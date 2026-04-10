La construcción gana peso en el mercado laboral español con más afiliados y mejores salarios en nómina

El sector sumó 19.500 afiliados en marzo y, una vez descontado el efecto calendario, mantiene 10.700 empleos. Además, varios perfiles de obra ya cobran más que el salario medio de las vacantes publicadas.

España cerró marzo con el mejor dato de empleo desde que hay registros, con 211.510 puestos de trabajo nuevos y un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social sin contar el efecto calendario. En ese avance general, la construcción pisa cada vez más fuerte, al contrario que el campo. No solo crea más empleo, sino que además ofrece salarios que ya están por encima de la media en España.

La construcción gana peso en el empleo y deja menos temporalidad que otros sectores

La Seguridad Social contabilizó 19.500 afiliados más en construcción durante marzo. Aunque el sector servicios siguió liderando la creación de empleo, con 174.700 puestos en términos brutos, la lectura cambia cuando se corrige el efecto estacional.

Ahí es donde la construcción destaca de verdad. De esos 19.500 afiliados, se mantienen 10.700 una vez descontado el calendario, es decir, el 55%. En los servicios, en cambio, ese porcentaje baja al 32%, al pasar de 174.700 a 56.500 empleos. Dicho de otro modo, la construcción está generando trabajo más estable y menos ligado a campañas puntuales.

¿La razón? La necesidad de mano de obra sigue creciendo y España necesita profesionales del sector. De ahí que en 2025 se acelerara la contratación y que la construcción haya ido ganando protagonismo dentro del mercado laboral.

Los salarios de fontaneros, obreros y técnicos ya superan la media nacional

El aumento de la demanda también se nota en las nóminas. Los salarios medios en algunos oficios de la construcción ya están por encima de la media de las vacantes publicadas, que en 2025 fue de 27.336 euros anuales.

Así, un fontanero alcanza los 27.477 euros al año, un obrero llega a 28.567 euros y un técnico en maquinaria de construcción se sitúa en 28.762 euros. No está nada mal para un sector que, además, sigue necesitando cubrir puestos.

La bajada del paro en marzo confirma el tirón laboral de la construcción

El paro también acompañó esta mejora. En marzo de 2026, el desempleo bajó en 22.900 personas, un 6,2% menos en tasa interanual. Tras corregir la estacionalidad, la caída fue de 17.400 desempleados, por encima de la registrada en febrero.

Por sectores, los servicios explicaron la mayor parte del descenso, pero la construcción volvió a dejar una señal clara, con 5.900 parados menos. Además, en términos interanuales, la construcción crece un 5,1%, por encima del 2,5% del conjunto del sistema.