El motivo por el que cada vez más personas congelan el pan antes de comerlo

Congelar el pan ayuda a conservarlo durante más tiempo y no supone una pérdida relevante de nutrientes si se hace bien. La duda está en si también mejora la salud: la ciencia apunta a un efecto sobre la glucosa, pero limitado.

Congelar el pan se ha convertido en una costumbre habitual en muchos hogares. Permite ahorrar, evitar desperdicio y no tener que comprar una barra cada día. Pero en los últimos meses también se ha extendido una idea más llamativa: que congelarlo y calentarlo después puede hacerlo más saludable.

Qué pasa con el pan al congelarlo y por qué no pierde nutrientes

La congelación es un método seguro para conservar alimentos cuando se realiza a temperaturas adecuadas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición explica que mantener los alimentos a -18 grados o menos detiene el crecimiento de microorganismos y ayuda a conservar su calidad nutricional, aunque no los destruye. Al descongelarse, esos microorganismos pueden reactivarse si el proceso no se hace correctamente.

En el caso del pan, congelarlo no lo convierte en un alimento peor desde el punto de vista nutricional. Lo que sí puede cambiar es su textura, su corteza o su sabor, sobre todo si se guarda mal o si ya estaba duro antes de entrar en el congelador.

Por eso, lo recomendable es congelarlo fresco, cuando ya esté a temperatura ambiente. Si se mete caliente, se genera humedad y el resultado suele ser peor. Si se congela cuando ya se ha endurecido, al descongelarlo no recuperará la calidad inicial.

Cómo congelar el pan en casa para conservar mejor textura y sabor

El mejor método consiste en cortar el pan en porciones o rebanadas antes de guardarlo. Así se puede sacar solo la cantidad necesaria y se evita descongelar una barra entera para consumir apenas una parte.

También es importante envolverlo bien. Una bolsa hermética o un envase cerrado reducen el contacto con la humedad del congelador y ayudan a evitar la formación de cristales de hielo. Los panes grandes, los integrales o los elaborados con centeno suelen resistir mejor porque conservan mejor el equilibrio entre corteza y miga.

Para descongelarlo, la opción más sencilla es dejarlo a temperatura ambiente sobre una rejilla. De esta forma no se acumula humedad en la base. Cuando se necesita más rápido, se puede calentar en tostadora si está en rebanadas o en el horno durante unos minutos.

Qué dice la ciencia sobre la glucosa, el almidón resistente y la salud

La parte más comentada es la supuesta mejora para la salud intestinal y el control de la glucosa. La gastroenteróloga Karen Alarcón ha defendido que congelar el pan y calentarlo después favorece la formación de fibra prebiótica y puede beneficiar a la microbiota, además de suavizar el impacto sobre el azúcar en sangre.

La base científica existe, pero exige matices. Un estudio publicado en European Journal of Clinical Nutrition analizó el efecto de congelar, descongelar y tostar pan blanco en diez personas sanas. Los resultados mostraron una menor respuesta glucémica frente al pan fresco, especialmente cuando el pan se tostaba después de haber sido congelado y descongelado.

Esto no significa que el pan congelado sea un alimento milagroso ni que compense una dieta desequilibrada. El efecto observado procede de un estudio pequeño y se refiere a la respuesta de la glucosa tras comer pan blanco en unas condiciones concretas.

Congelar el pan es una buena decisión para conservarlo, ahorrar y reducir desperdicio. También puede tener un pequeño efecto favorable sobre la respuesta glucémica si después se calienta o se tuesta. Aun así, lo que más pesa en la salud sigue siendo el tipo de pan elegido, la cantidad consumida y el conjunto de la alimentación diaria.