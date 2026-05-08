La Comunidad de Madrid abre el plazo para solicitar las becas de bachillerato de hasta 3.750 euros del curso 2026/2027

Estas ayudas de la Comunidad de Madrid están dirigidas a alumnos que cursen bachillerato en centros privados o concertados. El plazo de solicitud ya está abierto y termina el 26 de mayo.

La Comunidad de Madrid ha abierto la convocatoria de becas de bachillerato para el curso 2026/2027, una ayuda que puede alcanzar los 3.750 euros por alumno si se cumplen los requisitos económicos y académicos establecidos.

Estas becas, distintas a las MEC, cuentan con una inversión pública de 43,5 millones de euros y se prevé que puedan beneficiar hasta a 17.000 estudiantes. Están pensadas para familias con hijos que vayan a estudiar bachillerato en centros privados o concertados, ya que en los institutos públicos esta enseñanza es gratuita.

Requisitos para pedir las becas de bachillerato de la Comunidad de Madrid

Para acceder a estas ayudas, el alumno debe cumplir una condición básica: no haber repetido curso. Además, tiene que estar matriculado o contar con una reserva de plaza para bachillerato en un centro privado o concertado de la Comunidad de Madrid.

Pero no basta solo con cumplir el requisito académico. También se tiene en cuenta la renta familiar, que se calcula por cada miembro de la unidad familiar. ¿Cuánto se puede cobrar? Depende del nivel de ingresos:

Rentas de hasta 10.000 euros: ayuda anual de 3.750 euros.

Rentas de entre 10.000 y 35.913 euros: ayuda anual de 2.000 euros.

Por lo tanto, la cuantía no será igual para todos los solicitantes. Además, el importe concedido nunca podrá superar el coste total del curso. La nota del alumno también entra en los baremos, por lo que el expediente académico puede influir en la concesión.

Cómo solicitar las becas de bachillerato en Madrid antes de que acabe el plazo

Una vez comprobado que se cumplen los requisitos, llega el momento de presentar la solicitud. El plazo está abierto desde el 5 de mayo y finaliza el 26 de mayo, así que conviene marcar bien esta fecha en el calendario. Después, ya no será posible pedir la beca dentro de esta convocatoria.

La tramitación puede hacerse a través de la web de la Comunidad de Madrid o mediante la Cuenta Digital. En ambos casos, la familia debe adjuntar la documentación requerida para acreditar los ingresos de la unidad familiar y la situación académica del alumno.

Entre los documentos necesarios se incluye la matrícula o la reserva de plaza en el centro correspondiente. Además, deberá aportarse la información económica que permita comprobar si la familia se encuentra dentro de los límites de renta fijados.

Por otro lado, los alumnos que ya reciben esta beca durante el curso actual podrán solicitar su prórroga. Eso sí, para mantenerla deberán seguir cumpliendo las mismas condiciones económicas y académicas que permitieron su concesión.