Las becas MEC 2026-2027 ya son oficiales y traen novedades importantes para universitarios y alumnos de FP

El Real Decreto 179/2026 marca las ayudas al estudio. Mantiene importes como los 2.700 euros por residencia e introduce mejoras en matrícula parcial universitaria, discapacidad y becas de colaboración. El BOE del 12 de marzo fija las cuantías, los umbrales económicos y varios ajustes para 2026-2027. Entrará en vigor el 13 de marzo y deja una conclusión clara: las cantidades principales siguen igual, pero hay cambios decisivos para muchas familias.

Qué cuantías tendrán las becas MEC 2026-2027 en Bachillerato, FP y universidad

Las ayudas generales alcanzan a Bachillerato, FP, enseñanzas artísticas, deportivas, idiomas y universidad. En enseñanzas no universitarias se mantienen 1.700 euros ligados a la renta, 2.700 euros por residencia, 300 euros de beca básica, que suben a 350 euros en Grado Básico, y entre 50 y 125 euros por excelencia académica. La variable mínima será de 60 euros. En la universidad se mantienen esas cuantías y la beca de matrícula cubrirá el precio público oficial de los créditos de primera matrícula. Otra noticia a tener en cuenta, son las becas complementarias de Extremadura, cuyo plazo está abierto hasta el 6 de abril.

Además, las ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo llegarán hasta 862 euros para enseñanza, 617 para transporte, 574 para comedor, 1.795 para residencia y 400 euros de subsidio general.

Cuáles son los umbrales de renta y patrimonio de las becas MEC 2026-2027

Para una familia de cuatro miembros, el umbral 1 de renta del Real Decreto 179/2026 queda entre 22.107 y 23.286 euros, el umbral 2 en 38.242 euros y el umbral 3 entre 40.773 y 42.836 euros. Para calcular la renta familiar se tendrá en cuenta el ejercicio fiscal 2025.

Suben también los límites de patrimonio: las fincas urbanas, excluida la vivienda habitual, y las construcciones en fincas rústicas pasan a 47.200 euros; las fincas rústicas y bienes inmuebles especiales, a 14.450 euros por miembro; y los rendimientos del capital y ganancias patrimoniales, a 1.900 euros. El máximo de ingresos por actividades económicas se eleva a 172.000 euros.

Quién puede pedir estas becas MEC 2026-2027 y qué novedades trae la norma

¿Quiénes podrán beneficiarse? El alumnado de enseñanzas postobligatorias y, en convocatorias específicas, estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo. La convocatoria fijará el procedimiento y la documentación, aunque la regla general es solicitar la beca ante la administración educativa del domicilio familiar. En la gestión colaborarán los Ministerios de Educación y de Ciencia, las comunidades autónomas y las universidades.

La gran novedad está en la matrícula parcial universitaria presencial: quienes se matriculen de entre 48 y 59 créditos podrán cobrar, además de la beca de matrícula y la cuantía variable mínima, 350 euros por renta y otros 350 euros por residencia. También habrá más flexibilidad para estudiantes con discapacidad: si está entre el 25% y el 64%, podrán reducir hasta un 25% la carga lectiva exigida; si alcanza el 65%, la reducción podrá llegar al 50%. Además, se convocarán 2.431 becas de colaboración de 2.000 euros.