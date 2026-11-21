El acuerdo del 13 de noviembre impulsa la tramitación urgente. La actualización general dependerá de la media de doce tasas del IPC y tendrá efectos desde enero.

El Consejo de Ministros acordó el 13 de noviembre de 2026 tramitar con urgencia el proyecto que desarrollará la revalorización de las pensiones para 2027. La referencia oficial presenta la decisión como el comienzo del procedimiento, pendiente de una norma que establezca las cuantías exactas. Para las pensiones contributivas, la subida general dependerá del IPC entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Todavía falta la última tasa mensual de ese periodo, por lo que el porcentaje no está cerrado.

El acuerdo acelera el procedimiento sin aprobar todavía los importes

La referencia del Consejo de Ministros identifica un acuerdo de tramitación administrativa urgente del proyecto de real decreto. El texto abarcará la limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas, su revalorización y otras prestaciones sociales. Incluye el sistema de Seguridad Social y Clases Pasivas. El anuncio prevé después una norma con rango de ley que concrete la actualización general, las pensiones mínimas y las no contributivas.

La fecha prevista para el incremento de las contributivas es el 1 de enero de 2027. El avance administrativo no permite asignar todavía una cantidad adicional a cada pensionista. Las estimaciones anteriores sobre la subida se hicieron con una parte del periodo estadístico disponible. El acuerdo del 13 de noviembre aporta un hecho nuevo, el inicio de la tramitación urgente, pero no convierte aquellas previsiones en cuantías reconocidas ni en un porcentaje definitivo.

El IPC de octubre es una de las doce referencias del cálculo

El artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social establece la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre. Para 2027 se toman, por tanto, diciembre de 2025 y los once primeros meses de 2026. Se suman esas doce tasas y se divide entre doce. No se utiliza únicamente el último dato ni se calcula una subida acumulando doce incrementos sobre la pensión.

El INE publicó el 13 de noviembre que el IPC anual de octubre se situó en el 4,9%. Esa cifra describe la variación de precios de octubre frente al mismo mes del año anterior; no es la subida aprobada para los pensionistas. El calendario del INE sitúa el avance de noviembre el día 27 y el dato definitivo el 15 de diciembre. Hasta completar esa referencia, cualquier resultado de la media seguirá siendo provisional.

Las pensiones mínimas y las no contributivas tienen una senda propia

La actualización por inflación no agota el cálculo de todas las modalidades. La disposición adicional 53 de la Ley General de la Seguridad Social fija objetivos de suficiencia para las cuantías mínimas. Desde 2027, la referencia de jubilación contributiva para mayores de 65 años con cónyuge a cargo no podrá quedar por debajo del umbral de pobreza calculado para un hogar de dos adultos. La norma establece cómo determinar ese umbral con datos del INE.

Las pensiones no contributivas cuentan con una referencia específica vinculada al 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal. El Gobierno anuncia una mejora adicional para estas prestaciones y para los mínimos, pero las cantidades deben concretarse. Tampoco debe confundirse esta senda con los complementos para alcanzar mínimos: estos dependen de las condiciones del pensionista, incluidos sus ingresos. La misma noticia sobre el IPC no permite calcular idéntico aumento para todas las situaciones.

El certificado permite comprobar la pensión reconocida antes de la actualización

Mientras se completan las normas, el pensionista puede consultar qué importe tiene reconocido y cómo aparece desglosado. El certificado integral de prestaciones reúne documentos del Registro de Prestaciones Sociales Públicas. Permite obtener información resumida, importes detallados, datos de IRPF y certificados de revalorización. Su utilidad es acreditar la situación registrada, no anticipar una subida que todavía carece de cuantía definitiva. También diferencia la prestación de las retenciones reflejadas en los certificados correspondientes.

La Seguridad Social ofrece identificación mediante certificado electrónico, Cl@ve o SMS para obtener esa documentación. Tras acceder, el usuario puede guardar o imprimir el certificado que necesite sin aportar documentación adicional. Disponer del importe reconocido facilita después comprobar la actualización que comunique el organismo. Los siguientes hitos informativos serán el cierre del IPC de noviembre y la aprobación de las cuantías oficiales, con efectos previstos desde el comienzo de 2027.