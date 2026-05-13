El museo que parece una nave espacial reunirá arte fantástico, manga, cómic y archivos de Star Wars

Hay edificios que se ven de lejos y ya te obligan a girar la cabeza. El Lucas Museum of Narrative Art va por ahí: parece una nave espacial plantada en Exposition Park, en Los Ángeles, pero llega con una misión bastante terrenal, contar cómo las imágenes explican lo que somos. El museo impulsado por George Lucas y Mellody Hobson abrirá el 22 de septiembre de 2026, tras años de retrasos, cambios de dirección y una construcción que transformó el paisaje cultural de la ciudad.

En su arranque exhibirá más de 1.200 piezas repartidas en alrededor de 30 galerías temáticas. Detrás hay una colección de más de 40.000 obras que va del arte clásico al cómic, el manga, la fotografía, el muralismo y la cultura pop. Vamos, que no será solo una parada para fans de Star Wars, aunque también habrá archivos de la saga para quien quiera asomarse a ese universo.

Cuándo abre el Lucas Museum of Narrative Art y qué podrá verse

El Lucas Museum of Narrative Art abrirá sus puertas el 22 de septiembre de 2026 en Exposition Park, Los Ángeles. Según Artnet News, las exposiciones inaugurales estarán dedicadas a la evolución de la narrativa visual, desde la antigüedad hasta la cultura pop contemporánea.

La primera gran presentación reunirá más de 1.200 piezas en unas 30 galerías temáticas. La colección total supera las 40.000 obras y abarca esculturas, pintura, muralismo, historieta, manga, fotografía, arte digital y animación. Dicho más claro: el museo quiere enseñar cómo se cuentan historias con imágenes, ya sea en un mural, en una viñeta, en una fotografía o en una pieza vinculada al cine.

Por qué el edificio parece una nave espacial en Exposition Park

El edificio ha sido diseñado por Ma Yansong, de MAD Architects, y destaca por una forma aerodinámica y unas líneas contemporáneas que lo convierten en un nuevo icono dentro de Exposition Park. Su aspecto futurista recuerda a la ciencia ficción, algo que encaja bastante bien con el imaginario de George Lucas.

Aun así, el museo no nace solo para custodiar la colección personal del creador de Star Wars. La infraestructura contará con más de 9.000 metros cuadrados de salas de exhibición, lo que permitirá mostrar obras de gran formato y propuestas experimentales. Y sí, lo de parecer una nave espacial no es solo una frase bonita: el diseño se inspira visualmente en esos universos de ciencia ficción que tanto han marcado la cultura popular.

Además de las galerías principales, el museo incluirá espacios dedicados a los archivos de Star Wars. Allí se mostrarán decorados, utilería y vestuario de la saga, junto con elementos visuales que también influyeron en el diseño arquitectónico del edificio.

Qué artistas y obras destacan en la muestra inaugural

El recorrido inicial dará mucho peso a figuras clave de la ilustración y la narrativa visual. Entre ellas aparecen Dorothea Lange, autora de la fotografía Migrant Mother; Frank Frazetta, vinculado al arte fantástico y a obras como A Princess of Mars (1970); y la muralista Judy Baca, cuya trayectoria se relaciona con referentes como Diego Rivera y el artista urbano JR.

La exposición también mirará hacia la tradición de la ilustración literaria. En ese apartado figuran N.C. Wyeth, Maxfield Parrish, Norman Rockwell, Thomas Hart Benton, Jessie Willcox Smith, Beatrix Potter, E.H. Shepard y Jacob Lawrence. Es decir, nombres asociados a imágenes que han acompañado libros, relatos infantiles, memoria social y cultura visual durante décadas.

El cómic, la novela gráfica, el manga y el anime tendrán igualmente un papel destacado. La muestra incorporará obras de Jack Kirby, relacionado con Capitán América y X-Men; Frank Miller, conocido por Sin City; Mœbius, vinculado a Alien; y Alison Bechdel, autora de Fun Home. También se presentará Mothman (1980), de Frank Frazetta, como ejemplo del peso del arte fantástico en la narrativa visual contemporánea.

Cómo organiza el museo sus relatos visuales

El museo se estructurará en torno a dos grandes ejes curatoriales. Este término, dicho sin complicarlo, se refiere a la forma en que se ordena y explica una exposición. Por un lado, habrá galerías temáticas dedicadas a asuntos como amor, familia, comunidad, trabajo, educación, deporte y aventura.

Por otro lado, el Lucas Museum of Narrative Art contará con salas centradas en artistas individuales del siglo XX. La idea, según la misión institucional recogida por Artnet News, es estudiar cómo los artistas representan los mitos fundamentales que ayudan a dar sentido al mundo.

La propuesta busca atraer a públicos distintos y romper la barrera entre la llamada alta cultura y las formas populares. En consecuencia, una escultura antigua, una fotografía, un mural, un cómic o una animación podrán compartir espacio como partes de una misma conversación visual. El objetivo es que el visitante no sienta que entra en un museo solo para expertos, sino en un lugar donde las historias se entienden mirando.

Qué retrasos y cambios han marcado el proyecto

El museo no ha llegado hasta aquí en línea recta. El proyecto tenía previsto abrir inicialmente en 2021, pero la inauguración fue aplazada por retrasos en la construcción y cambios en la dirección. Como suele pasar con las grandes obras, el calendario acabó haciendo de las suyas, que en estos casos nunca viene solo.

La información aportada señala que Sandra Jackson-Dumont dejó la dirección del museo en marzo del año anterior y que, en diciembre, también salió de la institución la curadora principal, Pilar Tompkins Rivas. A pesar de esos movimientos internos, la orientación original se mantiene: convertir el Lucas Museum en un punto de encuentro para la creatividad, la cultura popular y el relato visual.

Qué conviene tener claro antes de visitar el museo

Para el lector que ya esté pensando en una visita, lo importante es quedarse con los datos confirmados: apertura el 22 de septiembre de 2026, ubicación en Exposition Park, Los Ángeles, más de 1.200 piezas iniciales, alrededor de 30 galerías temáticas y una colección de más de 40.000 obras. No es poca cosa, así que conviene ir con cierta idea de lo que se quiere ver.

Estos son los puntos básicos que pueden servir como guía práctica:

Anotar la fecha de apertura: 22 de septiembre de 2026. Ubicar el museo en Exposition Park, Los Ángeles. Tener presente que la muestra inicial reunirá más de 1.200 piezas. Reservar atención para las galerías de narrativa visual, cómic, manga, muralismo, fotografía y arte digital. Contar con espacios dedicados a archivos de Star Wars, incluidos decorados, utilería y vestuario.

Con esa mezcla, el Lucas Museum of Narrative Art aspira a ser algo más que un museo ligado al nombre de George Lucas. Su gran apuesta es reunir generaciones, formatos y públicos distintos a través de una idea sencilla: las imágenes también cuentan quiénes somos, cómo recordamos y qué historias seguimos compartiendo.