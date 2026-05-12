El SEPE combina formación y empleo en un programa dirigido a jóvenes desempleados menores de 30 años: cobrar un sueldo por aprender un oficio

Encontrar trabajo sin experiencia puede convertirse en ese clásico círculo complicado: te piden experiencia para trabajar, pero necesitas trabajar para conseguir experiencia. Ahí es donde entra el programa TándEM del SEPE, pensado para personas desempleadas menores de 30 años que quieren formarse mientras participan en un proyecto real.

La idea es sencilla y bastante práctica: aprender un oficio y aplicar esos conocimientos en un entorno profesional. Su duración puede ir de 6 a 12 meses, según las necesidades de cada proyecto. Además, combina formación, empleo y práctica profesional, que no es poca cosa cuando el currículum todavía está un poco en modo estreno. En resumen, es una vía para mejorar las oportunidades laborales sin quedarse solo en la teoría.

¿Qué es el programa TándEM del SEPE y para quién está pensado?

El programa TándEM del SEPE es una iniciativa que mezcla formación y empleo para que las personas participantes puedan adquirir una cualificación específica. Según la información facilitada, está dirigido a personas desempleadas menores de 30 años y también a personas emprendedoras.

Esto quiere decir que no se trata únicamente de estudiar una materia y ya está. La clave está en aplicar lo aprendido dentro de actividades vinculadas a proyectos de utilidad pública o de interés general y social. Vamos, menos apuntes guardados en un cajón y más práctica en un entorno real.

Los proyectos pueden estar relacionados con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural. También pueden centrarse en la rehabilitación de entornos urbanos o naturales, la eficiencia energética y las energías renovables.

Además, estos proyectos deben ajustarse a las necesidades del mercado. Dicho de otra forma, la formación no va por libre, sino que busca tener relación con ámbitos en los que pueda haber oportunidades laborales.

Requisitos para acceder al programa TándEM del SEPE

No todas las personas desempleadas pueden entrar directamente en un proyecto TándEM. El SEPE establece una serie de requisitos generales y, además, cada formación puede incorporar condiciones concretas que también deberán cumplirse. Estos son los principales requisitos indicados para poder participar en el programa:

Aspecto Condición indicada Edad Ser menor de 30 años Situación laboral Estar inscrito como demandante de empleo Garantía Juvenil Estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil Participación anterior No haber participado en proyectos TándEM del SEPE en los últimos tres años Formación previa No haber superado acciones formativas de estos proyectos Exclusiones No haber sido expulsado ni haber abandonado sin causa justificada

Por tanto, una persona que haya participado recientemente en un proyecto TándEM del SEPE no podrá ser seleccionada si esa participación se produjo en los últimos tres años. Tampoco podrá acceder quien haya sido expulsado o haya abandonado un proyecto anterior sin una causa justificada.

Conviene recordar que los requisitos específicos de cada formación pueden variar. Así que, antes de dar nada por hecho, toca revisar bien las condiciones del proyecto concreto. Sí, la parte administrativa nunca falla, pero aquí puede marcar la diferencia entre entrar o quedarse fuera.

Cuánto duran los proyectos TándEM y cómo se organizan

La duración de los proyectos TándEM puede ir de 6 a 12 meses. Este margen permite adaptar cada iniciativa a sus objetivos, a sus necesidades de programación y también a su sistema de evaluación.

Además, los proyectos pueden dividirse en fases de entre 3 y 6 meses. Esto permite organizar mejor la formación y la práctica profesional, especialmente cuando el itinerario requiere avanzar por etapas.

No todos los proyectos tienen la misma duración ni las mismas exigencias. De ahí que el SEPE contemple cierta flexibilidad para ajustar cada propuesta a lo que realmente necesita.

En la práctica, esta estructura permite que la persona participante no solo reciba formación, sino que también vaya aplicando esos conocimientos durante el desarrollo del proyecto. Por eso el programa se presenta como una fórmula especialmente útil para quienes buscan ganar experiencia laboral.

Cómo prepararse para participar en un proyecto TándEM del SEPE

Antes de intentar acceder a un proyecto TándEM, lo más práctico es comprobar si se cumplen las condiciones generales. Parece obvio, pero en estos trámites un detalle puede dejar fuera una solicitud, y nadie quiere tropezar con la casilla equivocada. Para orientarse mejor, estos son los pasos básicos que conviene revisar:

Comprobar que se es menor de 30 años. Verificar la inscripción como demandante de empleo. Confirmar la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Revisar que no se ha participado en proyectos TándEM del SEPE en los últimos tres años. Asegurarse de no haber superado acciones formativas previas de estos proyectos. Comprobar que no existe una expulsión o abandono anterior sin causa justificada.

Una vez revisados estos puntos, también habrá que mirar las condiciones concretas de cada formación. Cada proyecto puede añadir requisitos específicos, así que la información general es el punto de partida, pero no sustituye a la revisión del proyecto elegido.

En consecuencia, el programa TándEM del SEPE puede ser una oportunidad interesante para jóvenes desempleados que necesitan formación, experiencia y contacto con un entorno profesional. No garantiza por sí solo un empleo posterior, pero sí ofrece algo muy valioso cuando se empieza: aprender haciendo.