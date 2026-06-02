La edad para conseguir la Tarjeta Rosa en Barcelona puede variar entre los 60 y los 65 años según el municipio

La Tarjeta Rosa o T-metropolitana permite viajar en transporte público con ventajas económicas dentro del Área Metropolitana de Barcelona. Para acceder, hay que cumplir requisitos de edad, residencia e ingresos brutos familiares por persona.

La Tarjeta Rosa es un título social del Área Metropolitana de Barcelona dirigido a personas mayores, ciudadanos con una discapacidad igual o superior al 33%, sus acompañantes y personas con recursos económicos limitados en los 36 municipios metropolitanos. ¿La clave? No todos pueden pedirla a la misma edad, ya que depende del municipio donde se resida.

Quién puede solicitar la Tarjeta Rosa y qué ingresos familiares se tienen en cuenta

El AMB ofrece dos modalidades de esta tarjeta: una gratuita y otra reducida. La concesión de una u otra depende de los ingresos familiares brutos por persona, con límites distintos según el caso.

Modalidad Requisito de ingresos familiares brutos por persona Condiciones de uso Tarjeta Rosa gratuita Hasta 9.240 euros anuales Permite viajar sin abonar ningún importe Tarjeta Rosa reducida Hasta 18.480 euros anuales Requiere comprar la T-4, de 10 viajes, por 2,25 euros

Por tanto, quienes superen el límite de la modalidad gratuita, pero no pasen de los 18.480 euros anuales, podrán acceder a la opción reducida. Vamos, que sigue siendo una ayuda importante para moverse por el área metropolitana sin que el transporte pese tanto en el bolsillo.

La edad mínima cambia según el municipio metropolitano de residencia

Uno de los puntos más importantes es la edad. En algunos municipios se puede acceder desde los 60 años, mientras que en la mayoría hay que esperar hasta los 65. Esta diferencia hace que la residencia sea determinante para saber cuándo se puede pedir. Estos son los principales tramos de edad indicados:

Desde los 60 años: Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà, L’Hospitalet, El Prat, Sant Adrià, Sant Vicenç dels Horts y Santa Coloma de Gramenet.

Desde los 61 años: Viladecans.

Desde los 62 años: Esplugues, Montgat, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Tiana.

Desde los 63 años: Gavà.

Desde los 65 años: el grueso de municipios metropolitanos, hasta 19, la ofrece al alcanzar esa edad.

Además, los acompañantes de personas con discapacidad pueden solicitar el pase de acompañante sin que los recursos económicos sean un requisito para acceder a este beneficio.

Qué permite hacer la Tarjeta Rosa reducida y dónde comprar la T-4

Quienes tengan la Tarjeta Rosa reducida deberán comprar la T-4, una tarjeta de 10 viajes que cuesta 2,25 euros. Esta se puede adquirir en estancos, máquinas de metro y en las aplicaciones de TMB y AMB Mobilitat.

En el momento de la compra se pueden cargar hasta dos T-4, es decir, 20 viajes. Cada trayecto permite hacer hasta tres transbordos dentro de los 75 minutos incluidos, que empiezan a contar desde la validación del billete.

La tarjeta sirve para desplazarse en metro, autobuses urbanos e interurbanos, tranvía y Ferrocarrils de la Generalitat. Sin embargo, Rodalies no está incluido en este título social.

La nueva T-Social llegará en 2027 a municipios fuera del AMB

Los municipios de la segunda corona que no forman parte del AMB pondrán en marcha en el primer trimestre de 2027 la nueva T-Social, impulsada por la AMTU. La entidad calcula que unas 70.000 personas de una veintena de municipios podrán beneficiarse.

Entre las poblaciones que la facilitarán el próximo año figuran Granollers, Sabadell, Terrassa, Mollet, Rubí, Sant Quirze del Vallès, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Igualada, Vilafranca del Penedès, Sitges y Vic. Cada municipio decidirá sus condiciones económicas y la edad de acceso.