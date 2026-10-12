Una fundación ofrece 2.000 euros a estudiantes con discapacidad, pero exige cumplir una condición para cobrar toda la ayuda

Las Becas Nova se dirigen a jóvenes con discapacidad de Madrid y Cataluña. Las bases fijan el cierre el 19 de octubre a las 14:00.

Fundación Prevent ha convocado 50 Becas Nova de 2.000 euros para estudiantes con discapacidad durante el curso 2026-2027. El anuncio apareció en el BOE del 3 de agosto y las solicitudes comenzaron el 1 de septiembre. El cierre previsto es el 19 de octubre a las 14:00. La dotación no se abona íntegramente al concederse la beca. Las bases reservan 1.500 euros, el 75% del total, al cumplimiento del itinerario de orientación profesional.

Las Becas Nova pagan 500 euros primero y reservan 1.500 al cumplimiento del programa

El primer pago está previsto entre el 1 de diciembre de 2026 y el 15 de enero de 2027. El segundo se sitúa entre el 15 de julio y el 31 de agosto de 2027. Los 500 euros iniciales representan una cuarta parte de la dotación individual. Por eso, una persona seleccionada no debe presupuestar los 2.000 euros completos para los gastos de diciembre. La concesión y el calendario de abono son cuestiones distintas, igual que sucede con otras becas MEC 2026-2027.

La convocatoria completa suma 100.000 euros si se adjudican las 50 ayudas y se cumplen sus condiciones de pago. El programa combina financiación y acompañamiento hacia el empleo. Incluye actividades individuales y grupales, presenciales y por internet. La Universidad Autónoma de Madrid explica este diseño en dos fases. La primera considera la excelencia académica y la segunda exige compromiso con los estudios y la orientación laboral. El interés de la ayuda debe valorarse junto a la disponibilidad para participar, no solamente por su cuantía anunciada.

Residir en Madrid o Cataluña y cursar estudios superiores no basta por sí solo

El anuncio del BOE delimita tres perfiles académicos. Admite estudiantes del último curso de un grado universitario, de un máster o posgrado y del último curso de FP superior. También exige residencia en Madrid o Cataluña y discapacidad reconocida de, al menos, el 33%. Las bases concretan que los grados, másteres y posgrados deben cursarse en universidades españolas. Un alumno de primer curso de un grado no encaja automáticamente, aunque tenga discapacidad y resida en una de las comunidades admitidas.

El documento completo añade la fecha de nacimiento desde 1997, inclusive, y la residencia durante todo el curso 2026-2027. También contempla determinada incapacidad permanente como vía de acreditación. Las bases exigen literalmente «nacionalidad española o residencia comunitaria». Quien tenga otro permiso de residencia debe aclarar su admisión con Prevent. Haber obtenido dos Becas Nova anteriormente impide repetir. La disponibilidad para desplazarse a las oficinas de Prevent y asistir a las actividades forma parte de las condiciones. Un estudiante puede complementar su preparación consultando formación para mejorar el currículum, aunque esa formación externa no sustituye el itinerario obligatorio de Nova.

El expediente y el vídeo acompañan una entrevista de orientación laboral

El formulario de solicitud pide datos personales, estudios, situación laboral y domicilio durante el curso. También exige matrícula 2026-2027, expediente, currículum, DNI o NIE y acreditación de discapacidad o incapacidad permanente. Los documentos deben aportarse completos en el formato indicado. El vídeo de presentación se facilita mediante enlace accesible. Una dirección que solicite permiso para visualizarlo puede impedir la evaluación. Antes del envío, el candidato debe probar el acceso desde una sesión distinta y comprobar que los archivos corresponden al curso y a su identidad.

La grabación debe presentar al estudiante, explicar su formación y describir su proyecto profesional. Las bases fijan una duración entre un minuto y medio y dos minutos y medio. Piden formato horizontal y castellano o subtítulos en castellano cuando se utilice otro idioma. Además, debe realizarse una entrevista personal, presencial o por internet, antes del 21 de octubre. La selección asigna un 40% al bloque académico y un 60% a empleabilidad y adecuación. Una buena nota no reemplaza la valoración de motivación y disponibilidad.

El plazo oficial y el aviso del formulario presentan una diferencia que debe aclararse

La convocatoria exige completar todas las actividades individuales y asistir, al menos, al 80% de las grupales para acceder al pago condicionado. Las actividades se desarrollan desde diciembre de 2026 hasta julio de 2027. Las sesiones grupales se programan los sábados por la mañana. Se admiten ausencias justificadas por motivos laborales, académicos o de salud, con posibles tareas alternativas. Los resultados comenzarán a comunicarse desde el 20 de noviembre. Las bases permiten compatibilidad con otras ayudas económicas, pero eso no elimina las condiciones propias de esas convocatorias.

Hay una discrepancia que afecta a la presentación de solicitudes. La página de inscripción muestra un aviso de inscripciones cerradas junto a un formulario identificado para 2026-2027. Entretanto, el BOE y las bases vigentes mantienen el cierre del 19 de octubre. Quien encuentre ese aviso debe pedir aclaración a Prevent. No debe sustituir el trámite por un correo con documentación, porque las bases solo admiten el formulario. La consulta puede dirigirse a sus oficinas de Madrid o Barcelona.