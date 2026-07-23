Ni la bolsa de papel ni la de tela, así recomiendan los expertos conservar el pan para mantenerlo fresco más tiempo

Los expertos explican cuál es la mejor forma de conservar el pan para mantener su textura durante más tiempo y evitar que aparezcan problemas relacionados con la humedad. El congelador se presenta como la opción más segura cuando no se va a consumir en el mismo día.

El pan es uno de los alimentos que más se consume en los hogares, pero también uno de los que antes pierde sus cualidades si no se conserva correctamente. Aunque lo habitual es guardarlo en la bolsa de papel de la panadería o en una bolsa de tela, varios maestros panaderos coinciden en que esta no es la mejor alternativa cuando el objetivo es alargar su vida útil. La clave, explican, está en combinar una bolsa de plástico con una congelación rápida para preservar tanto su textura como su sabor.

Qué recomiendan los expertos para conservar el pan fresco durante más tiempo sin perder calidad

El panadero venezolano Rodrigo Chacón, fundador de la Universidad del Pan, explica que el plástico retiene mejor la humedad del pan que el papel o la tela. Esto hace que la miga tarde más en endurecerse y que la pieza conserve una textura más agradable durante más tiempo.

Sin embargo, el experto lanza una advertencia importante. Dejar el pan en una bolsa de plástico a temperatura ambiente no es recomendable, ya que los cambios de temperatura provocan condensación en el interior del envase. Esa humedad acumulada puede favorecer el desarrollo de microorganismos y acelerar el deterioro del alimento.

Por este motivo, insiste en que el pan envasado en plástico debe introducirse en el congelador lo antes posible si no se va a consumir en las próximas horas.

Por qué congelar el pan correctamente ayuda a mantener su sabor y textura original

Esta recomendación también la comparte José Roldán, panadero cordobés reconocido como World Baker of the Year 2025 por la Unión Internacional de Panaderos y Confiteros (UIBC).

Según explica, congelar el pan permite conservar mejor sus características, especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas aceleran su deterioro.

Las recomendaciones coinciden con los criterios del Codex Alimentarius, elaborado por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece los -18 ºC como temperatura de referencia para el almacenamiento de alimentos congelados, garantizando así una mejor conservación y seguridad alimentaria.

Roldán aconseja congelar el pan ya cortado en rebanadas o en pequeñas porciones. De este modo solo será necesario descongelar la cantidad que vaya a consumirse en cada momento y se evitará manipular toda la pieza innecesariamente.

Cómo recuperar un pan congelado o endurecido para volver a disfrutar de una corteza crujiente

Una vez descongelado, el pan puede perder parte de la textura crujiente de la corteza. Para recuperarla, José Roldán recomienda introducirlo unos minutos en el horno antes de servirlo.

Si el pan ya se ha endurecido tras permanecer varios días en una bolsa de papel o de tela, todavía existen soluciones para mejorar su textura. Una de las más eficaces consiste en humedecer ligeramente la corteza con un paño limpio antes de calentarlo en el horno.

Otra alternativa consiste en pasar rápidamente la pieza bajo el grifo para aportar una pequeña cantidad de humedad y hornearla entre cinco y diez minutos a unos 180 ºC. El calor permitirá que la corteza vuelva a quedar más crujiente mientras la miga recupera parte de su suavidad.

El microondas también puede servir para recuperar el pan aunque solo de forma puntual

Cuando no se dispone de horno, el microondas puede ofrecer una solución rápida. Los especialistas recomiendan pulverizar unas gotas de agua sobre el pan y calentarlo entre 20 y 30 segundos.

Eso sí, advierten de que este método debe utilizarse únicamente justo antes de consumir el pan, ya que su efecto es temporal y repetir el proceso varias veces sobre la misma pieza acaba perjudicando su calidad.

Aplicar estas recomendaciones no solo permite disfrutar del pan durante más tiempo con una textura más agradable, sino que también contribuye a reducir el desperdicio alimentario en los hogares.