amenaza para el conjunto. La escena se conoce fuera de Japón como un «festival de mangueras de agua», aunque oficialmente es una inspección antiincendios.

Los 62 cañones cubren toda la aldea con arcos de agua

Los dispositivos están repartidos por el asentamiento para que el agua alcance todas las viviendas. El mapa oficial señala que aprovechan una reserva almacenada en la ladera. Cuando se activan juntos, los chorros giratorios forman una cortina visible sobre los tejados. La localidad realiza esta maniobra dos veces al año, durante la primavera y el otoño. En 2026, la primera prueba se celebró el 20 de mayo y la segunda está prevista para diciembre.

El espectáculo visual es secundario frente a su función técnica. Los residentes reciben formación sobre prevención y comprueban si el sistema responde correctamente. La inspección se mantiene incluso con lluvia, porque no depende de unas condiciones pensadas para el turismo. Las autoridades de Nantan y los vecinos sostienen el programa de conservación. Su enfoque preventivo contrasta con el Black Hawk antiincendios de Galicia, preparado para intervenir cuando el fuego ya exige medios aéreos.

El incendio del museo en 2000 cambió la protección del pueblo

El origen de la red actual está en un incendio ocurrido en mayo de 2000. Las llamas destruyeron el Museo Folclórico de Miyama, según el centro público de información de Nantan. Después del siniestro se instalaron los 62 cañones que hoy rodean la aldea. La descarga simultánea nació como una comprobación periódica, no como una celebración turística. El actual museo expone más de 200 herramientas agrícolas y objetos vinculados con la vida local.

Los 39 edificios con cubierta de paja explican por qué la organización considera el fuego la mayor amenaza. La red distribuye agua sobre el conjunto desde dispositivos instalados dentro del núcleo. La revisión periódica sirve para detectar posibles fallos antes de una emergencia y mantiene entrenados a los residentes. En España, algunas localidades aplican prevención territorial mediante 300 cabras contra incendios, que retiran vegetación seca cerca de viviendas.

Las viviendas son del tipo Kitayama y tienen hasta 220 años

La documentación local identifica estas construcciones como viviendas de tipo Kitayama. Esa fuente no las denomina Gassho. Muchas casas se construyeron hace entre 150 y 220 años, durante los periodos Edo y Meiji. El núcleo conserva 50 viviendas, de las cuales 39 mantienen cubiertas de paja. Las casas principales miran al sur y siguen el curso del río Yura. El tipo arquitectónico se reconoce por una distribución en cuadrícula, paredes de madera y una zona de suelo de tierra.

El sector norte fue declarado el 8 de diciembre de 1993 Distrito Importante para la Conservación de Conjuntos de Edificios Tradicionales. La ficha estatal de patrimonio describe una terraza del río Yura con tejados, muros de piedra y una trama de unos 600 por 300 metros. Varias organizaciones vecinales administran la conservación del entorno y la protección de la vida cotidiana. En la misma prefectura pervive la técnica forestal Daisugi, otro ejemplo de cómo Kioto conserva oficios vinculados a la madera.

Cómo asistir a la prueba del 1 de diciembre de 2026

La descarga comenzará a las 11:30 y durará alrededor de cinco minutos. El sistema obligatorio de reserva para todos los vehículos abrirá el 1 de septiembre a las 9:00. El plazo terminará el 30 de noviembre a las 17:00 o antes si se completan las plazas. Durante el horario regulado, la aportación es de 1.500 yenes por turismo o taxi de gran capacidad. Las motocicletas pagan 500 yenes y los autobuses o microbuses, 10.000 yenes por vehículo. El dinero se destina a conservar el paisaje histórico.

Desde las 11:00, los visitantes deberán salir del interior y situarse junto al camino agrícola o la entrada. La reserva obligatoria se adoptó porque la congestión llegó a obstaculizar vehículos de emergencia y la vida vecinal. No se habilitará aparcamiento provisional y la inspección se celebrará aunque llueva. El viaje en transporte público desde la estación de Kioto requiere unas dos horas por trayecto.

La aldea también reúne alojamientos, restaurantes, cafeterías, tiendas y un museo. Kayabuki no Sato sigue habitado, por lo que la organización pide respetar las casas y zonas residenciales.