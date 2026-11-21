El coworking gratuito de EOI y SEXPE tiene prevista su segunda edición en noviembre y admite proyectos en fase inicial.

La segunda edición del coworking gratuito EOI-SEXPE de Almendralejo mantiene abierta la convocatoria hasta cubrir plazas. La ficha vigente sitúa el programa en noviembre de 2026 y prevé acompañar aproximadamente a veinte proyectos durante cinco meses. Para quien prepara un negocio, participar permite trabajar la idea antes de asumir decisiones económicas. La formación y el asesoramiento deben distinguirse de las ayudas monetarias y de los trámites necesarios para comenzar una actividad por cuenta propia.

El coworking gratuito combina sesiones de grupo con cuarenta horas de mentoría

El programa incluye 60 horas grupales y 40 de acompañamiento individual, además del espacio de trabajo compartido. La sede indicada es Servicios del Fresno, en la calle Colombia, 4. La mentoría representa el 40% de las cien horas de sesiones previstas, según el cálculo sobre la ficha. La gratuidad del espacio puede reducir necesidades iniciales de oficina. Sin embargo, los costes de abrir un negocio incluyen partidas distintas que deben presupuestarse para cada actividad.

Un proyecto puede utilizar esa preparación para distinguir inversión inicial, gastos periódicos e ingresos esperados. Por ejemplo, comprar un ordenador y pagar una suscripción mensual generan compromisos diferentes. La primera operación requiere desembolso inicial; la segunda continúa mientras se mantenga el servicio. Una previsión económica debe indicar ambas y explicar cómo se financiarán. Este ejemplo sirve para ordenar preguntas de un futuro negocio, sin atribuir importes al programa. Tampoco permite calcular cuánto ahorrará cada participante, porque dependerá de sus recursos y necesidades reales.

El pago único del paro tiene una solicitud independiente y debe pedirse antes del alta

Una persona desempleada que estudia emprender puede valorar la capitalización de su prestación contributiva, si cumple las condiciones aplicables. Se trata de un procedimiento separado de la admisión al espacio formativo. El artículo 34 del Estatuto del trabajo autónomo exige solicitarlo antes de iniciar la actividad. A estos efectos, el comienzo coincide con la fecha indicada en la solicitud de alta en la Seguridad Social. Alterar ese orden puede impedir acceder a una vía de financiación que requiere planificación previa.

El régimen de pago único exige tener pendientes al menos tres mensualidades de prestación y no haber utilizado esta modalidad en los cuatro años anteriores. Si se ha impugnado el cese laboral que origina la prestación, la petición debe esperar a la resolución del procedimiento. También existen exclusiones para quienes compatibilizaron paro contributivo y trabajo autónomo durante los 24 meses anteriores. Cumplir una sola condición no garantiza el reconocimiento. El SEPE examina conjuntamente la situación del solicitante y el destino previsto para los fondos.

La inversión y su justificación importan tanto como la idea empresarial

La ley permite destinar hasta el 100% del valor actual de la prestación a inversión necesaria para iniciar el trabajo autónomo. Incluye determinados gastos de constitución y puesta en funcionamiento, tasas y tributos. También admite hasta un 15% para servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad. El porcentaje marca un máximo dentro de la cantidad capitalizada. No es una ayuda adicional ni implica cobrar ese importe por participar en un curso que ya sea gratuito.

El Real Decreto 1044/1985 exige una memoria explicativa del proyecto y documentación que respalde su viabilidad. Después deben justificarse las operaciones, las cantidades abonadas y el traspaso efectivo del capital. Una estimación previa ayuda a preparar la solicitud, pero no sustituye los documentos que acreditan el destino del dinero. Esta exigencia permite orientar las preguntas durante el asesoramiento empresarial. También obliga a separar las ayudas solicitadas de los ingresos confirmados. Los apoyos para familiares de autónomos responden, por ejemplo, a situaciones y condiciones diferentes.

La inscripción al programa permite trabajar el proyecto antes de su lanzamiento

La convocatoria de Almendralejo ofrece el acceso de inscripción y el correo teresa.gonzalez@eoi.es. Solicita compromiso y disponibilidad, y recomienda equipo propio con cámara y conexión para eventuales actividades virtuales. El espacio compartido se refiere a trabajar, sin incluir una vivienda. Antes de comprometer gastos, el interesado puede ordenar qué decisiones necesita resolver. Elegir la forma de actividad, estimar inversión y estudiar la financiación son cuestiones distintas. La aprobación de una ayuda o prestación debe comprobarse en su procedimiento correspondiente.

El SEPE explica que, solicitada la capitalización, puede iniciarse la actividad antes de recibir la resolución. También fija un plazo máximo de un mes desde la resolución favorable para comenzar y exige acreditar el destino del pago. Ese calendario es independiente de los cinco meses del programa formativo. Una persona que combine ambas vías necesita coordinar decisiones y plazos, sin esperar automáticamente al final de las sesiones. La ficha de EOI permite conocer el acompañamiento disponible; la normativa del pago único determina las condiciones de esa financiación.