Leroy Merlin busca personal fijo de cajas en La Maquinista con 30 horas y 1.056,55 euros al mes

La oferta de Leroy Merlin mantiene abierta la candidatura y prevé turnos rotativos de lunes a domingo.

Leroy Merlin busca un asistente de relación con el cliente para cajas en La Maquinista, Barcelona. La oferta, disponible este 6 de noviembre, anuncia contrato indefinido, 30 horas semanales y 1.056,55 euros mensuales. La jornada parcial requiere prestar especial atención a la distribución de los turnos. También interesa distinguir el importe mensual anunciado de la retribución anual, que depende de conceptos y pagas concretados en el contrato.

La oferta de Leroy Merlin combina cajas, atención y gestión de pedidos

El puesto incluye cobros, devoluciones, reclamaciones y pedidos, además de información sobre servicios comerciales. La compañía valora comunicación, autonomía y manejo de herramientas digitales. La candidatura se presenta mediante el botón de solicitud del portal corporativo. El texto no fija una titulación obligatoria ni años mínimos de experiencia. Por tanto, sería incorrecto añadir por cuenta propia un requisito académico. Los programas para jóvenes de la empresa corresponden a otra vía de incorporación, con perfiles específicos.

La contratación parcial tiene reglas propias que ayudan a interpretar estas condiciones. El artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores exige formalizarla por escrito. Deben constar las horas ordinarias contratadas y su distribución según el convenio aplicable. Un anuncio comercial resume la oportunidad, mientras el documento contractual concreta la prestación laboral. Tener menos horas tampoco implica carecer de derechos comunes. La legislación reconoce los mismos derechos que al personal a jornada completa, aplicando proporcionalidad cuando su naturaleza lo permita.

El salario mensual debe leerse junto con las pagas y los complementos

La ficha no identifica el número de pagas ni precisa expresamente si la cantidad publicada es bruta o neta. Esa falta de desglose impide presentar una cifra anual cerrada o prometer un ingreso exacto en la cuenta. Antes de aceptar, el candidato puede pedir la retribución bruta anual y los conceptos incluidos. También puede solicitar el convenio y el grupo profesional asignado. Son referencias que permiten comparar ofertas con distintas jornadas y distribuciones salariales sin mezclar cantidades que responden a criterios diferentes.

El artículo 31 del Estatuto reconoce dos gratificaciones extraordinarias anuales, cuya cuantía se fija mediante convenio. La negociación colectiva puede permitir su prorrateo entre las doce mensualidades. Por eso, multiplicar automáticamente cualquier salario mensual por doce o por catorce puede producir una comparación equivocada. Las negociaciones de grandes almacenes también deben distinguirse de las condiciones vigentes. Una propuesta sindical para ejercicios posteriores no acredita una subida ya reconocida para esta contratación. El importe acordado debe comprobarse en la documentación individual.

Los turnos y las horas complementarias tienen que quedar delimitados

La distribución anunciada abarca de lunes a domingo con rotación semanal. Eso no equivale a trabajar obligatoriamente siete días seguidos. El calendario concreto debe respetar los descansos legales y las condiciones del convenio. Como regla general, el Estatuto establece doce horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente. También reconoce un descanso semanal mínimo de día y medio ininterrumpido, acumulable por periodos de hasta catorce días. La planificación del centro permitirá conocer qué días corresponden a cada persona.

En los contratos parciales, las horas complementarias cuentan con una regulación distinta de las extraordinarias. El empresario solo puede exigir las complementarias pactadas mediante un acuerdo específico por escrito, dentro de los límites legales. La jornada debe registrarse diariamente y totalizarse cada mes. El trabajador recibe un resumen de horas junto al recibo salarial. Esa documentación permite contrastar el tiempo realizado y el contratado. La posibilidad legal de pactar horas adicionales no significa que esta vacante incluya automáticamente ese pacto ni una ampliación garantizada.

Qué debe quedar claro antes de aceptar una jornada parcial

El candidato puede valorar la oferta comparando tres datos verificables del futuro contrato. Primero, las horas ordinarias y su distribución. Después, la retribución bruta anual con las pagas y complementos que correspondan. Finalmente, el calendario y las reglas de cualquier modificación. Si necesita compatibilizar el trabajo con estudios o cuidados, el horario concreto resulta especialmente relevante. Una jornada reducida respecto a la completa no garantiza por sí sola mañanas libres, tardes fijas o fines de semana disponibles.

La ley también protege el carácter voluntario de convertir un contrato parcial en completo, o realizar el cambio inverso. La empresa debe informar sobre vacantes que permitan solicitar esa conversión o aumentar el tiempo de trabajo. Esto reconoce un cauce de movilidad, sin asegurar que exista una plaza disponible. Guardar el anuncio permite contrastarlo posteriormente con las condiciones escritas. La selección corresponde a la empresa y presentar una candidatura no equivale a conseguir el puesto. El contrato firmado será la referencia para comprobar jornada, salario y funciones.