Este pueblo gallego celebra una gran pulpada con música en directo en la víspera del festivo del 15 de agosto

La cita comenzará a las 21:00 horas en la parroquia de Areas, durante la víspera del festivo nacional del 15 de agosto. La música correrá a cargo del trío Tres.com.

Areas, parroquia del municipio pontevedrés de Ponteareas, celebrará el viernes 14 de agosto de 2026 una nueva edición de su pulpada. La cita empezará a las 21:00 horas y estará organizada por la A. D. Rastrexo de Áreas. El programa difundido combina el pulpo con música en directo del trío Tres.com. La celebración llegará pocas horas antes de la Asunción de la Virgen, festivo nacional el sábado 15 de agosto.

La Pulpada de Areas comenzará a las nueve de la noche

La asociación organizadora ha presentado la convocatoria como una noche de gastronomía y ambiente festivo. «Os esperamos para disfrutar de una noche inolvidable, con el mejor ambiente y la música en directo del Trío Tres.com», señala. La publicación también emplea la expresión gallega «festa rachada» para describir la parte musical de la velada. La agenda especializada VigoPlan sitúa el comienzo a las 21:00 horas y atribuye la organización a la entidad local.

El evento figura asimismo en la agenda de Páxinas Galegas para el viernes 14 de agosto y aparece clasificado como cita gastronómica. Ambas referencias coinciden en la fecha y en la localidad, aunque ninguna concreta una dirección postal dentro de la parroquia. Quienes planeen desplazarse deberían consultar la publicación de la organización antes de salir, por si añade indicaciones de acceso o aparcamiento. La cita se suma a otras fiestas gallegas del pulpo que convierten este producto en reclamo durante el verano.

La organización no ha publicado el precio de las raciones

En las publicaciones consultadas no figura cuánto costará cada ración, qué cantidad incluirá ni qué acompañamientos se servirán. Tampoco aparecen datos sobre venta anticipada, reservas, turnos o límites de aforo. Por ese motivo, no resulta riguroso presentar todavía la pulpada como una propuesta «a precios populares». Ese reclamo solo debería incorporarse cuando la asociación publique una tarifa verificable. La ausencia de un importe tampoco significa que la degustación sea gratuita. La convocatoria no distingue entre el acceso a la música y la compra de comida. Tampoco aclara si habrá servicio por orden de llegada o si se entregarán vales previamente.

La información confirmada se limita a la fecha, la hora, el protagonismo del pulpo y la actuación musical. No se ha comunicado si habrá otras comidas, bebidas, mesas, servicio de barra o alternativas para personas con alergias. Los asistentes deberían consultar las novedades de la A. D. Rastrexo de Áreas durante los días previos. También deberían comprobar si el servicio comienza a las 21:00 o si esa hora marca la apertura general de la fiesta.

El 15 de agosto será festivo nacional y caerá en sábado

El calendario laboral de 2026 publicado por el Boletín Oficial del Estado incluye la Asunción de la Virgen el 15 de agosto. La resolución la identifica como fiesta nacional no sustituible en todas las comunidades autónomas. Este año cae en sábado, mientras la pulpada se celebrará el viernes anterior. La proximidad puede favorecer la asistencia de quienes no trabajen durante el festivo.

La resolución oficial del BOE fue publicada el 28 de octubre de 2025 por la Dirección General de Trabajo. El calendario publicado no incluye un traslado de la Asunción al lunes 17 de agosto. Que el festivo caiga en sábado tampoco crea por sí solo un puente general. La norma no resuelve cómo afecta a cada plantilla, pues deben revisarse la jornada y el convenio aplicable.

Areas es una parroquia de Ponteareas y la cita tiene carácter vecinal

La Deputación de Pontevedra incluye Areas, bajo la advocación de Santa María, entre las parroquias del municipio de Ponteareas. Esta precisión evita confundir el lugar de la celebración con un ayuntamiento separado. Ponteareas pertenece a la comarca de O Condado y cuenta con 24 parroquias, según la ficha municipal provincial. La información pública del evento sitúa la celebración en Areas, sin aportar una dirección más concreta.

El formato anunciado reúne pulpo y actuación musical en una única noche de verano organizada por una asociación local. La Fundación Española de la Nutrición incluye el pulpo entre los mariscos que aportan proteínas, minerales y vitaminas. Destaca calcio, hierro, magnesio, fósforo, yodo, tiamina y niacina dentro de este grupo alimentario. La propuesta se apoya en dos reclamos confirmados, la gastronomía y la música. Antes de acudir, será útil comprobar el punto exacto, el sistema de servicio y el precio de las raciones.