Adecco anuncia más de 11.200 vacantes para Navidad y ofrece contratos de almacén y comercio con distintas jornadas

Adecco concentra la búsqueda en cinco sectores. Su portal publica ejemplos con jornadas de 24 a 40 horas y condiciones diferenciadas.

Adecco comunicó el 5 de noviembre que su plataforma Aquí Ahora reunía más de 11.200 vacantes para la campaña navideña. La búsqueda abarca logística, reparto, hostelería, industria y comercio en toda España. Las necesidades se prolongan durante Black Friday, Navidad y rebajas. El número corresponde al anuncio empresarial y cambia conforme avanza la selección. Las fichas disponibles permiten comprobar qué jornada, experiencia y salario ofrece cada proceso antes de inscribirse.

Adecco busca personal en cinco sectores y todas las comunidades

La compañía sitúa el mayor volumen de oportunidades en Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Canarias. Hay puestos a jornada completa, parcial, por turnos y durante fines de semana. La experiencia puede ayudar en la selección, aunque la campaña también contempla oportunidades de primera incorporación y formación. La nota empresarial no establece un salario uniforme para los cinco sectores. Tampoco convierte todas las ofertas en contratos con idéntica duración. Cada empresa y puesto tiene necesidades específicas que aparecen en su correspondiente anuncio.

Para explorar esas diferencias, el portal permite filtrar por localidad, sector, experiencia, jornada y fecha de publicación. También admite crear alertas mediante una búsqueda de puesto y ubicación. Estas herramientas ayudan a acotar los resultados cuando desplazarse o trabajar determinados turnos limita las opciones. Antes de enviar datos, un currículum profesional debe identificar claramente la experiencia relacionada con el puesto. Las dos fichas siguientes ilustran condiciones publicadas en el portal, sin atribuirles una cuota concreta dentro del total anunciado para la campaña.

Un almacén de Vallecas ofrece 30 horas y 1.455,75 euros brutos

Adecco Outsourcing publica una oferta de almacén en Vallecas con contratos temporales renovables y una jornada de 30 horas semanales. El salario indicado es de 1.455,75 euros brutos mensuales. Los turnos rotan entre las 10.00 y las 16.00 y entre las 16.00 y las 22.00. La entrada de mañana puede adelantarse según la producción, dentro de la franja de las 8.00 a las 10.00. Ese margen resulta relevante para calcular el desplazamiento al centro de trabajo.

Se trabaja cinco días dentro del periodo comprendido entre domingo y viernes. El sábado es libre y el segundo descanso depende del cuadrante. Las funciones incluyen clasificar paquetes, alimentar el clasificador, colocar mercancías, supervisarlas y gestionar incidencias. La ficha pide experiencia en trabajos similares, conocimientos básicos de logística y disponibilidad presencial en Vallecas. También exige adaptación al horario parcial. La publicación no especifica el número de mensualidades del salario anunciado, por lo que no permite calcular una retribución anual exacta multiplicando automáticamente por doce.

Una oferta de moda en Madrid admite candidatos sin experiencia

Otra vacante de comercio en Madrid prevé incorporaciones durante noviembre y contratación temporal directamente con la empresa cliente. Publica jornadas de 24, 35 y 40 horas semanales. Las dos modalidades más largas tienen turnos de lunes a domingo y dos descansos semanales. La de 24 horas se distribuye en tres días dentro del tramo de jueves a lunes. Los turnos pueden situarse entre las 6.00 y las 23.00. El establecimiento se encuentra en Madrid Centro, sin identificar públicamente la marca contratante.

La oferta publica una horquilla anual de 11.235 a 21.400 euros brutos según jornada. Incluye caja, asesoramiento, reposición, recepción de mercancía y organización de la tienda. Se valora haber trabajado en comercio, hostelería o atención al público, pero la experiencia no figura como imprescindible. Sí se pide disponibilidad para turnos, fines de semana y festivos. La empresa ofrece formación inicial y contempla posibles prórrogas. La continuidad aparece como posibilidad, mientras que el contrato anunciado es temporal. La ficha no garantiza una incorporación indefinida posterior.

Cómo registrar la candidatura y seguir el proceso de selección

Las preguntas frecuentes de Adecco explican que el registro requiere correo electrónico y documento de identidad. Después se valida el correo y se completa el perfil. El currículo puede adjuntarse para incorporar su información, aunque el usuario debe confirmar los campos pendientes. También puede actualizarlo posteriormente desde su área personal. Una vez elegido el anuncio, hay que pulsar el botón de inscripción. El seguimiento se consulta en el apartado de candidaturas, donde el proceso puede aparecer pendiente, preseleccionado, descartado o cerrado.

Adecco indica que la inscripción y la participación en sus procesos son gratuitas. Si surge una incidencia, publica el correo adeccoteayuda@adecco.com y el teléfono 915 404 405 como canales de ayuda. Para preparar una entrevista, resulta útil conservar la ficha presentada y relacionar sus tareas con ejemplos de experiencia propia. El mismo puesto puede exigir horarios distintos según el centro. Por eso, la comparación relevante incluye jornada, distribución semanal, desplazamiento y salario bruto, además del nombre de la ocupación. La disponibilidad publicada puede cambiar conforme se cubren las necesidades.