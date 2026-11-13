Ciudad Real abre 40 ayudas de 500 euros para personas celíacas: últimos días para solicitarla

Las ayudas para personas celíacas priorizan a los hogares con menos ingresos por integrante y exigen residencia continuada en Ciudad Real.

Las ayudas para personas celíacas de Ciudad Real siguen abiertas hasta el 13 de noviembre de 2026. El Ayuntamiento prevé 40 pagos de 500 euros para compensar gastos derivados de alimentos y productos específicos sin gluten. También pueden participar personas con intolerancia al gluten acreditada médicamente. La convocatoria exige residencia efectiva y un año de empadronamiento continuado. El orden de concesión dependerá de los ingresos netos por integrante del hogar, dentro de un presupuesto de 20.000 euros.

Los 500 euros se conceden por persona y no por orden de llegada

La convocatoria establece 40 ayudas individuales de 500 euros, abonadas de una sola vez. La cuantía corresponde a cada persona beneficiaria y al año 2026. No se trata de una mensualidad ni de un saldo que se recargue durante doce meses. El procedimiento compara las solicitudes válidas y prioriza las rentas más bajas por integrante. Se diferencia de otras tarjetas de alimentación, que tienen destinatarios, importes y mecanismos de acceso propios. Aquí la solicitud se dirige al Ayuntamiento de Ciudad Real y debe identificar a la persona afectada.

Para ordenar las peticiones se suman los ingresos económicos netos de la unidad familiar y se dividen entre sus miembros. Un hogar de cuatro personas con 1.600 euros netos mensuales tendría 400 euros por integrante. Otro de dos miembros con 1.000 euros tendría 500. Según ese criterio, el primero quedaría por delante, aunque sus ingresos totales fueran mayores. Es un ejemplo ilustrativo del cálculo previsto en las bases. No constituye un umbral de admisión ni anticipa la posición final, que depende de todas las solicitudes evaluadas.

Las ayudas para personas celíacas exigen diagnóstico y un año de residencia

La persona solicitante debe ser española o extranjera con residencia legal en España. Además, tiene que residir efectivamente en Ciudad Real y acreditar empadronamiento ininterrumpido durante el año inmediatamente anterior a su solicitud. Este requisito alcanza a los miembros de la unidad de convivencia. También se exige estar al corriente con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento. El ámbito territorial es el municipio, de modo que vivir en otra localidad de la provincia no permite acceder automáticamente a esta convocatoria municipal.

El diagnóstico debe acreditarse mediante informe o certificado de un facultativo del sistema público de salud o de un especialista debidamente acreditado. La documentación tiene que identificar la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten contemplada por las bases. La ayuda no depende de una preferencia alimentaria declarada por el solicitante. El apartado de justificación utiliza la acreditación de esa circunstancia como soporte de la subvención. Mantiene, además, la posibilidad de comprobaciones municipales. No exige acompañar inicialmente una relación de todos los tiques de compra en la documentación obligatoria enumerada.

Los justificantes de ingresos y la cuenta bancaria forman parte de la solicitud

Junto al informe médico se pide el último ingreso neto mensual de los miembros de la unidad familiar que perciban rentas. Las bases citan nóminas, pensiones, prestaciones del SEPE, ingreso mínimo vital y pagos de mutuas. Para actividades económicas mencionan los modelos 130 o 131. Cuando corresponda, también se aportará la tarjeta de demanda de empleo de quienes no estén trabajando. Completan el expediente la declaración responsable y la ficha de tercero municipal. Esta última permite identificar la cuenta en la que se ingresaría la cantidad concedida.

La documentación oficial presenta una diferencia que afecta a quienes ya perciben apoyos semejantes. El extracto del BOP admite otras ayudas si la suma no supera el gasto subvencionable. Sin embargo, la convocatoria íntegra establece su incompatibilidad y la incluye entre las causas de pérdida. Por ello, no puede darse por garantizada la acumulación de ambas prestaciones. Quien esté en esa situación debe pedir aclaración a Servicios Sociales antes de declarar que cumple el requisito. El contacto publicado es el teléfono 926 211 044, extensión 935.

El plazo termina el 13 de noviembre y las resoluciones se publican en la web municipal

El BOP publicó el extracto el 29 de octubre y concedió quince días naturales desde el siguiente. Ese cómputo sitúa el plazo entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre, como confirma el calendario municipal. La presentación puede hacerse en la sede electrónica con certificado digital o DNI electrónico. La guía sobre certificado digital desde el móvil explica una vía para obtener esa identificación. También se admite registro presencial en Servicios Sociales, calle Pozo Concejo, 6, además de los restantes registros legalmente habilitados.

La propuesta provisional y la resolución definitiva se publicarán en la web del Ayuntamiento con efectos de notificación. Tras la primera habrá diez días hábiles para alegar. Las bases prevén el ingreso en diciembre de 2026, una vez aprobada la resolución por la Junta de Gobierno Local. Esa previsión no acredita que una solicitud presentada ya tenga concedido el pago. El plazo máximo para resolver es de tres meses desde la publicación. Los impresos, la convocatoria y el calendario están disponibles en la página municipal de subvenciones.