Albacete abre las ayudas de hasta 1.500 euros para equipar viviendas de jóvenes con muebles y electrodomésticos

El dinero se entrega mediante una tarjeta para comercios adheridos. Si un copropietario no cumple la edad exigida, la ayuda puede reducirse.

Albacete abrió este 24 de septiembre las solicitudes de ayudas para equipar viviendas compradas por jóvenes, según confirma la sede electrónica de URVIAL. La convocatoria permite recibir hasta 1.500 euros por inmueble mediante una tarjeta de pago. El plazo termina el 31 de enero de 2027. No todas las compras compartidas generan el importe completo. Cuando solo un propietario cumple la edad exigida, la cuantía se ajusta a su participación en la vivienda.

Una compra compartida puede reducir la tarjeta a 750 euros

Las bases establecen una sola ayuda por vivienda, aunque haya varios compradores que cumplan los requisitos. Si dos propietarios reúnen las condiciones, el importe conjunto es de 1.500 euros. Cuando únicamente uno cumple el requisito de edad, cobra la parte proporcional correspondiente a su porcentaje de propiedad. Por ejemplo, una persona elegible con el 50% del inmueble recibiría 750 euros si su copropietario queda fuera por edad. La parte de este último no genera subvención ni puede trasladarse automáticamente al comprador que sí cumple.

La ayuda financia muebles, electrodomésticos, iluminación, decoración, textiles, menaje y determinados artículos de baño. Solo admite establecimientos adheridos con local abierto en Albacete y excluye las compras por internet o a distancia. Esta orientación al equipamiento también aparece en programas como el Bono Emancípate de Galicia, aunque cada convocatoria tiene requisitos propios. En Albacete, la tarjeta dura tres meses desde su emisión y entrega. El saldo que permanezca sin utilizar al terminar ese periodo deja de estar disponible para la persona beneficiaria.

La edad se comprueba al solicitar y el padrón viene de 2021

La convocatoria se dirige a personas adultas menores de 37 años en el momento de solicitar la ayuda. Haber comprado la casa antes de cumplir esa edad no conserva el derecho si ya se han cumplido 37 al registrar la petición. Se exige empadronamiento en Albacete desde el 1 de enero de 2021. Además, quienes convivan en la vivienda adquirida deben estar empadronados allí cuando se presente el expediente. Para nacionales extracomunitarios, las bases añaden condiciones de estancia o residencia y acreditación de residencia legal continuada desde aquella fecha.

También hace falta una fuente regular de ingresos. La convocatoria contempla trabajo, investigación en formación o prestaciones públicas periódicas y exige acreditar seis meses de vida laboral durante los doce anteriores. Para una persona sola, el límite económico es 3,5 veces el IPREM anual; para una unidad de convivencia, 5,5 veces. Sube a 6,5 veces con discapacidad inferior al 33% y a 7,5 veces cuando alcance ese grado. Se utilizan datos fiscales de 2025, sumando las bases imponibles general y del ahorro correspondientes a los integrantes.

La vivienda no puede superar 280.000 euros con impuestos

La escritura de compraventa debe haberse firmado después del 30 de junio de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2026. Por tanto, la fecha límite de compra y el cierre de solicitudes son distintos. El inmueble debe estar en el municipio, construido y con licencia de primera ocupación al pedir la ayuda, según las condiciones previstas. También se contempla la primera transmisión de vivienda protegida de régimen general o especial. Si más del 50% se adquiere mediante herencia u otra vía ajena a la compraventa, queda excluido.

El precio máximo es de 280.000 euros e incluye impuestos y elementos anejos, como garaje y trastero. Esa cifra debe distinguirse del esfuerzo para comprar una casa: aquí funciona como requisito administrativo. Una compra de 275.000 euros puede superar el límite al añadir los impuestos incluidos en el cálculo. Tener otra vivienda en propiedad o usufructo también impide acceder, salvo las excepciones documentadas de indisponibilidad o inaccesibilidad previstas. Asimismo, se excluyen determinadas operaciones entre familiares de primer grado o con participación en la parte vendedora.

Cómo se solicita y qué ocurre si la compra supera el saldo

El trámite se presenta exclusivamente en la sede electrónica de URVIAL, con escritura, documentación registral, renta y certificado histórico colectivo de empadronamiento, entre otros justificantes. Si existe hipoteca, se pide un certificado bancario que acredite estar al corriente de pago. La convocatoria impone obligaciones de residencia habitual y empadronamiento durante cinco años; también exige comunicar cambios y conservar justificantes de compra. URVIAL analiza los expedientes por orden de entrada y dispone de tres meses para resolver. El silencio tiene efecto desestimatorio y las subsanaciones cuentan con diez días hábiles.

La tarjeta puede combinarse con descuentos comerciales, pero no permite retirar efectivo. Si una compra cuesta 1.800 euros y quedan 1.500 de saldo, los 300 restantes deben pagarse mediante tarjeta o transferencia. Tampoco cabe convertir una devolución de productos en dinero en metálico. Otras ayudas para el mismo fin son compatibles siempre que, conjuntamente, no superen el coste subvencionado y se comuniquen.

La sede oficial de URVIAL facilita el trámite y las bases completas. Los tiques o facturas deben guardarse tres años desde la entrega de la tarjeta.