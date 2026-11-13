Las ayudas de transición justa bajan a 6.000 euros la inversión mínima para negocios de determinados municipios

Las ayudas de transición justa facilitarán proyectos en municipios de reto demográfico, incluidos determinados bares, comercios y peluquerías.

Las ayudas de transición justa tendrán un umbral de inversión más accesible para pequeños proyectos en municipios de reto demográfico. Una orden publicada este 6 de noviembre reduce allí el mínimo subvencionable de 30.000 a 6.000 euros. También amplía el ámbito donde pueden admitirse determinados bares, restaurantes, peluquerías y comercios. La reforma entra en vigor el 7 de noviembre y se aplicará a futuras convocatorias. No abre por sí misma un plazo para pedir dinero.

El mínimo baja un 80 % en los municipios que cumplen las condiciones demográficas

La Orden TED/1171/2026 modifica las bases de pequeños proyectos de inversión en zonas de transición justa. Mantiene un mínimo general de 30.000 euros, pero lo sitúa en 6.000 para proyectos ubicados en municipios de reto demográfico. La diferencia es de 24.000 euros, equivalente a una reducción del 80 %. Son importes de inversión subvencionable, no cuantías que se ingresarán a cada negocio. Separar inversión inicial y costes de un pequeño negocio permite entender por qué ese umbral no equivale a financiar todos sus gastos ordinarios.

El límite máximo de inversión subvencionable continúa en 500.000 euros para todos los proyectos de esta línea. Un presupuesto de 8.000 euros podría superar el nuevo mínimo especial, aunque antes quedara por debajo de 30.000. Eso no garantiza su admisión: deben cumplirse el ámbito territorial, la actividad y las restantes condiciones de las bases y la futura convocatoria. Tampoco todos los conceptos incluidos en un presupuesto tienen necesariamente carácter subvencionable. La reforma exige garantizar la ejecución efectiva de la inversión mínima que corresponda a cada proyecto.

Qué municipios pueden acceder a las ayudas de transición justa con el nuevo umbral

La norma considera municipios de reto demográfico a los que tienen una población igual o inferior a 5.000 habitantes. Añade municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes cuando su densidad sea inferior a cien habitantes por kilómetro cuadrado. En este segundo grupo, el proyecto debe desarrollarse en un núcleo con menos de 5.000 habitantes. La orden cita pedanías, parroquias, concejos, aldeas y entidades análogas. Por tanto, no basta con que una localidad parezca pequeña o con que un establecimiento esté alejado de un centro urbano.

Además, la actuación debe encontrarse dentro del ámbito territorial de las ayudas de transición justa. Las condiciones demográficas no convierten a todos los pueblos españoles en destinatarios del programa. Para las entidades colectivas se utilizará la relación del Instituto Nacional de Estadística y el último dato disponible al publicarse cada convocatoria. Esa referencia temporal importa cuando cambia la población de un núcleo. La comprobación debe unir ubicación, clasificación territorial y datos demográficos; cumplir únicamente uno de esos elementos no acredita que el proyecto pueda obtener la subvención.

Bares, restaurantes y peluquerías deberán justificar su importancia para mantener población

La modificación permite considerar excepcionalmente elegibles proyectos de bares, restaurantes, peluquerías y comercio minorista en los municipios indicados. Exige justificar debidamente su relevancia para fijar población. El preámbulo explica que la convocatoria anterior había admitido estos servicios en localidades muy pequeñas. Sin embargo, no llegó a conceder ayudas de ese tipo por las exigencias combinadas de inversión mínima y población máxima. La nueva redacción amplía el marco territorial y reduce el umbral económico especial, conservando la obligación de explicar el efecto del servicio sobre el territorio.

La ayuda sigue ligada a proyectos que generen o mantengan empleo, según las condiciones aplicables. No constituye una compensación general por tener un local abierto. Cuando se publique una convocatoria, habrá que atender a su formulario, los documentos y las fechas de ejecución admitidas. Disponer de identificación electrónica puede facilitar la preparación de esos trámites, pero no permite registrar ahora una solicitud inexistente. La publicación del 6 de noviembre modifica las reglas del programa. Los importes, plazos y créditos de cada convocatoria requieren su aprobación y publicación.

La reforma separa los incumplimientos de inversión y empleo al calcular reintegros

La orden también ajusta cómo se reduce una ayuda cuando parte del proyecto no llega a ejecutarse o mantenerse. Distingue el componente de inversión del componente de empleo. Un incumplimiento parcial de inversión puede minorar la parte asociada a esa inversión, sin aplicar automáticamente idéntica reducción al total. La parte de empleo tiene su propio ajuste cuando no se alcanza el compromiso correspondiente. Si no se cumplen los requisitos mínimos, la revocación puede ser total. La reforma no elimina los controles ni convierte cualquier ejecución parcial en suficiente para conservar la subvención.

También actualiza la referencia a las ayudas de minimis, cuyo límite general es de 300.000 euros por única empresa y Estado durante tres años. Ese techo acumula ayudas de esa categoría; no es una promesa de 300.000 euros para cada solicitante. Las mejoras se aplicarán a convocatorias aprobadas después de entrar en vigor la orden. Para expedientes anteriores debe consultarse la regulación que les corresponda. El texto publicado en el BOE permite distinguir los cambios de pequeños proyectos de los ajustes específicos de la otra línea empresarial.