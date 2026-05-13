La curiosa campaña de PortAventura: 10.000 entradas gratuitas para personas con conversaciones pendientes

Hay conversaciones que se aplazan tanto que casi acaban cogiendo polvo. Un mensaje sin responder, una amistad rota, una ex pareja con la que quedó algo en el aire o un familiar con quien ya no se habla como antes. PortAventura World quiere llevar esas cuentas pendientes al terreno real, lejos del ruido de las redes sociales.

El parque de atracciones sorteará 10.000 entradas gratuitas este verano dentro de una campaña centrada en las reconciliaciones. La iniciativa plantea una idea tan directa como peculiar: “¿Y si la entrada en el parque sólo costara atreverse a hablar?”. Y sí, esta vez el precio emocional puede salir más barato que cualquier taquilla, aunque eso de dar el primer paso no siempre sea sencillo.

¿Cuántas entradas gratis sortea PortAventura y cuál es la idea de la campaña?

PortAventura World sorteará 10.000 entradas gratuitas entre personas que tengan una conversación pendiente con alguien importante de su vida. La campaña está pensada para amistades rotas, ex parejas, familiares distanciados o relaciones marcadas por el silencio, el conflicto o esas tensiones que se quedan dando vueltas más tiempo del necesario.

La acción forma parte de la campaña “Donde todo el mundo se pone de acuerdo”, presentada recientemente por el parque. Con ella, PortAventura World busca reforzar su imagen como un espacio donde pueden coincidir personas con gustos, opiniones o situaciones muy diferentes y disfrutar de sus instalaciones.

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La idea no se queda solo en regalar entradas, que ya de por sí tiene bastante tirón. El objetivo es convertir esas discusiones digitales y tensiones acumuladas en encuentros reales dentro del parque, con un enfoque muy claro, hablar cara a cara y por qué no, en el nuevo Hard Rock Café.

¿Por qué PortAventura quiere convertir las reconciliaciones en un fenómeno viral?

Según la compañía, la iniciativa nace en un momento en el que muchas relaciones personales se viven, se enfrían o se rompen en internet. Dicho de forma sencilla: hay conflictos que empiezan en redes, se enquistan entre mensajes y pocas veces llegan a resolverse en persona.

Por eso, PortAventura World quiere aprovechar el verano para transformar ese ambiente de discusión constante en una propuesta más amable. La campaña no presenta la entrada gratuita como un simple premio, sino como una excusa para recuperar una conversación pendiente, que a veces pesa más que una mochila en pleno agosto.

Lolalolita, Ibelky y San Mamés: así arrancó la campaña de PortAventura

El inicio de la campaña ha tenido como protagonistas a Lolalolita e Ibelky, dos creadores de contenido muy conocidos entre el público joven. Ambos, que fueron expareja mediática, se reencontraron dentro de PortAventura World para protagonizar los primeros vídeos de la iniciativa.

Las imágenes muestran un encuentro con incomodidad, tensión y emociones, recreando una situación con la que muchos usuarios pueden sentirse identificados. Además, la campaña también llegó al fútbol durante el partido entre el Athletic Club y el Valencia CF en San Mamés, donde ambas aficiones participaron en una acción conjunta vinculada a las reconciliaciones que terminó con entradas gratuitas para los asistentes.

Cómo conseguir una de las 10.000 entradas gratuitas de PortAventura

La fase final de la iniciativa culminará este verano con el “Día de las Reconciliaciones” en PortAventura World. Para participar, cualquier persona podrá inscribirse mediante un formulario que se abrirá en las próximas semanas. Estos son los pasos clave con la información disponible:

Abrir el formulario de inscripción. Apuntarse a través de ese formulario cuando esté disponible. Entrar en el sorteo de las 10.000 entradas gratuitas junto al resto de personas inscritas. Participar también en TikTok, Instagram y otras redes sociales, donde usuarios y creadores podrán etiquetar a personas con las que tengan cuentas pendientes. En caso de conseguir una entrada, acudir al “Día de las Reconciliaciones” este verano en PortAventura World.

De momento, el dato importante para el lector es que el formulario todavía no está abierto, pero se activará en las próximas semanas. Así que quien tenga una conversación pendiente y quiera probar suerte tendrá que estar atento, porque aquí el trámite parece sencillo, aunque lo de reconciliarse ya es otro nivel.

Qué busca PortAventura con el “Día de las Reconciliaciones”

Con esta campaña, PortAventura World quiere ir más allá de una promoción veraniega. El parque busca que las reconciliaciones se conviertan en un nuevo fenómeno viral, pero con una diferencia importante: que no todo se quede en una etiqueta, un comentario o un vídeo compartido.

La propuesta cierra con una idea clara: en un mundo acostumbrado al conflicto constante en internet, quizá el próximo gran “trend” sea volver a entenderse. Y, si además hay 10.000 entradas gratuitas de por medio, la conversación pendiente puede tener un incentivo extra bastante difícil de ignorar.