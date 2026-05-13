Últimos días para pedir la beca general para estudiantes de FP, Bachillerato y universidad de hasta 2.700 euros

La ayuda está dirigida a alumnos del curso 2026/2027 y contempla cuantías por renta familiar, matrícula y cambio de residencia durante el curso escolar.

Estudiar no siempre depende solo de las ganas. La renta familiar, el lugar de residencia o el coste de la matrícula pueden marcar la diferencia a la hora de continuar con una formación. Por este motivo, el Gobierno de España mantiene abierta la beca general para estudiantes universitarios, de Bachillerato y Formación Profesional.

Desde el 7 de abril y hasta el 18 de mayo, los alumnos pueden presentar la solicitud para acceder a estas ayudas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Entre las cuantías previstas destaca una prestación de hasta 2.700 euros para quienes tengan que cambiar de residencia durante el curso. No obstante, cabe recordar que si eres de la Comunidad de Madrid, están disponibles las becas para Bachillerato hassta el 26 de mayo.

Quién puede solicitar la beca general para estudiar universidad, Bachillerato y FP

La beca está pensada para estudiantes que cursen enseñanzas universitarias y no universitarias, como Bachillerato o FP. Eso sí, no se concede de forma automática a todos los solicitantes, ya que es necesario cumplir requisitos económicos y académicos.

A nivel general, los beneficiarios deben ser españoles o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. Además, no pueden haber obtenido ya un título de nivel igual o superior al de los estudios para los que solicitan la ayuda.

¿Y qué cubre exactamente esta prestación? En el caso de los universitarios, la beca puede incluir el importe de los créditos matriculados por primera vez. Para los estudiantes de Bachillerato, la cuantía básica puede llegar a 300 euros, mientras que en Formación Profesional asciende hasta los 350 euros.

Además, tanto los alumnos universitarios como los no universitarios pueden acceder a una ayuda de hasta 1.700 euros vinculada a la renta familiar. Dicho claro: cuanto más ajustada sea la situación económica del hogar, más relevante puede ser esta convocatoria.

Cómo pedir la ayuda de 2.700 euros antes del 18 de mayo

La solicitud debe realizarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El primer paso consiste en registrarse con un usuario y contraseña para poder acceder al formulario correspondiente.

Después, el estudiante tendrá que completar la solicitud con sus datos. Según la información facilitada, no será necesario aportar documentación específica, ya que «las unidades encargadas de la tramitación de becas consultarán todos los datos necesarios para certificar que se cumplen los requisitos para solicitarla».

Por tanto, conviene revisar bien la información antes de enviarla y no dejar el trámite para el último momento. El plazo finaliza el 18 de mayo, una fecha clave para quienes quieran beneficiarse de la beca durante el curso 2026/2027.

El abandono escolar baja en España y refuerza estas ayudas educativas

Estas becas llegan en un contexto en el que el abandono escolar en España se ha situado en el 12,8%, según la Encuesta de Población Activa publicada a principios de 2026. Además, ocho de cada diez jóvenes de entre 20 y 24 años terminó la Educación Secundaria Obligatoria.

Por comunidades, Murcia registra el mayor índice de fracaso escolar, con un 20,6%, seguida de Canarias, con un 15,9%, y Castilla-La Mancha, con un 15,7%. En el lado contrario se sitúa Madrid, con el mejor dato, un 9,5%.