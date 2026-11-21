La oposición de conserje de Sant Joan d’Alacant conserva las solicitudes presentadas y abre otros 20 días hábiles desde el 10 de noviembre.

Quienes preparan la oposición de conserje de Sant Joan d’Alacant tienen un temario más corto y una nueva oportunidad para presentar su solicitud. El BOE del 9 de noviembre publica la reapertura del plazo tras modificarse las bases. La convocatoria ofrece una plaza de funcionario de carrera y exige la ESO o una titulación equivalente. El cambio también afecta a quienes ya se habían inscrito, aunque sus solicitudes siguen siendo válidas.

La oposición de conserje pasa de 40 temas a 22 y permite nuevas solicitudes

La modificación municipal sustituye el programa original por otro de 22 temas, distribuidos entre ocho materias generales y catorce específicas. El acuerdo figura en el BOP del 2 de noviembre. El anuncio del BOE activa ahora los nuevos 20 días hábiles para inscribirse. El cómputo comienza el martes 10 de noviembre. Las solicitudes anteriores mantienen plena validez, sin necesidad de repetir el registro. Los interesados pueden sustituirlas o aportar documentación adicional dentro del nuevo plazo.

La plaza corresponde a Conserje de Edificios Públicos, dentro del subgrupo C2, y se cubre mediante oposición por turno libre. La modalidad de oposición libre concentra la clasificación en los ejercicios, sin una fase de puntuación de experiencia profesional. Para acceder se requiere haber cumplido 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa. También deben cumplirse las condiciones de nacionalidad, capacidad funcional y ausencia de inhabilitación previstas en las bases. La titulación exigida debe acreditarse documentalmente al participar en el procedimiento.

El programa combina atención al público, mantenimiento e informática

La parte general incluye Constitución, Estatuto de Autonomía, empleo público, procedimiento administrativo y régimen local. También recoge haciendas locales, régimen jurídico del sector público y transparencia. El bloque específico se acerca al trabajo cotidiano del puesto. Abarca recepción de documentos, correspondencia, atención presencial y telefónica, control de accesos y manejo de equipos de oficina. La conservación de instalaciones, las herramientas y los pequeños trabajos de mantenimiento también entran en el programa. Otra materia se dedica al conocimiento de los servicios municipales.

La reducción no elimina los contenidos de seguridad y atención a personas con discapacidad. El nuevo anexo mantiene prevención de riesgos, evacuación, protección de datos e igualdad efectiva entre mujeres y hombres. También exige conocimientos de Windows, Writer, Calc, internet y administración electrónica. Por tanto, la preparación combina normas, organización municipal y tareas instrumentales. Las bases originales conservan las reglas del proceso salvo la modificación publicada. Para estudiar, el programa aplicable es el anexo nuevo aprobado el 29 de octubre.

Habrá un test de 40 preguntas y una prueba práctica de 90 minutos

El primer ejercicio será un cuestionario de 40 preguntas con cuatro respuestas alternativas y hasta cinco preguntas de reserva. Los aspirantes dispondrán de 60 minutos. Cada respuesta correcta suma 0,25 puntos y cada error resta un tercio de ese valor. Las respuestas en blanco no penalizan. El examen se califica sobre diez puntos y exige al menos cinco para continuar. La prueba tiene carácter eliminatorio, por lo que su nota no puede compensarse posteriormente con un resultado mejor en el ejercicio práctico.

El segundo ejercicio plantea uno o varios supuestos relacionados con las funciones del puesto, con una duración máxima de 90 minutos. Puede abordar atención al público, organización de salas, reparaciones menores, materiales o información municipal. También se puntúa de cero a diez y exige un mínimo de cinco. La clasificación final se obtiene sumando ambos resultados. Además de la plaza, el proceso generará una bolsa con quienes superen los dos ejercicios. Su orden dependerá de la puntuación final y sustituirá las bolsas anteriores de conserjes.

Qué documentación se presenta y cómo funcionarán los llamamientos

La solicitud debe acompañarse de la documentación identificativa, la titulación y el anexo relativo a protección de datos previsto en las bases. Las adaptaciones de tiempo o medios deben pedirse con la justificación correspondiente. El Ayuntamiento permite presentar la instancia en su sede electrónica y mediante las restantes vías registrales legalmente admitidas. Quienes opten por internet pueden preparar su certificado digital con DNIe. Después se publicará la lista provisional de admitidos y excluidos, con diez días naturales para subsanar deficiencias.

La lista definitiva anunciará la fecha del primer ejercicio. Para las futuras necesidades temporales, la bolsa prevé contactos telefónicos y por correo electrónico. La persona llamada dispone de 24 horas para aceptar o rechazar la oferta. La falta de respuesta puede suponer la exclusión definitiva. Si existe una causa justificada para rechazarla, las bases conceden tres días hábiles para acreditarla. Entre esas causas figuran estar trabajando en el sector público o privado. La persona pasa entonces a situación inactiva conservando su posición en la lista.