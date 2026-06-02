La joya escondida entre montañas del norte de España que atrae a viajeros de 68 países tras convertirse en un hotel cinco estrellas gran lujo

El único hotel cinco estrellas gran lujo del norte de España está en Cofiño, una pequeña aldea del concejo de Parres. Puebloastur se ha convertido en un refugio discreto para personalidades llegadas de distintos puntos del mundo.

La España rural guarda rincones que pasan desapercibidos para muchos viajeros, pero que terminan convirtiéndose en auténticos paraísos para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y exclusividad. Uno de ellos está en Cofiño, una aldea del oriente de Asturias con alrededor de 75 habitantes censados, donde se encuentra Puebloastur, un hotel que ha llamado la atención de estrellas de Hollywood y jeques.

Un hotel de cinco estrellas gran lujo escondido en una aldea asturiana

Puebloastur no es un alojamiento cualquiera. Se trata del único hotel cinco estrellas gran lujo del norte de España y está situado en un entorno que ayuda a mantener ese aire de secreto. El edificio, de siete plantas, se integra en la ladera de tal forma que no resulta evidente a primera vista.

Esa es, precisamente, una de sus grandes bazas. ¿Quién esperaría encontrar un complejo de este nivel en una aldea tan pequeña? A simple vista, Cofiño parece un lugar pensado para el descanso absoluto, lejos del ruido y del movimiento de las grandes ciudades. Pero ahí está la gracia: la discreción forma parte de su atractivo.

El hotel combina la sencillez de una aldea del norte con servicios propios de un establecimiento de lujo. Por tanto, quienes se alojan allí encuentran un entorno natural privilegiado sin renunciar a comodidades de primer nivel.

Por qué Puebloastur se ha convertido en refugio para viajeros internacionales

Este 2026 se cumplen diez años de la apertura de Puebloastur. El complejo nació tras la transformación de lo que antes era un hotel rural de tres estrellas, al que se le añadieron servicios de alta gama para convertirlo en un destino exclusivo.

Su ubicación también tiene mucho que ver con su éxito. En los días despejados, desde el entorno del hotel se pueden contemplar incluso los Picos de Europa, algo que refuerza esa sensación de estar en un rincón especial. Dicho claro: es de esos sitios que no necesitan hacer ruido para impresionar.

Además, Puebloastur ha recibido visitantes procedentes de más de 68 países. Muchas de estas llegadas se explican por las recomendaciones de otros clientes, una fórmula que ha ayudado a consolidar su imagen como refugio reservado para personas que buscan privacidad, paisaje y una experiencia diferente.

En consecuencia, este hotel asturiano se ha convertido en uno de esos secretos rurales que ya no lo son tanto, aunque sigue manteniendo intacta su esencia: lujo, calma y naturaleza en plena montaña.