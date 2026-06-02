La Guardia Civil alerta sobre el error que millones de personas cometen al enviar una copia del DNI por internet

Enviar una foto del DNI por WhatsApp o por correo electrónico ya parece casi tan normal como mandar una ubicación o confirmar una reserva. Pasa al alquilar un apartamento, cerrar una compraventa entre particulares o formalizar una inscripción laboral. El problema llega cuando esa imagen viaja completa, en color y con todos los datos visibles, porque ahí la cosa deja de ser un simple trámite.

La Guardia Civil ha advertido de que compartir una copia del Documento Nacional de Identidad sin precauciones puede abrir la puerta a fraudes bancarios y robos de identidad. Y claro, cuando el susto llega en forma de notificación bancaria, contrato desconocido o cargo extraño, la broma administrativa pierde toda la gracia. Por eso, los agentes recomiendan proteger la copia antes de enviarla por internet.

¿Por qué enviar el DNI completo por internet puede ser un problema?

El principal riesgo está en mandar una fotografía del DNI sin modificar. Es decir, con el documento completo, en color, con buena calidad y con todos los datos perfectamente visibles. A simple vista puede parecer lo más cómodo, pero también es lo que más facilita que esa imagen pueda ser reutilizada por delincuentes.

El Documento Nacional de Identidad contiene datos muy sensibles, como el nombre completo, el número del documento, la fecha de nacimiento, la firma y la fotografía personal. En manos equivocadas, esa información puede servir para abrir cuentas bancarias, pedir préstamos, cometer estafas o hacerse pasar por otra persona.

La Guardia Civil ha señalado que este tipo de delitos ha crecido con el aumento de las gestiones digitales. También influye el auge de las plataformas de compraventa, los alquileres vacacionales y las ofertas de empleo online, donde muchas veces se pide documentación de forma rápida y sin demasiadas explicaciones.

Cómo recomienda la Guardia Civil enviar una copia del DNI

Una de las recomendaciones más sencillas de la Guardia Civil es enviar la copia del DNI en blanco y negro. Este gesto reduce el riesgo de que la imagen pueda reutilizarse como si fuera una fotografía original en color. No es una solución mágica, pero sí una barrera más, y en internet cada pequeña barrera cuenta.

Además, los agentes aconsejan ocultar o pixelar los datos que no sean necesarios para el trámite concreto. Pixelar significa difuminar una parte de la imagen para que no pueda leerse con claridad. En este caso, puede aplicarse sobre la firma, la fotografía personal o la fecha de validez si esos datos no son imprescindibles.

Antes de enviar el documento, conviene hacer una revisión rápida y preguntarse para qué se necesita exactamente esa copia. No todas las empresas o particulares están legitimados para almacenar documentación personal, así que la prisa no debería ser excusa para entregar el DNI como si fuera un simple justificante cualquiera.

Qué pasos seguir antes de compartir una foto del DNI

La recomendación práctica es sencilla: preparar la imagen antes de enviarla y no compartirla tal cual sale de la cámara. Este pequeño filtro previo puede evitar muchos problemas económicos y legales, especialmente cuando el documento se solicita en contextos como una reserva, una compraventa o una oferta de empleo online. Estos son los pasos básicos que se desprenden de las recomendaciones difundidas por la Guardia Civil:

Enviar la copia del DNI en blanco y negro, no en color. Tapar o pixelar los datos que no sean necesarios para el trámite. Ocultar elementos como la firma, la fotografía personal o la fecha de validez si no resultan imprescindibles. Añadir una anotación o marca de agua indicando el motivo del envío. Desconfiar si piden el DNI con urgencia o sin explicar claramente para qué se va a utilizar.

La marca de agua sirve para vincular esa copia a una gestión concreta. Dicho de forma sencilla, es una anotación sobre la imagen que indica el uso previsto del documento. Así, resulta más difícil que esa misma copia se utilice después en otro contexto, como una operación fraudulenta o una solicitud que el titular nunca ha autorizado.

¿En qué situaciones conviene extremar la precaución?

La Guardia Civil ha puesto el foco en situaciones muy habituales: reservar un apartamento, cerrar una compraventa entre particulares o formalizar una inscripción laboral. Son trámites cotidianos, sí, pero también escenarios donde un delincuente puede aprovechar la confianza del usuario para pedir una copia del DNI.

También se mencionan las ofertas de empleo falsas, las reservas vacacionales inexistentes y los anuncios fraudulentos de compraventa. En todos estos casos, el objetivo puede ser recopilar datos personales para después utilizarlos en fraudes o suplantaciones de identidad.

Por eso, antes de enviar el documento, conviene revisar quién lo solicita, para qué lo necesita y qué datos son realmente necesarios. La clave está en no entregar más información de la imprescindible, porque en estos asuntos el exceso de confianza puede salir bastante caro.