Esto es lo que puede cobrar un pintor por una jornada completa de trabajo en España durante 2026

Pintar una casa parece sencillo hasta que llega la pregunta clave: cuánto va a costar realmente. Y ahí empieza el pequeño baile de cifras, horas, jornadas, materiales y desplazamientos. En España, para 2026, el precio de un pintor profesional puede cambiar bastante según se cobre por hora, por día o bajo otro tipo de presupuesto. No es lo mismo contratar a un autónomo para un trabajo puntual que hablar de un empleado sujeto a convenio.

En los presupuestos por administración, es decir, cuando se cobra por horas o jornadas trabajadas, las tarifas se mueven en una horquilla bastante concreta. Y, como suele pasar con cualquier reforma, los extras pueden acabar dando más guerra que la propia pared.

Cuánto cobra un pintor autónomo por hora en España

Cuando se contrata a un pintor profesional por cuenta propia, el precio no cubre solo el rato que pasa con el rodillo en la mano. En esa tarifa también entran herramientas, transporte, seguros y su propio margen de beneficio. Dicho de forma sencilla: no se paga únicamente la mano de obra visible, sino todo lo que permite que el trabajo se haga con garantías.

Para 2026, el precio por hora de un pintor autónomo en España se sitúa entre 15 € y 25 €. Las tarifas más bajas, de entre 15 € y 18 € por hora, suelen aparecer en zonas rurales o en trabajos de larga duración, donde el volumen del encargo permite ajustar más el presupuesto.

En grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, lo habitual es que el precio no baje de los 20 € o 25 € por hora. Y sí, la ciudad también pinta, nunca mejor dicho, porque los costes de desplazamiento, actividad y demanda suelen empujar el precio hacia arriba.

Cuánto cobra un pintor por día si trabaja una jornada completa

Si el pintor cobra por jornada, la referencia habitual es una jornada de 8 horas. En ese caso, el precio diario oscila entre 120 € y 200 €. Esta cifra corresponde, principalmente, a la mano de obra limpia, es decir, al trabajo del pintor sin incluir otros posibles añadidos.

Ahora bien, conviene no quedarse solo con la cifra base. Si el pintor también pone el material, como pinturas o masillas, el precio diario puede subir entre un 20% y un 30%. Ahí es donde el presupuesto empieza a coger cuerpo, y también donde conviene mirar bien qué está incluido para no llevarse el susto después.

Concepto Precio o incremento en 2026 Precio por hora en zonas rurales o trabajos largos 15 € a 18 € Precio por hora habitual en Madrid, Barcelona o Bilbao 20 € a 25 € Jornada completa de 8 horas 120 € a 200 € Subida si el pintor aporta materiales 20% a 30% Urgencias, festivos o noches Hasta un 50% más Plus de desplazamiento aproximado 0,25 €/km

Estos importes ayudan a entender por qué dos presupuestos pueden parecer muy distintos aunque hablen del mismo oficio. La clave está en saber si se está pagando solo mano de obra, si entran materiales o si hay otros costes añadidos.

Por qué puede subir el precio de un pintor por día o por hora

El precio de un pintor no siempre se mantiene fijo, porque hay condiciones que pueden cambiar bastante la factura final. Las urgencias, los fines de semana, los festivos o los trabajos nocturnos pueden incrementar la tarifa horaria un 50%. Vamos, que pintar de noche o en festivo no sale precisamente a precio de martes tranquilo.

También influye el desplazamiento. Si la obra está a más de 15 o 20 km del taller del pintor, es habitual que se cobre un plus de kilometraje, con una referencia aproximada de 0,25 €/km, o una dieta fija por desplazamiento. Esto quiere decir que la distancia no es un detalle menor, sobre todo en trabajos pequeños.

Otro factor importante son los trabajos de altura. Si el encargo requiere andamios o arneses, como puede ocurrir en fachadas o techos industriales, el precio por hora sube por el plus de peligrosidad y por el tiempo necesario para montar el equipo. En estos casos no solo se paga pintar, sino trabajar en condiciones más complejas.

Qué revisar antes de aceptar un presupuesto de pintura

Antes de cerrar un presupuesto, conviene comprobar si el precio se calcula por hora, por jornada o con otro sistema. En los presupuestos por administración, que son aquellos en los que se cobra por horas o días trabajados, es especialmente importante tener claro el número estimado de jornadas. Así se evita que el coste final se dispare sin que nadie lo haya visto venir.

También hay que diferenciar entre mano de obra y materiales. Una jornada de entre 120 € y 200 € puede parecer clara, pero si después se añade pintura, masilla o desplazamiento, el importe final cambia. Por lo tanto, revisar el detalle es casi tan importante como elegir el color de la pared. Para comparar presupuestos con un poco de cabeza, lo más práctico es revisar estos puntos:

Si el precio indicado es por hora, por jornada de 8 horas o por trabajo completo. Si la tarifa incluye materiales como pinturas y masillas. Si hay plus por desplazamiento cuando la obra está a más de 15 o 20 km. Si el trabajo se realizará en horario normal o en festivos, noches o fines de semana. Si se necesitan andamios, arneses o equipos especiales para trabajos de altura.

Con estos datos sobre la mesa, es más fácil saber si un presupuesto es ajustado o si faltan conceptos importantes. Y en reformas, lo que no se pregunta al principio suele aparecer al final, normalmente con cara de factura extra.

Cuál es el precio más habitual para contratar un pintor en 2026

En términos generales, contratar a un pintor autónomo en España en 2026 cuesta entre 15 € y 25 € por hora. Si se contrata por jornada completa de 8 horas, el precio se mueve entre 120 € y 200 €. Estas cifras sirven como referencia para trabajos por administración, es decir, cuando el profesional cobra según el tiempo dedicado.

La horquilla final dependerá de la zona, la duración del trabajo, los materiales, el desplazamiento y la dificultad técnica. En zonas rurales o trabajos largos, el precio puede acercarse más a 15 € o 18 € por hora. En ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, lo normal es que esté más cerca de 20 € o 25 € por hora.

Por consiguiente, antes de contratar, la recomendación práctica es pedir un presupuesto detallado y comprobar qué incluye exactamente. Así el lector puede comparar con calma, evitar malentendidos y saber si está pagando solo la brocha o también todo lo que viene detrás.