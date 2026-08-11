El SEPE y Fundae ofrecen 2.308 cursos gratis para desempleados que quieran mejorar su currículum

El catálogo permite buscar formación por situación laboral, sector y modalidad. Hay opciones sobre inteligencia artificial, nóminas, fiscalidad, comercio electrónico y medioambiente.

Experiencia Fundae mantiene en agosto de 2026 un catálogo con más de 2.100 cursos gratuitos. Están financiados con fondos públicos y orientados a mejorar la empleabilidad. El buscador permite localizar formación según la situación laboral, el sector, la modalidad y el contenido. El SEPE explica que Fundae gestiona fondos públicos, facilita el acceso gratuito y colabora técnicamente en las iniciativas de formación para el empleo. La oferta resulta útil tanto para actualizar competencias como para preparar un cambio profesional.

Quién puede acceder a los cursos gratis de Fundae

El material aportado contabiliza 2.308 cursos durante agosto. La web oficial, consultada a 11 de agosto de 2026, presenta la oferta como «más de 2.100 cursos». El número exacto no queda fijado en la portada, por lo que debe verificarse en el buscador antes de publicar o matricularse. Además, una ficha formativa no siempre equivale a una edición con plazas abiertas. Las fechas, la entidad y el procedimiento pueden variar entre cursos con contenidos similares.

Todos los cursos mostrados en ese buscador son gratuitos. El portal admite perfiles de trabajador, autónomo, economía social, ERTE, joven y desempleado. Cada ficha establece sus destinatarios y condiciones, por lo que una persona en paro no puede acceder automáticamente a cualquier acción. Cuando se trata de formación subvencionada para desempleados, Fundae señala que puede haber becas o ayudas. La ficha debe confirmar si se ofrecen y qué gastos cubren. También existen otros cursos online gratuitos con convocatorias, requisitos y calendarios propios.

Cursos de inteligencia artificial, nóminas y comercio electrónico

El catálogo cubre administración, medioambiente, recursos humanos, contabilidad, comercio electrónico, marketing, docencia y competencias digitales. Las duraciones son muy diferentes y permiten buscar desde una actualización breve hasta una formación más extensa. Entre las opciones destacadas en la documentación aportada aparecen las siguientes:

Sistema de gestión medioambiental ISO 14001, 60 horas.

Gestión fiscal de la empresa, 40 horas.

Nóminas, 50 horas.

Inteligencia artificial aplicada a recursos humanos, 70 horas.

Control de quejas y reclamaciones, 20 horas.

Contabilidad financiera, 100 horas.

Creación de empresas online, 60 horas.

Tienda online con PrestaShop, 20 horas.

La duración no determina por sí sola el valor académico del curso. Fundae aclara que no imparte ni certifica directamente la formación comunicada en sus plataformas. El diploma, certificado de asistencia o acreditación corresponde al centro impartidor. El interesado debe comprobar si el documento es oficial, acredita aprovechamiento o solo confirma la participación. También debe identificar quién organiza el curso y qué sistema de evaluación utiliza. Esta distinción resulta útil al comparar cursos gratuitos con certificado de otras convocatorias.

Qué comprobar para que el curso mejore el currículum

Para que un curso refuerce el currículum, debe guardar relación con el puesto que se busca. Una formación de 20 horas puede actualizar una habilidad concreta. Una acción de 70 o 100 horas exige más dedicación, pero permite desarrollar contenidos con mayor profundidad. Antes de elegir, resulta útil leer el programa y comprobar si incluye ejercicios, evaluación o contenidos aplicables al trabajo. En el currículum deben figurar el nombre, la entidad impartidora, las horas, la fecha y la credencial obtenida.

También hay que valorar la modalidad, el calendario y los conocimientos previos. Algunas convocatorias para jóvenes desempleados exigen inscripción en Garantía Juvenil, una edad máxima o una residencia determinada. Estas condiciones no se aplican al catálogo completo. Quien ya trabaja debe seleccionar su perfil y comprobar si la acción se dirige a su sector profesional. Los desempleados deben revisar si se exige demanda de empleo activa o documentación adicional. La ficha del curso debe resolver estas condiciones antes del registro.

Cómo inscribirse en Experiencia Fundae paso a paso

La inscripción comienza en el buscador de Experiencia Fundae. El usuario selecciona su situación laboral, localiza el área profesional y abre la ficha del curso. Después debe comprobar destinatarios, modalidad, horas, fechas, requisitos, plazas y entidad responsable. Algunas formaciones permiten acceder directamente al contenido, mientras otras remiten a una entidad que gestiona la matrícula. Cuando la ficha permite solicitar la formación, el sistema dirige al registro correspondiente o al centro responsable.

Fundae recuerda que los cursos los imparten entidades formativas, no la propia Fundación. También corresponde a esos centros emitir la acreditación final. El alumno debe conservar el justificante de inscripción y revisar cualquier correo de admisión, calendario o documentación requerida.

Si una edición está cerrada, puede buscar otra acción equivalente o cambiar los filtros de modalidad y sector. Antes de comenzar, debe comprobar el horario, los criterios de superación y el canal de atención del centro.