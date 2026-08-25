Una panadera recomienda este método para evitar que el pan se ponga gomoso o se reseque demasiado pronto

La fundadora de El Horno de Babette recomienda lino o algodón limpio para las hogazas. El método equilibra ventilación y humedad sin reblandecer la corteza.

La recomendación de Beatriz Echeverría para conservar el pan volvió a difundirse el 9 de agosto de 2026. El Español recuperó el consejo de envolver las hogazas en un paño limpio de lino o algodón. La alternativa evita guardarlas en plástico a temperatura ambiente. Según la publicación, puede mantenerlas en buenas condiciones hasta cinco días durante el verano. Ese plazo no es universal, pues depende del pan, la temperatura y la humedad.

El paño de lino o algodón ayuda a conservar el pan sin encerrar la humedad

«La mejor forma de guardar el pan es envuelto en un trapo de lino o de algodón limpio», explicó Echeverría. El tejido debe lavarse con jabón neutro, sin suavizantes ni perfumes. Esos productos pueden transferir olores y alterar el sabor. La fundadora de El Horno de Babette también desaconseja cortar una hogaza mientras continúa caliente. La miga conserva mucha humedad y todavía está asentando su estructura. Después del horneado, debe reposar sobre una rejilla para que el vapor no se concentre en la base.

El método funciona mejor con hogazas grandes, panes de masa madre y piezas de fermentación lenta. Su mayor volumen y su corteza gruesa reducen la exposición de la miga al aire. Una barra estrecha tiene menos miga y pierde frescura antes. Por eso suele estar pensada para consumirse durante el día. Para conservar el pan más tiempo, la zona cortada debe quedar protegida y alejada del sol, calor o corrientes. Si se comerá en uno o dos días, puede dejarse con el corte apoyado sobre una tabla.

Por qué el plástico puede volver blanda la corteza durante el verano

El endurecimiento del pan no responde únicamente a que pierda agua. Durante el enfriado y el almacenamiento, sus almidones se reorganizan mediante un proceso llamado retrogradación. Esa transformación aumenta la firmeza de la miga. Al mismo tiempo, la humedad se desplaza entre el interior y la corteza. Una bolsa impermeable retiene ese vapor, favoreciendo que la superficie lo reabsorba y pierda su textura crujiente. Este fenómeno explica que un pan se endurezca aunque todavía conserve parte de su agua.

El plástico no resulta inadecuado para todos los productos de panadería. Puede ayudar a mantener tiernos panes blandos o enriquecidos, como el pan de molde y el brioche. El consejo del paño se dirige sobre todo a panes de corteza dura. Los recipientes totalmente herméticos crean un entorno poco favorable para una superficie seca y crujiente. En cocinas cálidas y húmedas también aumenta la vigilancia frente al moho. La Comunidad de Madrid recomienda conservar el pan en un lugar fresco y seco. Si aparece moho, debe desecharse la pieza completa.

La nevera retrasa el moho, pero perjudica la textura de muchos panes

Guardar una hogaza corriente en el frigorífico puede retrasar la aparición de moho. Sin embargo, el frío acelera los cambios que endurecen la miga y deja una textura acorchada. La propia Comunidad de Madrid distingue ambas consecuencias. Refrigerar puede mejorar el control del moho, pero empeora la calidad sensorial del pan. El frío no devuelve frescura, sino que modifica la velocidad de varios procesos. Para un consumo breve, resulta preferible un espacio seco, ventilado y sin luz directa.

La excepción incluye panes muy húmedos, densos o elaborados con ingredientes que exijan frío. También puede valorarse la nevera cuando el ambiente sea extremadamente cálido y húmedo. Los panes de centeno muy hidratados requieren más vigilancia que una hogaza blanca seca. En esos casos, el pan debe quedar bien protegido para limitar la pérdida de humedad y los olores. Las instrucciones del fabricante tienen prioridad en productos envasados. El paño no sustituye las condiciones de conservación indicadas en la etiqueta.

Congelar porciones conserva mejor el pan que alargar su estancia a temperatura ambiente

Cuando la pieza no vaya a consumirse en pocos días, congelarla ofrece una alternativa más estable. Debe entrar en el congelador ya fría, cortada en porciones y dentro de un envase apto. En este caso, una bolsa hermética sí resulta adecuada porque reduce el aire y facilita separar las raciones. Congelar temprano preserva mejor la textura que esperar hasta que la pieza ya se haya resecado. La AESAN sitúa en −18 ºC la temperatura mínima de los congeladores de tres estrellas. También aconseja fechar las bolsas para consumir primero las más antiguas.

Las rebanadas pueden pasar directamente a la tostadora o calentarse después de descongelarse. Una hogaza completa necesita más tiempo y puede recuperar la corteza con un breve golpe de horno. No debe congelarse un pan que ya esté duro esperando que recupere su estado inicial. Tampoco conviene recongelar repetidamente el mismo alimento. El calentamiento mejora temporalmente la corteza, pero un pan con moho debe desecharse por completo. El análisis sobre qué ocurre al congelar el pan amplía sus efectos sobre textura y composición.