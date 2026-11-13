El BOE anuncia tres plazas de funcionario de carrera en Segovia con solicitudes hasta el 27 de noviembre

El Espinar admite grados, diplomaturas, ingenierías técnicas y arquitectura técnica. El plazo permanece abierto hasta el 27 de noviembre.

El Ayuntamiento de El Espinar ofrece tres plazas de técnico de Gestión de Administración General mediante oposición libre. La convocatoria publicada en el BOE del 7 de noviembre abre veinte días naturales de inscripción, hasta el viernes 27. Los aspirantes deben disponer de una titulación universitaria admitida y superar tres ejercicios eliminatorios. Después realizarán tres meses de prácticas evaluables. Las plazas pertenecen al subgrupo A2 y permitirán acceder a la condición de funcionario de carrera.

El Espinar admite distintas titulaciones y la selección depende de tres ejercicios

Las bases aceptan grado universitario, diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica. No restringen el acceso a una carrera concreta, como Derecho o Administración de Empresas. Para títulos extranjeros se exige la credencial de homologación oficial. Las tres vacantes están incluidas en la oferta de empleo público municipal de 2025. El acceso se resolverá por oposición, sin una valoración adicional de antigüedad o cursos. La distinción entre oposición y concurso-oposición permite identificar qué peso tendrá aquí la preparación de las pruebas.

La convocatoria exige dieciséis años cumplidos, sin haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. También requiere capacidad funcional para las tareas y cumplir las condiciones de nacionalidad del Estatuto Básico del Empleado Público. Quedan excluidos los supuestos de inhabilitación, suspensión o separación disciplinaria previstos en las bases. Los requisitos deben reunirse al finalizar las solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión. Las funciones se desarrollarán bajo la dirección de los responsables municipales competentes, conforme a la descripción del puesto aprobada por la corporación.

El test descuenta por error y el segundo examen exige respuestas escritas

El primer ejercicio reúne ochenta preguntas con cuatro alternativas y una respuesta correcta. Cada acierto suma 0,125 puntos, cada error resta 0,05 y las preguntas en blanco puntúan cero. El máximo será diez puntos y hará falta obtener cinco. Podrán incorporarse hasta diez preguntas de reserva para sustituir las anuladas. El tribunal fijará el tiempo disponible, entre sesenta y ciento veinte minutos. Con cuarenta aciertos y ningún fallo se alcanzan cinco puntos; cuarenta aciertos y diez errores dejarían la nota en 4,50.

El segundo ejercicio consistirá en responder por escrito hasta veinte preguntas del bloque específico del programa. Se valorarán los conocimientos, la claridad, la organización de ideas, la interpretación normativa y la capacidad de síntesis. También tendrá una duración comprendida entre una y dos horas, con diez puntos de máxima puntuación y cinco de mínimo. El temario aborda procedimiento administrativo, hacienda local, personal, contratación y subvenciones, entre otras materias. Ambos ejercicios son eliminatorios, por lo que una nota alta en el test no compensa suspender el cuestionario escrito.

La prueba práctica puede realizarse con ordenador y después llegan tres meses tutelados

El tercer ejercicio planteará varios supuestos o pruebas relacionados con el trabajo y las materias específicas. Podrá desarrollarse íntegramente en soporte informático. Las bases exigen conocimientos del entorno Windows, Word, Excel e internet, además de la normativa administrativa aplicable. Su duración volverá a situarse entre sesenta y ciento veinte minutos. Será necesario conseguir cinco puntos sobre diez. Si se autoriza material legal o bibliográfico, el tribunal deberá comunicarlo con al menos setenta y dos horas de antelación a la prueba.

La nota definitiva será la media de los tres ejercicios aprobados. Los empates se resolverán por la mejor puntuación del segundo examen, después del tercero y finalmente del primero. Los seleccionados pasarán a ser funcionarios en prácticas durante tres meses, desempeñando las tareas del puesto desde el comienzo. Se evaluarán calidad del trabajo, responsabilidad, aprendizaje, colaboración y relaciones con la ciudadanía. La calificación será apto o no apto. Las ausencias justificadas que superen quince días naturales obligarán a completar el periodo pendiente antes de finalizar la evaluación.

La tasa asciende a cuarenta euros y debe adjuntarse su justificante a la solicitud

Las instancias se presentan preferentemente en la sede de El Espinar, mediante el trámite habilitado para el proceso. También se admite el Registro General municipal de nueve a catorce horas y las vías del procedimiento administrativo común. Deben acompañarse copia del DNI, copia de la titulación y justificante de los derechos de examen. La tasa es de cuarenta euros y se paga por autoliquidación en el portal tributario municipal. Para la vía electrónica puede resultar útil la información sobre certificado digital con DNIe.

El BOE del 7 de noviembre fija el inicio del cómputo al día siguiente, de modo que los veinte días naturales terminan el 27. Las bases completas del BOCYL contienen el programa y el modelo de instancia. Tras la inscripción habrá diez días hábiles para subsanar exclusiones. La fecha del primer examen se anunciará con las listas correspondientes. Los siguientes avisos aparecerán en la sede municipal, con al menos cuarenta y ocho horas de antelación al comienzo de la prueba.