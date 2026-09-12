Tres de cada diez trabajadores mayores de 55 años quieren seguir empleados después de la edad de jubilación

El nuevo barómetro de Fundación Mapfre también señala que una de cada cinco personas mayores ha sentido discriminación por edad.

El 30% de los trabajadores mayores de 55 años quiere continuar en activo después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. El dato aparece en el VI Barómetro del Consumidor Sénior de Fundación Mapfre, difundido en septiembre de 2026. El informe también recoge que una de cada cinco personas del colectivo ha sentido discriminación por edad. Seis de cada diez sitúan el principal problema en el mercado laboral.

La intención de seguir trabajando aumenta después de los 65 años

Entre las personas sénior que todavía tienen empleo, tres de cada diez desean prolongar su actividad. El porcentaje sube al 48% dentro del grupo de 65 a 69 años. Entre quienes superan los 70, alcanza el 73%. Estas respuestas reflejan preferencias declaradas y no la cifra real de jubilaciones demoradas. La salud, el salario y el tipo de puesto condicionan esa intención. También influye la posibilidad de adaptar jornada y funciones. Una encuesta no permite anticipar la decisión final de cada participante.

Los motivos pueden ser económicos, profesionales o personales. La encuesta no permite atribuir una causa única a todos los participantes. La salud, el tipo de ocupación y la cuantía esperada de la pensión influyen en la decisión. También importa si el empleo permite reducir jornada o adaptar funciones durante los últimos años.

La actividad laboral cae con fuerza desde los 60 años

El informe sitúa la actividad en el 78% entre las personas de 55 a 59 años. Desciende al 57% en el grupo de 60 a 64 y al 12% entre los 65 y los 69. Esta reducción no equivale exclusivamente a jubilaciones, porque también puede incluir desempleo, incapacidad o inactividad por cuidados.

Quien necesita conocer su situación debe consultar la vida laboral y el simulador oficial. La pensión no se concede de forma automática al alcanzar la edad. Talent24h explica por qué es necesario solicitar la jubilación al INSS y qué información debe revisarse antes del trámite.

El edadismo se concentra especialmente en el empleo

El 85% de las personas entre 55 y 59 años identifica la discriminación por edad como un problema social. La proporción llega al 88% en el tramo de 60 a 64. Además, una de cada cinco afirma haber vivido personalmente una situación de este tipo. El mercado laboral aparece como el ámbito señalado con mayor frecuencia.

La edad es una causa protegida frente a la discriminación. Sin embargo, una dificultad para encontrar trabajo no demuestra por sí sola una actuación ilegal. Para reclamar deben analizarse ofertas, comunicaciones, criterios de selección y posibles comparaciones. Una decisión empresarial basada exclusivamente en estereotipos de edad puede impugnarse cuando existan indicios suficientes.

Trabajar y cobrar la pensión depende de la modalidad elegida

La jubilación activa, flexible y parcial tienen requisitos y efectos económicos diferentes. Continuar trabajando después de la edad ordinaria no permite cobrar siempre el 100% de la prestación. La situación profesional, los años cotizados y el momento de acceso condicionan la compatibilidad.

Retrasar voluntariamente el retiro puede generar incentivos cuando se cumplen las condiciones. Anticiparlo puede producir coeficientes reductores permanentes. Antes de decidir debe compararse el resultado de varias fechas. La guía sobre porcentajes según años cotizados ayuda a entender una parte del cálculo, aunque el INSS resuelve cada expediente.